Új szabályokra készül a kormány a családi házak építésénél - Az egész építőipar ráncfelvarrása zajlik épp

Értekezletet tartott a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) Építőipari Osztálya, abból a célból, hogy a budapesti tervező, kivitelező vállalkozások részére tájékoztatást adjanak a Nemzeti Építészeti Törvény előkészületeiről, a tervezett jogszabály súlypontjairól, különös tekintettel az építésgazdasági intézkedésekre. Az eseményen az Építési és Közlekedési Minisztérium két helyettes államtitkára beszélt az építészeti törvény részleteiről, többek között arról, hogy milyen adatbázisokat terveznek az építőipar jobb átláthatósága érdekében, valamint, hogy az egyszerű bejelentéseknél milyen új hatósági és tervtanácsi megfeleltetések várnak majd a családi ház építőkre.

Tegnap számoltunk be róla, hogy elfogadták az állami beruházásokra vonatkozó kerettörvényt, vagyis elkezdődhet a keretrendszer részleteinek kidolgozása. Emellett párhuzamosan az építőipar, építésügyeket átformáló másik kerettörvényének kidolgozása is folyik, az építészeti törvény várhatóan az év második felében kerül parlamenti vitára, illetve ezt követően szavazhatnak majd róla. Harmadik elemként pedig készülőben van egy nemzeti fenntartható építésgazdasági stratégia is.

Milyen elemei lesznek az építészeti törvénynek?

Gombos Márk, településrendezésért és építéshatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár a BKIK eseményén több részletről is beszámolt az építészeti törvény kapcsán. Elmondta, hogy tavaly ősszel kezdődött meg a jogalkotási munka, mostanra pedig elkészült a törvény szövegének egy olyan változata, amit társadalmi egyeztetésre közzé lehet tenni, amennyiben ezt a kormányzati döntés is támogatja.

Az új építészeti törvénytervezet a teljes építésügyi szabályozásnak minden szegmensét felöleli, a településképi szabályozást, az örökségvédelmet, műemlékvédelmet, és a korábbi kamarai törvényt is beépítették.

A helyettes államtitkár hozzátette hogy:

"A tervezetben többek között szorgalmazzuk a főépítészeti struktúra olyan jellegű kialakítását, hogy a helyben felmerülő ügyeket a helyi önkormányzatoknál kelljen megoldani. A törvényben nagy újítás, hogy nemcsak a helyi főépítész kap nagyobb szerepet, de tervtanácsi rendszer is kiépítésre kerül. Minden önkormányzatnak alkalmaznia kell tervtanácsot, de mivel nincs annyi főépítész, mint amennyi település, így a járásszékhelyi települések átvehetik a főépítészi vagy tervtanácsi feladatokat."

Az egyszerű bejelentések - vagyis a családi ház építések - jelenlegi rendszere is megváltozik. Eddig a tervezési jóváhagyási folyamatba nem tudott eléggé belefolyni az adott önkormányzat, de az új törvénnyel minden házépítést tervtanácsi szinten is majd jóvá kell hagyni. A helyi tervtanács a terveket megvitatja és jelzi, ha például egy családi ház felépülését nem támogatja a tervek alapján.

- mondta el a helyettes államtitkár, majd hozzátette, hogy lényegében az egyszerű bejelentések meg fognak szűnni, helyette egyfajta tudomásulvételi eljárást alkalmaznak majd és a hatóság vizsgálni fogja a településképi szabályoknak való megfelelést is (a tervtanácsi megvitatás mellett). Az új rendszer mögötti magyarázat az, hogy ne utólag derüljön ki az építési szabályok megsértése, hanem még a tervezési szakaszban érvényesüljön a jogszabályoknak való megfelelés.

Az értekezleten résztvevők közül volt aki ennek kapcsán hozzátette, hogy az egyszerű bejelentésnél a kontrollt jó előrelépésnek tartja, azonban határidős kötelezettség nélkül (ami a hatóságot, önkormányzatokat érinti) a projektek végeláthatatlanul hosszúvá válhatnak a jövőben, félő, hogy hónapokig nem kaphatnak majd engedélyt az építések az önkormányzattól - tekintve az eddigi gyakorlatokat, illetve az önkormányzati válaszadási attitűdöt.

Egyszerűsödhetnek a helyi szabályok

Gombos Márk arról is beszámolt, hogy változás várható a településtervezési folyamatokban, jelenleg egy nagyon széttagolt rendszer van, ezt kezelve az önkormányzatoknak elő fogják írni, hogy a helyi építési szabályzatokat és a településképi szabályokat egy szabályozásban kell meghatározni. Ezen túl a helyi építési szabályozás tartalmi elemeit is csökkenteni kívánják.

Ezek mellett az ütemezett használatbavételnek a lehetősége is felmerült, főleg a nagyobb irodaházaknál van arra igény, hogy ne kelljen a teljes épület elkészültééig várni a használatbavételi engedéllyel, ha annak az épületnek egy része már használható lenne.

Kontroll az export és az import felett, készülhet az adatbázis az egész építőiparról

Határ Renáta, építésgazdaságért felelős helyettes államtitkár elmondta, hogy az ellátásbiztonság, a hatékonyság és a környezettudatosság hármasa mentén alakították ki a beruházási törvényt, valamint az építészeti törvényt.

Az ellátásbiztonság többek között azt is jelenti, hogy például az acél, cement, fa, szigetelőanyag, - vagyis a stratégiai jelentőségű építőanyagok - esetében, amennyiben indokolt, a kormány szeretne beavatkozni az export és import folyamataiba is. "Tudnunk kell, hogy az olyan nagyléptékű beruházások esetén, mint Paks II., honnan lesz például megfelelő mennyiségű cement." - ismertettek a törvényhozói célokat a helyettes államtitkár.

Az építészeti törvény rendelkezik arról is, hogy amennyiben a létrejövő közberuházások adatbázisa alapján szükség lesz egy adott termékre (a stratégiai jelentőségű termékek közül) Magyarországon, akkor elrendelhető legyen az exporttilalom.

Határ Renáta a nemzeti építésgazdasági nyilvántartás 4 fontos részéről is beszámolt (az első a fent említett közberuházások adatbázisa). Elmondta, hogy lesz egy másik adatbázis, ami az építési nyersanyagok és ásványvagyonokat fogja tartalmazni, a cél, hogy ezt az adatbázist a tervezők is használhassák majd, így információjuk legyen például az építkezéshez közel eső bányákban kitermelhető nyersanyagokról. Emellett a kormány célja, hogy a másodlagos nyersanyagokat is felmérje a környezettudatosság jegyében.

Létre fog jönni az építési termékek adatbázisa is, de nem abból a célból, hogy korlátozzuk az áruk szabad mozgását, hanem, hogy segítsük a kivitelezők, tervezők munkáját.

Egy költségadatbázist is létre kívánnak hozni, gyakorlatban ez azt jelenti, hogy átláthatóvá válnak például, hogy a különböző helyszíneken mennyibe kerülne egy óvoda építése.

Az értekezleten a részlet kapcsán a résztvevőkben felmerült az építőipari hatékonyság javításának kérdése is. Határ Renáta elmondta, hogy minőségi kontrollt is szeretnének az építési mikrovállalkozásoknál (többek között), például, hogy ne maradhassanak a rendszerben olyan vállalkozások, amelyeknek nincs telephelye, állandó munkavállalója, megfelelő anyagi környezete. Ezzel kiszűrhetők a nem megfelelő munkát végző egy-, vagy kétfős kisvállalkozások, így az építőipari hatékonyság is javulni tud. Nagy hatékonyságjavulást várnak továbbá a BIM alkalmazásával, ami a nagyberuházásoknál lesz leginkább jelentős.

Az értekezleten a felelős műszaki vezetővel kapcsolatos új szabályok is előkerültek. Gombos Márk elmondta, hogy a legnagyobb problémának azt látják, hogy a felelős műszaki vezető nem mindig jelenik meg az építkezések helyszínén, ezért van a törvénytervezetbe az is belefoglalva, hogy ne lehessen a felelős műszaki vezetőket csak megbízási szerződéssel alkalmazni. Ugyanakkor hozzátette azt is, hogy nem céljuk, hogy például egy kétfős vállalkozásnál is kötelező legyen felelős műszaki vezetőt alkalmazni, hiszen nincs is annyi ilyen szakember. Ezen túl más garanciák is lesznek a törvényben, amik az építéseknél a szakszerűséget biztosítják.

A budapesti építési piac helyzete, vállalkozói várakozások

Az értekezleten Koji László osztályelnök, BKIK általános alelnök elmondta, hogy a 385 ezer építőipari foglalkoztatottból, 140 ezer munkavállalót foglalkoztatnak a budapesti székhelyű építőipari vállalkozások.

Fontos, hogy jelenleg az építőiparnak 28%-kal kisebb a szerződésállománya a tavalyihoz képest, de Budapesten ez csak 15%-kal kisebb.

Legtovább tehát Budapesten fog kitartani a piaci megrendelés. A lakásépítések száma több mint 20 ezer volt 2022-ben, ennek mintegy harmada volt Budapesten. A fővárosban a múlt évben még élt az 5%-os áfakedvezmény, ez arra ösztönözte a nagy lakásfejlesztőket, hogy gyorsan jelentsék be a projektjeiket, és bár közben az áfatörvény kisimult, és megnyugodtak a fejlesztők, mégis bekövetkezett az, amire számítani lehetett: hiába vannak építési engedéllyel rendelkező lakásprojektek, ezeket nem kezdik el a fejlesztők.

Ebben az évben országosan jó esetben 17 ezer új építésű lakás készülhet el, de Budapesten 5 ezernél többre nem számítunk, szemben a tavalyi 6 ezernél is többel.

- ismertette a várakozásokat Koji László, majd hozzátette, hogy Budapesten az első negyedévben 42%-kal (1404 darab) kevesebb lakás épült meg. Közben az agglomerációban 5,2%-kal több új lakás került átadásra az első negyedéveben, vagyis a kiáramlás továbbra is tapasztalható.

Jelenleg még csak a segédmunkások foglalkoztatási száma csökkent - országosan 15 ezer fővel kevesebb segédmunkásra van szükség - de ez gyorsan átterjedhet a mérnöki munkákra is.

Az elnök arról is beszámolt, hogy a cégek üzleti tevékenységét a legnagyobb mértékben a megrendeléshiány akadályozza, de ezen túl az infláció is aggasztó, valamint a gazdasági szabályozás kiszámíthatatlansága, és a szakemberhiány is.

Várakozások a következő időszakra

A megkérdezett vállalkozások 5%-kal kisebb árbevételt várnak Budapesten, míg országosan 5-8%-kal kisebb árbevételt. A foglalkoztatottak száma 5%-kal lehet a jövőben kisebb, ha az országos várakozásokat nézzük, míg a budapesti vállalkozások 2-3%-kal kevesebb munkaerőre tarthatnak majd igényt. Koji László kiemelte azt is, hogy Budapest fővárosnak nincs beruházás élénkítő magatartása, nincs helyi adókedvezménye, sújtja az építőipart a közterülethasználati díj mértékével és logisztikai nehézséget hoz a drága behajtási engedélyekkel, illetve azt a tényezőt sem veszi figyelembe, hogy

az építőipar nem tud kerékpárral a belvárosba anyagot szállítani

Ha két munka közül lehet választani, akkor egy építési vállalkozó inkább belvárosi munkát nem vállal el, illetve ha mégis, biztosan drágábban, hiszen az engedélyek ki kell fizetnie.

Az értekezlet zárásaként Csókay Ákos, a BKIK főtitkára számolt be a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara aktuális tevékenységéről, illetve a fókuszpontokról.

