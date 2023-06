Megjelent az autógyár és azonnal felpezsdült a lakáspiac - De elegendő lesz ez a mostani válság ellen?

Nemrég jelentették be, hogy tovább bővül a kecskeméti Mercedes-gyár, miután a vállalat "Electric Only" stratégiájának részeként új beszerelőüzem létesül a jövőbeli EQ modellek gyártásához szükséges nagyfeszültségű akkumulátorok számára. Nem ez azonban az egyetlen beruházás, ami nagy hatással van az alföldi város munkaerőpiacára és ezáltal lakáspiacára is. Milyen folyamatok alakították a közelmúltban és alakítják ma Kecskemét lakáspiacát? Mi várható a kereslet-kínálat, az árak és a lakásfejlesztések terén? Többek között ezekre a kérdésekre kerestük a választ helyi ingatlanértékesítők és más piaci szakértők megkérdezésével.