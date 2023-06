Brutális lakáspiaci különbségek az európai országok között

Míg Romániában a társadalom 96 százaléka saját tulajdonú lakásban él, addig Németországban kevesebb mint fele. A görögök mindössze 10 százaléka biztos abban, hogy a következő három hónapban gond nélkül ki tudja fizetni a rezsit, Hollandiában pedig a saját tulajdonú lakások közel 90 százalékát jelzálogjog terheli. Az alábbiakban az Eurofound tanulmánya alapján az uniós országokat aszerint hasonlítottuk össze, hogy hol, mi jellemzi a társadalom lakhatását, a lakástulajdonlás szerkezetét és a lakhatási költségek jövedelmekhez viszonyított arányát.

A lakhatási lehetőségek és a lakhatás költségei nemcsak üzleti, de fontos társadalmi kérdések is egyben. Vannak országok, ahol szinte kizárólag a lakástulajdonlás jellemző, míg máshol a bérlés is nagyon elterjedt. Gyakori az is, hogy egy lakást hitellel vásárolnak meg és évekig, vagy akár évtizedekig jelzálogjog van rajta, miközben az is eltérő, hogy az egyes országokban a jövedelmekhez képest mekkora terhet jelent a háztartásoknak a lakhatás. Íme az országok közti különbségek.

Saját tulajdon vagy bérlés?

A kérdés szinte egy az egyben lefordítható arra, hogy attól függ, Kelet- vagy Nyugat-Európáról beszélünk. Míg az unió keleti felében inkább a saját tulajdon a jellemző, addig nyugaton - különösen a német nyelvterületeken - sokkal elterjedtebb a bérlés.

Németországban például már többen élnek bérelt lakásban, mint saját tulajdonúban, de Ausztriában is közel 50-50 az arány.

Svájc nincs ugyan a listán, de ott még a németországinál is magasabb a bérlakásban élők aránya.

Kézenfekvő lenne azt gondolni, hogy ez kizárólag a jövedelmekkel és a lakásvásárlás magas költségeivel magyarázható, ugyanakkor ennél összetettebb a kép. Általánosságban elmondható, hogy a fiatalok és az alacsonyabb jövedelmű rétegek között magasabb arányú a bérlés, a 40 év felettiek körében ott is sokkal jellemzőbb a saját tulajdonú lakás. Ez alapján nem meglepő, hogy öt év alatt azokban az országokban nőtt leginkább a bérlők aránya, amelyekben erős a külföldi munkavállalók beáramlása, például Svédország, Luxemburg, Dánia, de Ausztria, Németország és Franciaország is ide sorolható. Számukra a saját lakás vásárlása megfelelő önerő és magas fizetés hiányában eleinte nem reális lehetőség, jóllehet idővel ők is csatlakozhatnak a lakástulajdonosok köréhez. Ami viszont szintén fontos, hogy például Németországban sokkal szabályozottabb keretek között működik a bérlakáspiac, ami a bérlők számára is kiszámíthatóságot jelent.

Saját lakást hitellel?

Noha a saját tulajdonú lakásban élők aránya Kelet-Európában magasabb, a nyugat-európai országokban jóval magasabb azon lakások aránya, amelyekre jelzálogjog van bejegyezve. Feltehetően a kiszámíthatóság és a jövőbe vetett bizalom az, ami azokban az országokban erősebb, így a potenciális lakásvásárlók akár alacsonyabb önerő mellett, hosszabb időre is hajlandók eladósodni annak érdekében, hogy saját lakásuk legyen. Ennek egyik szélsőséges példája Hollandia, ahol a saját tulajdonban lévő lakások 88 százalékára valamekkora jelzálogjog van bejegyezve, de Svédországban is 81 százalék ennek aránya.

A kelet-közép-európai régió társadalmaiban viszont alacsonyabb a hitelfelvételi hajlandóság, amiben a 2008-as válság rossz tapasztalatai is szerepet játszhatnak. Romániában a lakásállomány mindössze 1 százalékán van jelzálogjog, míg Bulgáriában is alig több mint 2-n. Magyarországon ennek aránya 17-18 százalék körül van, ami leginkább a lengyel és szlovén értékhez közelít, a régióból Szlovákiában és Csehországban magasabb ennek aránya, ott 25-28 százalék.

Azt is figyelembe kell ugyanakkor venni, hogy az alacsonyabb jövedelmű országokban a társadalom széles köre egyáltalán nem hitelképes, akár a saját lakásuk eladásával és egy új vásárlásával járó költségek előteremtése is problémát okoz számukra, ami az országon belüli mobilitást is csökkenti. Ez is szerepet játszhat abban, hogy a régiónkban alacsonyabb a jelzáloghitellel terhelt lakások aránya.

Van, ahol a rezsiköltség kifizetése is problémás

Többek között a saját lakás mellett szól, hogy aki ilyenben lakik, megspórolja a havi bérleti díjat. A rezsit ugyanakkor nekik is fizetniük kell, ami úgy tűnik, szintén sokak számára okoz gondot. Feltehetően a tavalyi energiaáremelkedés hatása is érződik abban, hogy három hónapra előretekintve bizonyos országokban nagyon kevesen nyilatkoztak úgy, hogy a rezsiköltségek előteremtése semmilyen problémát nem okoz számukra.

Görögországban mindössze 10 százalék azok aránya, akik a felméréskor a következő három hónapra nézve biztosan gond nélkül ki tudják fizetni a rezsit. Ez Magyarországon a társadalom harmadára igaz, míg például Dániában vagy Svédországban 50-60 százalékára. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a maradék háztartás nem tud fizetni, de számukra már kisebb-nagyobb lemondásokkal jár a rezsiköltség előteremtése.

Azok aránya viszont, akik szinte biztosan nem fogják tudni fizetni a rezsit, a legtöbb nyugat-európai országban 5 százalék körül alakul, Kelet-Európában viszont jellemzően 10-15 százalék körül, de például

Bulgáriában 24, Görögországban 42 százalék nyilatkozta azt, hogy a következő három hónapban biztosan problémát fog jelenteni számára a rezsiköltség kifizetése.

Lakhatás a jövedelmekhez képest

A lakhatási lehetőségek tehát erős összefüggést mutatnak a jövedelmi helyzettel. A bérlők mindenhol többet fizetnek lakhatásra a jövedelmükhöz képest, mint a saját lakásban lakók, aminek egyik oka, hogy nekik a rezsiköltségen felül a bérleti díjat is ki kell fizetniük, másrészt pedig, a bérlők jellemzően alacsonyabb jövedelemmel rendelkeznek. A jövedelmekhez képesti lakhatási költségekben is nagyok viszont az országok közti különbségek.

A legjobb helyzetben a máltaiak és a ciprusiak vannak, ahol a lakhatási költségek még a bérlők számára sem magasabbak az átlagos jövedelem 12-16 százalékánál, ami azt jelenti, hogy több pénz marad az egyéb fogyasztásra.

A régiónkban a bérlők helyzete Szlovéniában a legjobb, a jövedelmeikhez képest náluk is 20 százalék alatt marad a lakhatási kiadások aránya.

Azokban az országokban, ahol a bérleti díjak viszonylag alacsonyak, míg az energiaárak és ezzel együtt a rezsiköltségek magasak, kicsi a különbség a bérlők és a saját tulajdonban lakók lakhatási költségei között. Erre példa Lengyelország, Bulgária, Lettország, vagy Németország.

Ahol viszont a rezsiköltségek relatíve alacsony szinten állnak, de a bérleti díjak például a kínálat hiánya vagy a piac szabályozatlansága miatt magasak, ott egyértelműen nagyobb terhet jelent a háztartások számára a bérlés, mint a saját tulajdonban lakás. Elsősorban Spanyolország, Franciaország, Írország, Olaszország, Belgium és Luxemburg sorolható ide, ezekben az országokban sokkal nagyobb előnyt jelent egy saját tulajdonú lakás.

Ami Magyarországot illeti, a trend nálunk is a második csoport felé halad. Ha visszagondolunk a tíz évvel ezelőtti bérleti díjakra, akkor még gyakori volt, hogy a teljes bérleti díj 40 százalékát tette ki a rezsi, míg 60-at a bérleti díj. Ma ez akár a 20-80 százalékot is elérheti, vagyis míg a bérleti díjak jelentős emelkedésen mentek keresztül, a rezsiköltségek a piac szabályozásának is köszönhetően európai összehasonlításban és a jövedelmekhez képest is alacsony szinten állnak. A tavalyi energiaárrobbanás természetesen sokak számára megnövelte a havi rezsit, de a kisebb vagy jobb energiahatékonyságú lakásokban élők ebből továbbra sem érzékelnek sokat.

Európai összehasonlításban tehát azt látjuk, hogy vannak országok, ahol a lakhatásban erősebben érvényesülnek a piaci viszonyok, míg máshol az állami támogatásoknak is fontos szerep jut. Nyugat-európai példák alapján látható, hogy kiszámítható környezetben, megfelelő jövedelmi viszonyok közepette a hitelfelvétel sem ördögtől való, de akár a bérlakáspiac is alakítható úgy, hogy az hosszú távon is vonzó legyen mind a fiatal, mind az idősebb generáció számára. Ami viszont Kelet-Európában nagy probléma, az az alacsony jövedelmekből adódó térbeli mobilitás nehézsége, amit támogatásokkal lehetne erősíteni annak érdekében, hogy a társadalmi mobilitás is erősödhessen.

