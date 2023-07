Nem úgy zuhannak be a lakásárak, ahogy azt sokan várták – Meglepő számokat közölt a KSH

Megjelent a KSH legfrissebb, 2023 első negyedéves, előzetes adatokat tartalmazó lakásárindexe, ami alapján úgy tűnik, hogy az adásvételek számának drasztikus visszaesését egyelőre nem követte az árak hasonló ütemű zuhanása. Az előzetes számok szerint nominálisan stagnáló árakat látunk: a korábbi negyedéves 2 százalékos csökkenés után most 2 százalékkal emelkedtek az árak, vagyis lényegében a 2022 harmadik negyedéves szinten állnak. De mit jelent ez a piaci fundamentumokhoz képest és mi jöhet az év hátralévő részében?

Az adásvételek számának csökkenése alapján sokan nominálisan is nagyobb visszaesést vártak az idei évre a hazai lakáspiacon. Bár a KSH számai egyelőre előzetes adatok, vagyis a következő hetek magasabb fokú feldolgozottsága után még változhatnak a számok, most úgy tűnik, hogy a zuhanás csak reálértéken valósul meg, nominálisan - egyelőre - nem látszik drasztikus visszaesés.

A megelőző negyedévhez képest 2,3, év/év alapon pedig 8,6 százalék volt a lakásárak emelkedési üteme 2023 első negyedévében.

Azt látjuk tehát, hogy az év első három hónapjában a vásárlók inkább kivártak a lakásuk értékesítésével, de nem voltak hajlandók engedni az árból, így fordulhatott elő, hogy a megelőző negyedévekhez hasonló árszinteken a korábbinál jelentősen kevesebb lakás cserélt gazdát. A jelentősen kevesebb alatt egész pontosan azt kell érteni, hogy

januárban 46, februárban 55, márciusban pedig 47 százalékkal adtak el kevesebb lakást Magyarországon, mint egy évvel korábban.

Mit jelent ez reálértéken?

Ahogy korábban már írtunk róla, a mostani lakáspiaci visszaesés azért lehet szokatlan, mert a stagnáló árakhoz egy rendkívül magas inflációs környezet kapcsolódik, így, ha nominálisan nem is, de reálértéken hatalmas áresésnek vagyunk tanúi.

Az MNB legutóbbi Lakáspiaci Jelentése rávilágít, hogy a lakáspiac túlértékeltsége folyamatosan csökken Magyarországon. A jegybank számításai szerint 2022 harmadik és negyedik negyedévében országos átlagban és Budapesten is érdemben csökkent a lakásárak reálgazdasági fundamentumokhoz viszonyított felülértékeltsége, ami a kedvező munkaerőpiaci folyamatok mellett elsősorban az infláció jelentős megugrásának és ezzel a reállakásárak visszaesésének tudható be. Ez folytatódhatott az idei első negyedévben is azzal, hogy a stagnáló árak mellé továbbra is nagyon magas inflációs környezet társult, így, ha az alábbi ábrát folytatnánk, feltehetően mostanra a mindenkori átlag körül lennének a piaci fundamentumokhoz viszonyított lakásárak.

Mi jöhet az év hátralévő részében?

Ingatlanértékesítők elmondásai alapján a második negyedévben nem kizárt, hogy ismét nominális csökkenést fogunk látni a lakásárakban, de az alacsony tranzakciószámok továbbra is inkább arra utalnak, hogy a piaci szereplők többsége mind eladói, mind vevői oldalon inkább kivár. A következő hónapokban ugyanakkor a kivezetésre kerülő családtámogatások miatt jöhet egy érezhető keresletnövekedés az előrehozott vásárlások miatt, azt követően pedig 2024-től az egyik kérdés, hogy a banki kamatok mikor csökkennek vissza arra a szintre, ami a hitellel vásárlókat ismét nagyobb számban csábítja majd a piacra, a másik pedig, hogy jön-e valami újfajta állami támogatás, ami erősíthetné a mostani alacsony keresletet.

A várakozások alapján továbbra is úgy tűnik, hogy a jelenlegi trend fog folytatódni, azaz alacsonyabb kereslet és nominálisan stagnáló árak mellett a magas infláció az, ami elhozza a korrekciót a piacon, reálértéken csökkentve ezzel az árakat.

