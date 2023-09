Jelentős üzletkötés történt a Váci úti irodafolyosón

Eladta a Skanska a budapesti H2Offices irodakomplexum első fázisát az ERSTE Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alapnak, melyet az ERSTE Alapkezelő Zrt. képviselt. Ez már a harmadik akvizíció a két cég együttműködésében, a Skanska Magyarország által fejlesztett Nordic Light 2016-os és a Mill Park 2018-as tranzakciói után.

A Váci út és a Dózsa György út kereszteződésének új épülete, a H2Offices összesen mintegy 27 000 négyzetméter bérelhető területtel és 299 parkolóhellyel rendelkezik. Az ingatlan 74 százalékát már bérbe adták többek között olyan bérlőknek, mint a Colonnade Biztosító, a Cofidis Magyarország, az MBH Gondoskodás Pénztárak, a DBH Csoport, vagy az Orbico Hungary.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 08. 21. A Skanska irodaházát választotta a hazai hitelpiac egyik fontos szereplője

Az épület korábban elérte a LEED Platinum Core & Shell 4 minősítést a hazánkban elért eddigi legmagasabb pontszámmal, és megcélozza a munkahelyi jóllét elősegítését minősítő WELL v2 Core & Shell, valamint a WELL Health & Safety tanusítások elérését is. Emellett a H2Offices megszerezte az Access4You Gold minősítést is, amely az épített környezet akadálymentesítési jellemzőit méri fel.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 06. 12. Fontos minősítést kapott a H2Offices első fázisa

"Örömmel jelentjük be az A+ kategóriás irodaház, a H2Offices sikeres megvásárlását. A H2Offices nemcsak gazdagítja portfóliónkat, de demonstrálja elkötelezettségünket is a fenntartható ingatlanbefektetések iránt. Ez az akvizíció jelentős előrelépést jelent környezetvédelmi, társadalmi és vállalatirányítási céljaink elérése felé, és támogatja jövőbeli törekvéseinket ezzel kapcsolatban" - ismertette Pázmány Balázs FRICS, az ERSTE Alapkezelő Zrt. igazgatóságának elnöke. Az értékesítési folyamat során a Skanskát a Colliers, a Cushman & Wakefield és a Dentons támogatták.

Property Investment Forum 2023 Kíváncsi vagy az ügy hátterére? Kérdezd meg személyesen az érintett szereplőket a szeptember 28-i Property Investment Forum 2023 konferencián. Részletekért kattints!

A H2Offices a Fővárosi Vízművek székházának egykori helyén jött létre. A projekt még 2020 augusztusában kezdődött, az átadásra pedig idén év elején került sor.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 02. 10. Legújabb irodaház a Váci úton: elkészült a H2Offices első épülete

Bár az eladási árat nem tették közzé, 18 euró/m2/hó bérleti díj mellett készítettünk háromféle becslést 6, 7 és 8 százalékos hozamszintekre. Abban az esetben, ha 6 százalék körüli hozamszinten cserélt gazdát az épület, 37 milliárd forint körül lehetett a vételár, 7 százalékkal számolva 32 milliárd, 8 százalék mellett pedig már csak 28 milliárdra jön ki a végösszeg. Ennél magasabb hozamszinttel való becslést nem tartottunk indokoltnak és tisztességesnek a jelenlegi nehéz piaci körülmények között.

Címlapkép forrása: Skanska