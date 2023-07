Akkumulátorgyár és hatalmas logisztikai központok miatt aggódnak a lakástulajdonosok - Mi lesz az agglomeráció lakáspiacával?

Nemcsak a vidéki nagyvárosainkban, de a budapesti agglomeráció településein is gyakori, hogy egy-egy cég nagyobb ipari beruházást indít, ami az ellentétes érdekek miatt településen belüli feszültségekhez vezet. Mostani cikkünkben két várost, a főváros északi agglomerációjából Gödöt, a délkeleti részről pedig Gyált vizsgáltuk meg részletesebben. Előbbiben a Samsung akkumulátorgyár, utóbbiban pedig számos logisztikai csarnok valósult meg, melynek kapcsán helyi ingatlanszakértőket is megkérdeztünk arról, milyen hatással vannak ezek a település lakáspiacára.

Évek óta tart a küzdelem a lakosság és a Samsung érdekei között Gödön, különösen, mióta a gyár bejelentette bővítési terveit. A lakóövezetekhez közeli zajszennyezés miatt többek szerint a város egyes részei mára élhetetlenné váltak, a korábbi polgármester pedig lemondott, amikor a kormány a gyár környezetét különleges gazdasági övezetté minősítette, elvonva ezzel a várostól az iparűzési adót.

A gyár az utóbbi öt év legnagyobb beruházásainak egyike Magyarországon, a 390 milliárd forintos összeg azt jelenti, hogy Göd áll a 6. helyen azon a listán, ami a magyar városokat a 2017-2022 között oda érkező működőtőke-beruházások volumene szerint rangsorolta.

Ezt csak olyan beruházások előzik meg, mint a CATL 2900 milliárd forintos debreceni gyára, a szintén Debrecenben megvalósuló BMW-gyár, a Mercedes kecskeméti bővítése, vagy az SK Innovation 680 milliárd forintos beruházása Iváncsán.

Más a helyzet Gyálon, ahol főleg a logisztikai cégek aktívak. Az ott felépült raktárcsarnokokat elsősorban a nemzetközi szállítmányozás és a raktározás területén érdekelt cégek veszik igénybe, így ott a megnövekedett kamionforgalom okozott felháborodást a helyi lakosság körében, akik gyakran éppen a nyugalom és a csend miatt döntöttek az agglomerációba való költözés mellett.

Hogyan hat ez a két város lakáspiacára?

„A gödi akkumulátorgyár bővülése egyértelműen befolyásolta a lakáspiaci mozgásokat és vegyes folyamatokat indított el.

Az itt lakók ezt negatívumnak könyvelik el, ezért ők inkább "menekülnek", ami a lakáskínálat növekedését okozza. Az ide áramló nagyszámú munkaerő miatt viszont a keresleti oldal is megélénkült.

Sokan keresnek kiadó és eladó lakást egyaránt. A vásárlók inkább az újabb, korszerűbb lakásokat keresik, de befektetési szempontból is érdekes a város az ide költöző munkavállalók miatt.” – hívta fel a figyelmet Szarvas Dávid, a Duna House gödi irodájának franchise partnere.

A szakértő szerint a gödi helyzetet is nagyban fogja befolyásolni az otthonteremtési kedvezmények és támogatások kérdése. Pozitívnak tekinthető az ingatlantranzakciók szempontjából, hogy a gyárnak köszönhetően biztosan lesz fizetőképes kereslet akár befektetési, akár otthonteremtési célról beszélünk, így az országos átlagnál a jövőben is aktívabb lehet majd a térség ingatlanpiaca.

Míg Gödön a Samsung-gyár, Gyál esetében a logisztikai csarnokokhoz érkező és azoktól induló kamionok átmenő forgalma okoz egyes utcákban problémát, különösen a Vecsés felőli részen, ahol az épülő raktárak eleve közel vannak a szélső házakhoz. A problémára szakértők szerint egy elkerülő út és zajvédő falak felhúzása lenne a megoldás. Feltehetően ennek is szerepe van abban, hogy lakáspiaci szempontból Gyál környéke a budapesti agglomeráció egyik legolcsóbb térsége, jóllehet magán Gyálon valamivel magasabbak az árak.

Forrás: OTP Jelzálogbank

„A budapesti agglomerációs övezet 6 szektora közül a Gyált is magában foglaló délkeleti szektor az, ahol az egyik legkedvezőbb négyzetméteráron vásárolhatott az utóbbi években ingatlant, aki a főváros vonzáskörzetét preferálta. A többi szektorhoz képest elérhetőbb ár a keresleten is nyomot hagyott, a területen található települések az évek során egyre vonzóbbak lettek a Budapest közelében letelepedők körében. A pandémia átformálta a vásárlói szokásokat, előtérbe kerültek a kertes családi házak. A 2022-es év értékesítési adataihoz képest idén más térségekkel ellentétben árcsökkenés helyett átlagosan 2 százalékos további áremelkedés zajlott le a fővárosi agglomeráció délkeleti szektorában.” – mondta el Benedikt Károly, a Duna House PR- és elemzési vezetője. A drágulás következtében így már az egyik legmegfizethetőbb fővárosi agglomerációs szektorban is meghaladja az 500 ezer forintot a négyzetméterenkénti átlagár. Az érdeklődés középpontjában a 100 négyzetméter körüli családi házak álltak, amelyekre átlagosan 54,5 millió forintot költöttek a vevők, Gyálon viszont az átlagos vásárlásra fordított összeg a 70 millió forintot közelítette.

Nem csak a gyár van hatással a piacra

Kétségtelen, hogy a gyárak és a logisztikai fejlesztések hatással vannak a helyi lakáspiacokra, de a megkérdezett szakértők szerint a települési árak alakulásában közel sem ez a legfontosabb szempont.

Az elmúlt években Budapest északi agglomerációjában, kifejezetten Gödön, komoly keresletnövekedés volt mérhető, amit Balla Ákos, a Balla Ingatlan vezérigazgatója főként a tömegközlekedés javulásával magyaráz. A közelmúltban viszont – a többi agglomerációs településhez hasonlóan – itt is jelentősen visszaesett a kereslet. Az eladók nehezen látják be, hogy az ingatlanokat csak a korábbinál alacsonyabb értéken lehet eladni, ami miatt az irányárak nem csökkennek, az alkuk viszont nőnek. Azok az eladók, akik 3-6 hónap sikertelen próbálkozás után belefáradnak a piaci ártól elrugaszkodott áron történő értékesítésbe, illetve próbálkozásba, vagy jelentősen engednek az árból, vagy akár vissza is vonják az ingatlanukat a piacról – tette hozzá.

A szakember szerint az elmúlt években ugyan sok beruházás történt, de a jövőben nincsenek olyan beruházások kilátásban, amelyek az ingatlanpiaci folyamatokat nagyban befolyásolnák.

A piaci helyzetet ma a beruházásoknál sokkal jobban befolyásolja a hitel (finanszírozás) hiánya, pontosabban az, hogy ez csak a korábbinál lényegesen magasabb kamatszint mellett érhető el.

Emellett a magas infláció és az állampapírok magas hozama az, ami továbbra is elszívó erőt jelent.

Property Investment Forum 2023 A hazai ingatlanpiac aktuális kérdéseivel kiemelten foglalkozunk a szeptember 28-i Property Investment Forum 2023 konferencián. Részletekért kattints!

Az ipari beruházásokon túl viszont az alapvető infrastrukturális beruházások mellett sem mehetünk el szó nélkül.

Hiába épül például egy új gyár, vagy logisztikai központ, ami munkahelyet teremt, ha nincs elegendő óvodai, iskolai férőhely.

Természetesen az érintett településeken ebben is voltak fejlesztések, de ezek inkább csak a korábbi lemaradás pótlásának tekinthetők, nem jelentenek olyan vonzerőt, ami az agglomerációba való költözés mellett szólna. Más helyszíneken viszont, például Érden, a háttérinfrastruktúra fejlődése olyan mértékben lemaradt a lakásszám bővülése mellett, hogy az önkormányzat építési korlátozást vezetett be. Nem kizárt, hogy Érd példáját hasonló okok miatt több agglomerációs település is követni fogja – hangsúlyozta Balla Ákos.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 07. 03. Megelégelték a kezelhetetlen népességnövekedést - Betiltották az építkezéseket Érden

Lakáspiaci kereslet

Szarvas Dávid kiemelte, hogy az elmúlt évek egyértelműen az agglomeráció ingatlanpiacáról szóltak, így nagyon erős volt a kereslet Gödön is. A tavalyi év második fele óta viszont ez megváltozott és jóval visszafogottabb volt a piaci aktivitás, ami azonban idén tavasz óta újra kezd beindulni. A második félévtől pozitív változásokat vár a szakértő. Az eddig növekvő kínálat kezd újra egyensúlyba kerülni a kereslettel, amit - bár még korai biztosra mondani - akár a CSOK-os változások miatt előrehozott kereslet is okozhat. Árak tekintetében ez még nem okozott változást, egyelőre kitartanak a korábbi árak, nagyobb volumenű változásra egyik irányban sem érdemes várni.

Főként az energiaválsággal magyarázza Fegyó Rita, a Duna House Gyál, franchise partnere azt, hogy az idei első negyedévben erősen visszaesett a kereslet az 50-60 milliós ingatlanokra Gyálon. Mivel többnyire kétgenerációs házakról beszélünk, a magas eladási árat a nagy alapterület indokolta, nem pedig a korszerű kivitelezés. Ezek helyzetén tovább rontottak a megnövekedett banki kamatok, így a relatíve kevés önerővel rendelkező vásárlók már nem tudtak akkora hitelt felvenni, így inkább bele sem vágtak a vásárlásba. Ebben az időszakban jellemzően vagy 40 millió forintig, vagy 70-80 millió forint felett vásároltak az emberek – osztotta meg tapasztalatait a szakértő, aki szerint az első negyedévben beragadt ingatlanok tulajdonosai belátták, hogy ennél csak rosszabb lesz a helyzetük - hiszen a korszerű és energiatakarékos rendszerek komoly elvárásként jelentek meg a vevők fejében - így a második negyedév végére a korábban 50-60 milliós kategória lényegében elérte a 43-48 milliós árszintet, ami úgy tűnik, már elérhetőbb és ár-érték arányban elfogadható a vásárlók számára, így megkezdődött ezen ingatlaneladások fellendülése.

Balla Ákos tapasztalatai szerint komolyan visszaesett a kereslet az agglomerációban az új építésű családi házak, ikerházak, sorházak iránt és a következő években a kínálatban is jelentős csökkenésre számít. Ennek köszönhetően várhatóan felértékelődik az újszerű ingatlanok iránti kereslet, mivel ezek is sokkal szebbek és energiahatékonyabbak, mint a több évtizeddel ezelőtt épült társaik.

Új fejlesztések

A budapesti agglomeráció – Gyált is magában foglaló - délkeleti szektorában kevés új építésű társasház értékesítése zajlik

– mondta el Sápi Zoltán, az Eltinga elemzője. Az év első felében egyedül Üllőn lehetett legalább 10 lakásos társasházban lakásokat vásárolni, itt a Dóra Sándor körúton két 28 lakásos épület lakásait értékesítik párhuzamosan. A lakások túlnyomó része még elérhető, és az ár jóval kedvezőbb, mint a fővárosban: 750-800 ezer forint közötti négyzetméteráron kínálják az új építésű ingatlanokat. Átlépve a hivatalos agglomerációs határt, már több településen zajlanak fejlesztések. Közülük kiemelkedik Monor, ahol két projektben összesen 84 lakás épül, a drágábbik társasház kínálati árai pedig elérik az 1 millió forintos négyzetméterárat. Inárcson, Mendén és Péterin viszont már kedvezőbb, 700 ezer forint alatti fajlagos átlagárakkal találkozhatnak az érdeklődők.

Az északi szektorban Vácon zajlik a legtöbb fejlesztés: 5 projektben valamivel több mint 100 lakást értékesítenek, de már csak 30 százalékuk elérhető. Az új otthonok a városközponttól távol, a település peremterületein épülnek. A legnagyobb és egyben legdrágább új építésű társasházban a négyzetméterárak az 1 millió forintot közelítik. A többi fejlesztés valamivel alacsonyabb léptékű, az átlagos négyzetméterárak a 730-830 ezer forintos sávban mozognak. Vácon kívül Őrbottyánban egy 60 lakásos fejlesztés értékesítése kezdődött meg az év elején, Sződligeten pedig egy lakópark értékesítése közelít a végéhez.

A Budapesthez közeli nagyobb településeken (Dunakeszi, Fót, Göd) jelenleg nem zajlik ilyen léptékű társasház értékesítése, de a korábbi években is elmaradtak ezek a városok a váci fejlesztési volumentől.

Mit hoz a jövő?

Az év második felében vélhetően a CSOK és babaváró körül forog majd a világ, ami várhatóan augusztus végén-szeptember elején fog kicsúcsosodni, ezért minden olyan ingatlan megmozdulhat, ami megfelel a feltételeknek. Az új építésű szegmens szintén érezhetően lelassult, ahol a támogatások megvonásának szele megérintheti és döntésre bírhatja azon vásárlókat is, akik már jó ideje ilyen típusú ingatlanban gondolkoztak, azonban kényelmesen és optimista módon vártak a kedvezőbb lehetőségre – hangsúlyozta Fegyó Rita. Kevésbé optimista ugyanakkor a keresletet illetően Balla Ákos, aki szerint

ameddig 6-7%-os hitelkamatok nem lesznek ismételten elérhetők a piacon, addig a mostani piaci helyzet nem fog változni.

Éppen ezért stagnálásra számít a következő egy évben a kereslet és a tranzakciószám tekintetében. Továbbá azt is lehet várni, hogy a vevők jobban megnézik, hogy mit vesznek, az ingatlanok minősége, energiahatékonysága, értékállósága a korábbinál fontosabb lesz a vásárlói döntések alapján, ami miatt a legrosszabbnak tekinthető ingatlanok akár szinte piacképtelenné is válhatnak.

A vidéki lakáspiacot bemutató cikksorozatunk korábbi részei az alábbi linkeken olvashatók:

Címlapkép forrása: Getty Images