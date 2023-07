A térség, ahol a forint árfolyamgyengülése azonnal új vásárlókat hoz a lakáspiacra

A vidéki lakáspiaci sorozatunkban ezúttal egy különösen érdekes térséghez, a nyugati határszélhez érkeztünk. Ausztria közelsége az utóbbi időben nagyon erős hatással volt az itteni településekre és azok lakáspiacaira, ahol sok esetben a bérleti díjak elszámolása sem forintban, hanem euróban történik. Helyi szakértők segítségével Sopron és Szombathely piacát mutatjuk be, kezdve azzal, hogy mi történt itt az elmúlt bő tíz évben, milyen típusú lakások iránt a legnagyobb most a kereslet és mire számíthatunk az előttünk álló években.

Míg cikksorozatunk korábbi részeiben főként azokat a városainkat mutattuk be, ahol egy vagy több nagyobb beruházás volt jelentős hatással a helyi lakáspiacra, addig most két olyan települést vizsgálunk meg, ahol az oda érkező beruházásoknál sokkal fontosabb volt magának a városnak az elhelyezkedése. Mind Sopronból, mind Szombathelyről akár 20 perc alatt elérhető Ausztria, ami a munkalehetőségek miatt kiemelt hatással van a két város életére. Nézzük, mit gondolnak erről a helyi lakáspiaci szakértők!

"A szombathelyi lakáspiac régi-új mozgatórugója tapasztalataink alapján az osztrák határ közelsége. A város egészét, gyártól a kisboltig, átszövi az ingázás és ennek köszönhetően azt merem mondani, hogy a lakáspiaci kereslet mindig is megvolt és meg is lesz." - mondta el Komádi Csaba, az OTP Ingatlanpont Észak-dunántúli Régióvezetője, győri központi irodájának vezető értékesítési tanácsadója.

"Sopron ingatlanpiacára különösen igaz, hogy nagyban befolyásolja az ingatlanárakat az euró/forint árfolyam, ami a vásárlókedvre is hatással van.

Ha gyenge a forint, akkor sokkal szívesebben vásárolnak, ha erős a forint, akkor jóval nehezebben vásárolnak a városban és környékén ingatlant.

Jelenleg is észrevehető, hogy kivárnak a vásárlók, amíg újra többet kaphatnak a pénzükért. Sokan dolgoznak a határon túl, így euróban kapják a fizetésüket és abban is tartják a pénzüket, de mellettük az osztrák nyugdíjasok is kivárnak, hiszen, ha jelenleg 75 millió forintnyi eurójuk van, könnyen lehet, hogy szeptemberre az már 80 millió forintot ér majd, ezt a változást pedig az ingatlanárak vélhetően nem követik majd." - emelte ki Árpási László, a Duna House soproni irodájának franchise partnere.

Az Otthon Centrum helyi szakértői szerint az utóbbi években elsősorban a magyar területi különbségek hatása volt érzékelhető Sopron esetében, talán Ausztria közelsége miatt kicsit erősebben is, mint másutt. Az országon belül egyértelmű a belső vándorlás, amely a gazdasági centrumok irányába mutat, vidéki falvakból a városokba, különösen Budapestre (Budapest környékére) és az észak-nyugati régióba költöznek a legtöbben.

Sopronból napi ingázással osztrák munkahelyek érhetők el, ami jelentős vándorlási célponttá tette a várost és környékét.

Szombathely vonatkozásában viszont kevésbé érzékelhető a fenti folyamat, annak ellenére, hogy innen is könnyen elérhető Ausztria.

Ez derül ki Zsigmond Balázs, a Duna House szombathelyi franchise partnerének szavaiból is, aki az elmúlt tíz évre visszatekintve elsősorban nem az Ausztriába történő ingázást, hanem az állami támogatások 2015-ös megindulását emelte ki, mint piacot befolyásoló tényező.

Emellett mindkét város életére pozitívan hatott a gyorsforgalmi út megépülése, ami szintén lendületet adott a lakáspiacnak. Sopronban ráadásul az országos trendekkel ellentétben a lakosságszám is folyamatosan növekszik, így a korábban nem lakás célra épült ingatlanokat, ingatlan-részeket is gyakran lakhatási céllal adják bérbe, de

Szombathelyen is volt arra példa, hogy egy hotelt a piaci igényekre reagálva ideiglenesen munkásszállóvá alakítottak át.

Ezt keresik ma a vásárlók

Az OTP Ingatlanpont szakértője szerint Szombathelyen főként a kisebb, 1,5-2 szobás ingatlanokat keresik most a vásárlók, és elsősorban azok vásárolnak, akik élethelyzetükből adódóan nem tudják halasztani a költözést, vagy akiket a befektetési szándék vezérel. Ez leginkább az olcsó, körülbelül 20 millió forintos ingatlanokat jelenti, amik a legideálisabb esetben egy kisebb felújítás után már költözhetők is. A keresettebb városrészek Oladi, a Minerva és a Kámoni városrész, az osztrák határ és az M85 gyorsforgalmi út közelsége miatt.

Mivel Sopronban rengeteg az ingázó, a viszonylag magas ingatlanárak még mindig kedvezőbbnek számítanak, mint Ausztriában. Sokan vásárolnak befektetési céllal, a magas bérleti díjak ellenére is szinte azonnal lecsapnak az új kiadó lakásokra, a fiatalabb családosok viszont inkább Sopron környékét részesítik előnyben. A Duna House szakértője szerint

a bérleti piac Sopronban euró alapú, hiszen akik bérelnek, többségében euróban kapják a fizetésüket. Egy 50-60 négyzetméteres, jó minőségű lakás itt körülbelül 500 euró plusz rezsi havonta.

A vásárlók esetében pedig a nappali plusz egy hálós lakások a legkeresettebbek, jellemzően 100 ezer eurós értékhatárig. Az Otthon Centrum szakértői szerint is mindkét település esetében a kisebb, de jó állapotú lakások iránt a legnagyobb kereslet. Ezeket az ingatlanokat az egyedülálló fiatalok vagy a családalapítás előtt álló házaspárok keresik a legjobban. A nagy, illetve korszerűtlen, felújítást igénylő otthonok iránt egyre kisebb az érdeklődés, amely többek között a magas hitelkamatokkal, illetve a rezsiárak emelkedésével magyarázható. A belvárosi, központi elhelyezkedésű lakások mellett mindkét városban az új beépítésű, kertvárosi részek népszerűek. Sopronban például a Pihenőkereszt lakópark, illetve Aranyhegy, Szombathelyen pedig Olad és Minerva Park környéke.

Befektetők és külföldi vásárlók

Szombathelyen a legjellemzőbbek azok a vásárlók, akik bérbeadási céllal vesznek ingatlanokat, de az OTP szerint Sopronban is 60 százalék a befektetési célú vásárlók aránya.

Ami a külföldieket illeti, az osztrák és németajkú vevők a határhoz közeli területeket preferálják, ők jellemzően az idősebb, nyugdíjas korosztályt képviselik, akik nyugodt, csendes környezetben szeretnének egy kertes-, családi házban élni.

Vannak olyan települések, például a Kőszeghez közeli Horvátzsidány, ahol szinte teljes utcák vannak külföldi vásárlók tulajdonában.

Az utóbbi időben azonban ők is kivárnak. Sopronban egyébként az utóbbi években a külföldi vásárlók száma visszaszorult, szinte egyáltalán nem jelennek meg vásárlóként és a Duna House szerint Szombathelyen sem jellemző, hogy külföldiek vásárolnának.

A külföldiek tehát a környékbeli kisebb településeket preferálják. Hegykő, Fertőpark a keresett, fontos a határközeli elhelyezkedés. Az orosz vásárlók az idei évben kevésbé aktívak, a kínaiakra pedig jellemző, hogy inkább eladják a soproni ingatlanjaikat és mennek tovább. A Miniszterelnökség által közzétett statisztika szerint a tavalyi évben összesen 20 alkalommal kértek engedélyt EU-n kívüli állampolgárok ingatlanvásárláshoz, 12 esetben orosz állampolgárok, 3 alkalommal kínaiak, 2-szer pedig izraeliek.

Új projektek

Sápi Zoltán, az ELTINGA elemzője elmondta, hogy Szombathelyen az év első felében 8 nagyobb társasházi projektben zajlott értékesítés. Az összes épülő lakásszám ebben a szegmensben mintegy 300-ra tehető, amelynek a fele még megvásárolható. Az átlagos négyzetméterár a városban 740 ezer forint körül alakul, a projektek között átlagárak szempontjából nagy eltérés nem tapasztalható. A társasházak a belvárostól távolabbi részeken épülnek, kivételt képez a volt cipőgyár területének revitalizációja, ahol több új épületet is átadtak az elmúlt pár évben. Itt épül a város jelenleg legnagyobb, értékesítés alatt álló projektje, a Nívó Lakópark is (60 lakás).

Sopronban jelenleg 6 projektben összesen 225 lakást értékesítenek a fejlesztők, a lakások közel fele (104 db) még megvásárolható. Az átlagos négyzetméterárak már meghaladják az 1 millió forintot, a legdrágábbnak a két, belvároshoz legközelebb eső projekt számít. A legtöbb új építésű társasház a város keleti felén épül, a legnagyobb a közel 100 lakásos Aranyhegy Lakópark C-D tömbje.

Mire számíthatunk a következő években?

Komádi Csaba, OTP : Szombathelyen most leginkább stagnál a piac, bár elvétve még látunk áremelkedést is. A soproni lakáspiacon jelenleg erős a kínálati oldal, itt viszonylag hirtelen esett vissza a kereslet és tapasztalataim alapján az újraindulás is lassabb. A jövőt tekintve optimista vagyok, és úgy gondolom, hogy egy felívelő piac előtt állunk, természetesen az, hogy a lakáshitelkamatok mikor és mennyire csökkennek és hogyan alakul az euró/forint árfolyam, alapvetően befolyásolja ennek a fellendülésnek a nagyságát és sebességét.

: Szombathelyen most leginkább stagnál a piac, bár elvétve még látunk áremelkedést is. A soproni lakáspiacon jelenleg erős a kínálati oldal, itt viszonylag hirtelen esett vissza a kereslet és tapasztalataim alapján az újraindulás is lassabb. A jövőt tekintve optimista vagyok, és úgy gondolom, hogy egy felívelő piac előtt állunk, természetesen az, hogy a lakáshitelkamatok mikor és mennyire csökkennek és hogyan alakul az euró/forint árfolyam, alapvetően befolyásolja ennek a fellendülésnek a nagyságát és sebességét. Zsigmond Balázs, Duna House, Szombathely : Azt gondolom, a piac szűkülni fog, de az elmúlt évek kiemelten intenzívek voltak. Az élet nem áll meg, ezt talán a Covid időszak utáni gyors újraindulás mutatta meg a legjobban. Ha nem is úgy, de mindig fognak venni, költözni az emberek. Árak tekintetében radikális visszaesést nem látunk és nem is várunk.

: Azt gondolom, a piac szűkülni fog, de az elmúlt évek kiemelten intenzívek voltak. Az élet nem áll meg, ezt talán a Covid időszak utáni gyors újraindulás mutatta meg a legjobban. Ha nem is úgy, de mindig fognak venni, költözni az emberek. Árak tekintetében radikális visszaesést nem látunk és nem is várunk. Árpási László, Duna House, Sopron: Az euró/forint árfolyam változása bizonyára nagy hatással lesz a piac alakulására. A CSOK, illetve a babaváró változása talán kevésbé lesz meghatározó. Ha befejezik az autópályát 2024-ben, az még befolyásolhatja a helyi ingatlanpiacot, vélhetően javít majd a jelenlegi helyzeten.

