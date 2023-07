Jönnek a felvételi ponthatárok - Béreljünk vagy vásároljunk lakást egyetemista gyerekünknek?

Több tízezer felsőoktatásba készülő diák várja izgatottan a szerda estét, amikor kiderül, hogy az előzetesen megjelöltek közül ki, melyik intézménybe jut be. Legalább ilyen izgalmas viszont az is, hogy a más városba költözők hol, és hogyan oldják meg a lakhatásukat. A kollégium vagy a lakásbérlés a jobb megoldás? Vagy, aki megteheti vásároljon inkább lakást? A mostani piacon kevésbé egyértelmű a kérdés mint korábban, így megnéztük, mi lehet a legjobb választás.

Július 26-án este 8 órakor derülnek ki a felvételi ponthatárok, amit követően ősztől több tízezer hallgató kezdi meg felsőfokú tanulmányait, sokan közülük a szülővárosuktól távol. Ez pedig azzal jár, hogy meg kell oldani a lakhatásukat, amire számos lehetőség áll rendelkezésre.

Az egyik kézenfekvő megoldás, ha az egyetem kollégiumába jelentkezik a leendő hallgató, ami anyagilag a legolcsóbb opció. Egyes kollégiumokban akár már havi 15 ezer forintért is lehet egy többágyas szobában férőhelyet találni, jóllehet ezek száma korlátozott, így nincs garancia arra, hogy gólyaként azonnal bekerül a diák.

Ha nem a kollégium, akkor - akár több diákkal összeállva - érdemes a kiadó lakások piacán keresgélni. Itt azonban már mélyebben a zsebbe kell nyúlni, különösen idén, amikor több tényező együttesen emeli a bérleti díjakat.

Miért emelkedtek meg ennyire a bérleti díjak?

Aki rendszeresen nézi a lakáspiac számait, azoknak feltűnhet, hogy ha az árakban nem is, a bérleti díjakban érdemeben magasabbak a számok idén. Ennek hátterében több tényező húzódik. Egyrészt a magas kamatok közvetetten a bérleti díjakra is hatnak azáltal, hogy

a hitellel vásárlók közül sokan egyelőre inkább kivárnak és a bérleti piacon keresnek átmeneti megoldást addig, amíg lejjebb mennek a kamatok és kedvezőbb feltételekkel tudnak vásárolni.

Mindez a lakáseladások csökkenő számában és a kiadó lakások iránti magasabb keresletben is megmutatkozik, ami a bérleti díjak emelkedéséhez vezet. Másrészt a turizmus fokozatos erősödése is ide sorolható, különösen a nyári időszakban. A nemrég megrendezett Forma-1-re például már tavaly elfogytak a jegyek, de az augusztusi Sziget Fesztivál, vagy a közelgő Atlétikai Világbajnokság is mind afelé mutat, hogy egyre inkább megéri rövid távon, turisztikai céllal kiadni a lakásokat, ami miatt a hosszú távú kiadásra kínált lakások száma csökkenhetett. Végül az egyetemisták rohama az, ami egyébként is erősíti a nyár végi keresletet, ezáltal emeli az árakat a hazai bérlakáspiacon.

Hol, mennyiért bérelhetünk?

A fenti tényezők is hozzájárultak tehát ahhoz, hogy idén júliusban a tavalyihoz képest országosan 14, Budapesten pedig 15 százalékkal kell magasabb összeget fizetni a kiadó lakásokért, mint tavaly ilyenkor, jóllehet ez még mindig alacsonyabb, mint az átlagos infláció. A KSH-ingatlan.com lakbérindexén jól látszik, hogy a korábbi évekhez képest idén ismét nagyobb ütemű volt a lakbérek növekedése, mind Budapesten, mind az ország többi részén.

Várostól függően tehát magasabbak most a díjak mint tavaly, de a városok közti különbségek továbbra is megvannak.

Budapesten a kínálati átlag jelenleg 240 ezer forint, a többi egyetemvárosban azonban ennél jelentősen alacsonyabb.

Ez oszlik annyi részre, ahányan bérlik az adott lakást, valamint ehhez adódik még hozzá a rezsi egy főre eső része. Ez alapján Budapesten a nagyobb egyetemek kerületeiben - XI., IX. - nagyjából 100 ezer forint körül lehet egy többszobás lakásban külön szobát bérelni. Ez magasabb ugyan, mint a kollégiumi díjak, de egyben kényelmesebb is, mint 2 vagy 3 emberrel egy szobán osztozni.

A leendő diákok többsége jellemzően az egyetemek közelében igyekszik lakást találni, de nem árt figyelembe venni azt is, hogy a kerületek között is nagyok az árkülönbségek. Bár az egyetemek környékének bérleti díjai nagyjából a budapesti átlag körül vagy valamivel afölött alakulnak, de drágább és olcsóbb városrészekre is van számos példa. Az ingatlan.com legfrissebb számai alapján a II. kerület most a legdrágább, ott több mint 360 ezer forint az átlagos bérleti díj, viszont az aktuális kínálatban szereplő lakások állapota és mérete is feltehetően valamivel jobb és nagyobb ott a fővárosi átlagnál.

A belvárosból továbbra is az V. kerület áll az élen, ahol a lakhatási célú bérlők keresletéhez a lakást irodaként használó kisebb cégek kereslete is hozzáadódik.

Átlag feletti még az I. és a XII. kerület, valamint a VI., ahol szintén sok a rövidtávra kiadott lakás.

Ha az átlagnál olcsóbban bérelnénk lakást, érdemes a külső pesti kerületek felé nézelődni. A X., XVI., XVII. vagy a XXI. kerületekben már 160 ezer forint környékén is válogathatunk a kínálatból, a XXIII.-ban pedig akár 150 ezer forint alatt is, de ezen kerületek esetében kompromisszumot kell kötni az ingázás kapcsán, miután ezek az egyetemektől távolabb helyezkednek el.

Aki nem Budapestre megy egyetemre, annak idén is olcsóbb lehet a lakhatása, ugyanis a vidéki városok bérleti díjai továbbra is a budapesti alatt maradnak. A legmagasabb árakra a Győrbe készülő diákoknak kell számítaniuk, ott most 185 ezer forint az átlag, de Veszprémben és Debrecenben is eléri a 170 ezer forintot. Ezzel szemben Székesfehérváron és Pécsen már 140 ezer, míg Szegeden már 135 ezer forintért is lehet nézelődni, de továbbra is igaz, hogy a legolcsóbban a kelet-magyarországi városokban lehet lakást találni: Miskolcon például 100 ezer forint egy átlagos kiadó lakás havi bérleti díja.

Béreljünk vagy vásároljunk?

A legtöbb diák számára nem reális lehetőség, hogy saját lakásba költözzön, de akinek a szülei megtehetik, azoknak érdemes elgondolkodniuk azon is, hogy megéri-e a vásárlás a bérléssel szemben. A korábbi években ez nem volt kérdés, ugyanis az árak 2014 óta folyamatosan felfelé mentek, így a bérleti díjaktól függetlenül is jó befektetésnek bizonyult a lakásvásárlás. Tavaly ősz óta ugyanakkor a lakásárak megtorpantak, sőt, néhol csökkenni is kezdtek, így ma kevésbé egyértelmű, hogy mi a jó megoldás.

A lakáskiadással ugyanis jellemzően bruttó 4-5 százalék közötti hozam érhető el Budapesten, ami jelenleg alacsonyabb a különböző alternatív befektetési lehetőségekhez, például az állampapaírok fix kétszámjegyű hozamához képest. A vásárlást ugyancsak kérdésessé teszik a továbbra is magas hitelkamatok, így aki alacsony önerővel, magas hitelfelvétel mellett vásárolna, annak érdemes lehet a bérlés mellett dönteni. Akinek viszont rendelkezésre áll a teljes összeg egy lakás megvásárlására, annak is mérlegelnie kell, hogy nem jár-e jobban azzal, ha a pénzét egy magasabb hozamú befektetésbe teszi és a kamatok egy részéből fizeti a kiadó lakás bérleti díját.

Property Investment Forum 2023 A hazai ingatlanpiac aktuális kérdéseivel kiemelten foglalkozunk a szeptember 28-i Property Investment Forum 2023 konferencián. Részletekért kattints!

Természetesen a mostani kamatok és hozamszintek nem lesznek a végtelenségig ezen a szinten, szakértői várakozások alapján akár már jövőre is jelentősen alacsonyabb számok várhatók, miközben a lakáspiacon is megállni látszik a nominális árcsökkenés. Éppen ezért hosszabb távon gondolkodva - látva az emelkedő bérleti díjakat - nem biztos, hogy rossz döntés a lakásvásárlás, különösen a korábbiaknál magasabb alkulehetőségek mellett.

Ha pedig nemcsak egy garzont, hanem egy többszobás lakást is meg tud valaki venni, akkor azonnal ott a lehetőség, hogy egy vagy több diáktársnak kiadva a többi szobát rendszeres bevételre tegyünk szert. A címben feltett kérdésre tehát az egyik válasz az, hogy ha nincs lehetőségünk a vásárlásra, akkor akár anyagi, akár a közösségi élet szempontjából célszerű a lakhatás során a kollégiumi férőhelyekre törekedni, akinek pedig - akár hitel nélkül is - megvan a lehetősége a lakásvásárlásra, annak ha idén még nem is, de a következő egy-két évben várhatóan el fog jönni a pillanat, amikor ismét megéri majd lakásba fektetnie a pénzét.

Címlapkép forrása: Getty Images