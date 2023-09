Igazi lakáspiaci sikersztori, ahogy ez a megyeszékhely szép csendben mindenkit maga mögé utasított

Az utóbbi években kialakult egy olyan tengely Magyarországon, amely kevésbé az ipari beruházásainak, sokkal inkább a jó elhelyezkedésének és élhetőségének köszönhetően vált a lakásvásárlók kedvelt célpontjává. A szóban forgó Budapest-Balaton vonal a főváros és annak nyugati elővárosaitól indulva magában foglalja a Velencei-tó környékét és a Balatont, kiegészülve a Balaton-felvidék falvaival, illetve két megyeszékhelyünkkel Veszprémmel és Székesfehérvárral. Előbbit a KSH év eleji kutatása Győrrel holtversenyben az ország legélhetőbb településének választotta és ez a lakásárakban is látványosan megmutatkozik. Ezzel szemben Fejér megye székhelye elsősorban a Budapesthez való közelsége és jó közlekedése miatt népszerű a lakásvásárlók körében, az utóbbi egy év lassulása azonban mindkét város lakáspiacát erősen érintette. Hogy milyen most a lakáspiaci hangulat Veszprémben és Székesfehérváron, arról a már megszokott módon, helyi értékesítőket kérdeztünk.

Az elmúlt évek legnagyobb lakáspiaci nyertese egyértelműen Veszprém, ami jó példája annak, hogy nem feltétlenül kellenek gigantikus ipari beruházások egy településre ahhoz, hogy az élhető és ezáltal a lakásvásárlók számára vonzóvá váljon. Míg tíz éve a dunántúli megyeszékhely a középmezőny élén állt a lakásárakat tekintve, addig mostanra az összes megyeszékhelyet maga mögé utasítva került a képzeletbeli dobogó tetejére.

Hasonlóan jól teljesített a közeli Székesfehérvár is, ahol viszont már erősebb az ipari szektor jelenléte, valamint ott már egyértelműen érezhető a Budapesthez való közelség. Mindkét megyeszékhely kapcsán elmondható, hogy egy eleve magas szintről tudtak átlag felett emelkedni az elmúlt tíz évben a lakásárak, aminek köszönhetően 2022-re Veszprém az első, Székesfehérvár pedig a negyedik legdrágább megyeszékhelyünk lett.

Megyeszékhelyek átlagos négyzetméterára (ezer Ft/m2) és százalékos változása 2013 2022 % Békéscsaba 122 000 324 000 167 Debrecen 169 000 630 000 274 Eger 142 000 488 000 243 Győr 182 000 620 000 241 Kaposvár 125 000 381 000 204 Kecskemét 170 000 494 000 191 Miskolc 99 000 359 000 264 Nyíregyháza 146 000 438 000 200 Pécs 140 000 474 000 239 Salgótarján 77 000 192 000 149 Szeged 143 000 549 000 285 Székesfehérvár 161 000 595 000 269 Szekszárd 136 000 377 000 176 Szolnok 115 000 373 000 225 Szombathely 149 000 452 000 202 Tatabánya 101 000 452 000 349 Veszprém 153 000 646 000 323 Zalaegerszeg 132 000 422 000 219 Forrás: OTP Jelzálogbank

Nem minden a sok beruházás

Ahogy Veszprém esetében látjuk, az ipari beruházásoknak kisebb szerepe volt a lakáspiaci kereslet növekedésében, sokkal inkább a Balatonhoz való közelség és a város élhetősége járult ehhez hozzá. A KSH év eleji felmérése például Győrrel együtt ezt a várost mérte a legélhetőbb megyeszékhelynek Magyarországon, amit feltehetően tovább erősítenek az idei évben az Európa Kulturális Fővárosa cím alatt megvalósult fejlesztések és programsorozatok. Ezzel szemben Székesfehérváron mindig is erősebb volt az ipari szektor jelenléte, ami a lakáspiacra is hatással volt, de ott sem az utóbbi 5 évben alakult ez ki, amit lakáspiaci szakértők is megerősítenek.

Székesfehérvár

"Kiugróan nagy ipari fejlesztésre - mint például Kecskemét esetében a Mercedes gyár - nem volt példa Székesfehérváron, ugyanakkor érdemes kiemelni, hogy az elmúlt 20 évben folyamatosan érkeztek multinacionális cégek a városba, akik akár 50 km-es távolságról is, napi szinten busszal hozzák-viszik a munkásokat. Nemrég bővített például a Grundfos, újabb 2000 embernek munkát adva. Az ipari élet nagyon aktív a városban, ennek köszönhetően a munkanélküliség is minimális.

Egyre több a külföldi munkavállaló, főként ukrán állampolgárok vállalnak munkát Székesfehérváron,

illetve sokan költöznek oda a keleti országrészből, legutóbb például vásárosnaményi, illetve debreceni családok." - mondta el Benedikt Károly, a Duna House PR és elemzési vezetője.

"Az Alba Ipari Zónában megvalósult beruházások fellendítették Székesfehérvár munkaerőpiacát. A magas foglalkoztatottság miatt növekedett a bérlők száma a lakáspiacon, így a korábbi években a tulajdonosok gyakran eladták vagy kiadták ingatlanjaikat azoknak, akiknek szükségük volt rá a munkavégzéshez, így a korábbi tulajdonosok modernebb, új építésű lakásokba vagy házakba tudtak költözni." - tette hozzá Kovácsné Stromáyer Anita, az OTP Ingatlanpont székesfehérvári irodavezetője.

Veszprém

"Az elmúlt évek alatt kisebb ipari fejlesztések zajlottak Veszprém környéken, ezek jelentősebb számú munkavállalói réteget vonzottak a városba. Veszprémben és annak környezetében jelenleg is magas a foglalkoztatási ráta, különösen a keleti országrészből érkeznek ide munkavállalók. Az egyetemisták mellett ők a helyi lakásbérlői piacnak a húzóerői. Emellett a veszprémi lakásárak alakulásában tapasztalataink szerint a Balaton közelsége sem elhanyagolható tényező." - hangsúlyozta Ranga Gabriella, az OTP Ingatlanpont veszprémi irodájának vezető értékesítési tanácsadója.

Hiába a népszerűség, a vásárlók itt is behúzták a kéziféket

Veszprém

A korábbi időszakban elindult ingatlanpiaci változások az idei évet is erősen meghatározták, a keresleti piacot felváltotta a kínálati piac, különösen a felújítandó és az átlagos állapotú lakótelepi panellakások kínálata sokszorozódott meg. Ezzel együtt a felújított, minőségi ingatlanok kikerültek a kínálatból, pedig az idei évre a vevői igények között túlnyomó többségben a jó állapotú, egyedi fűtéses, alacsonyabb szinteken elhelyezkedő, inkább téglaépítésű lakások szerepeltek, 35-40 millió forintos átlagos vételáron. Az ingatlanok forgási sebessége jelentősen lelassult, a veszprémi lakások esetében a korábbi 35 napos eladási idő átlagosan 130 napra nőtt - osztotta meg a Duna House szakértője.

Az OTP szakértője is a kereslet csökkenéséről számolt be Veszprémben, megközelítőleg harmadával emelkedett a lakáshirdetők száma a keresőkhöz képest. Legelőször, még 2022-ben a családi házak iránt csappant meg az érdeklődés. A vevők árérzékenysége növekedett, a 60-70 millió forint feletti értékű ingatlanok esetében jelentősen csökken a kereslet. A még magasabb áron kínált, 100 millió forint körüli lakóingatlanok esetében pedig a vevők elvárásai egyértelműen emelkedtek, főként az új építésű és/vagy energetikailag korszerű otthonokat keresik ebben az árkategóriában.

A jelenlegi piaci környezetben sokkal körültekintőbben és megfontoltabban döntenek a vásárlók.

Míg két évvel ezelőtt jellemzően pár hét/egy hónap alatt gazdára talált egy meghirdetett ingatlan, addig mára a fél év alatti értékesítési idő számít átlagosnak. A vevői és az eladói oldalról is igaz, hogy a kivárást elkezdte felváltani a kompromisszumkészség. Veszprémben a gazdasági visszaesés előtt nem volt jellemző, hogy a vevők magas számban alkudtak volna, az utóbbi fél évben viszont az irányárhoz képest akár 10-20 százalékkal kedvezőbb áron is tulajdonost cserélhetnek bizonyos ingatlanok.

Székesfehérvár

Jellemzően a kis értékű ingatlanokat keresik a vevők, házak tekintetében 60 millió forintos értékhatárig terjed az érdeklődés Székesfehérváron, ahol a lakások esetében feleakkora a rendelkezésre álló büdzsé, 30-32 millió forintig keresnek a vásárlók. A 30-40 évesek inkább házat keresnek, természetesen az állami támogatások kihasználásával, míg a lakásoknál megjelentek az első lakásukat vásárlók és azok az idősek is, akik családi házat adtak el a közelmúltban. A befektetői jelenlét visszafogott. Házak tekintetében a nappali plusz három hálós elrendezés a legkeresettebb, lakások esetében keresnék a nagyobb alapterületűeket, de kevés van belőlük a piacon.

A korábbi évekhez képest jóval hosszabb időbe telik jelenleg az ingatlaneladás.

Korábban kevés ingatlan szerepelt a kínálatban, sok vevővel, de most a keresleti piac helyett újra kínálativá vált a szegmens. A vevők válogatnak, ők diktálnak, lassabban döntenek és óvatosabbak, több ingatlant megnéznek és sokat alkudnak. Korábban két hónap alatt lehetett értékesíteni egy lakást, ez most akár a 2-3-szorosára is növekedhet, a házaknál pedig még tovább tart az eladás. Az eladók többsége még mindig nehezen fogadja el, hogy változott a piac, nehezen fogadják el a szakértők által tanácsolt, piacképes, reális árat - hangsúlyozta a Duna House szakértője.

Az átalakuló állami támogatások miatt év végéig még várható egy CSOK-roham,

hiszen a megyében még mindig inkább az új építésű vagy újszerű családi házak és lakások iránt nagyobb a kereslet. Két évvel ezelőtt az erősebb covid hullám után rengetegen költöztek ki Székesfehérvárról a környező településekre, ez a tendencia akkor több nagyvárosban is tapasztalható volt országszerte. Az ingázást segíti a jól kiépített infrastruktúra, így jelenleg nem tapasztalható, hogy tömegesen költöznének vissza az emberek - mondta el az OTP Ingatlanpont székesfehérvári irodavezetője.

A helyi piacot a stagnálás jellemzi, a nyári időszakban a szabadságolások ideje alatt különösen alacsony volt az adásvételek száma, elkezdett felértékelődni az alku szerepe. Azok az ingatlanok kelnek el hamarabb, melyeknél az eladók is hajlandók többet engedni az árból. Az eladások számának megtorpanásához hozzájárulhat az is, hogy jelenleg kevesen vesznek befektetési célból ingatlant, mert május végéig még elérhető volt a magas kamatozású állampapír, ami éves szinten nagyobb megtérülést hozott. Székesfehérváron az ingatlanhirdetések között vélhetően emiatt is több a kiadó lakás, mint az eladásra kínált - tette hozzá.

Forrás: OTP Jelzálogbank

Ezek most a legnépszerűbb ingatlanok

Veszprém

A Duna House szerint az idei évben a vevők zöme saját célra vásárolt ingatlant, de az év második felében a befektetői kedv is növekedni látszik. Veszprém legkeresettebb városrészei az Egyetemváros és környéke, a Cholnoky városrész, az Újtelep és a Bakonyalja.

Az ország különböző pontjairól érkező munkavállalói réteg Veszprém közelében keres ingatlanokat, legkelendőbbek a jó állapotú, másfél-két szobás, erkélyes panellakások. Városrészenként azonban eltérő a meghirdetett ingatlanok ára, míg a Jutasi úti lakótelepen az ingatlanok típusából fakadóan is kedvezőbb áron juthatnak lakáshoz a vevők, addig a belvárostól délkeletre fekvő Cholnoky-városrészben hasonló áron garzont kínálnak. A diákok körében népszerű Egyetemvárosban sok a jó állapotú, magasabb értékű téglalakás, melyek a felsőoktatási intézmény közelsége mellett a városrész jó kialakítása miatt – pár perc sétával elérhető szolgáltatások, üzletek és boltok – szintén keresettek. Ám ezek bérleti és eladási ára is jóval magasabb - tapasztalják az OTP Ingatlanpont szakértői.

Székesfehérvár

Két fő keresleti irány mutatkozik meg Székesfehérvár lakáspiacán: az egyik az új építésű, energetikailag korszerű családi házak, a másik a jó állapotú, 1-2 szobás kiadó panellakások iránti érdeklődés. Új építésű házakat leginkább Öreghegy, Maroshegy és Feketehegy városrészekben keresnek, utóbbi térségben már 65-70 millió forint értékben is lehet 90 négyzetméteres, korszerű gépészeti rendszerrel felszerelt, alacsony energiafogyasztású ingatlanokat venni. Ezzel szemben a panellakásokat jellemzően a piaci áron (30 millió forint már kedvezőnek számít) vagy afeletti értékben árulják, így a vásárlók a környező városrészeken vagy kisebb településeken található új építésű lakásokat és házakat ár-érték arányban kedvezőbbnek találják, sokan emiatt kezdtek el újba költözni. A belvárosban kevésbé jellemző a lakásvásárlás a magas árak miatt, inkább a kiadó ingatlanok piaca megy. A havi bérleti díjak átlagosan 130-150 ezer forint között alakulnak az 1-2 szobás panellakások esetében - az OTP szakértője szerint.

A Duna House úgy látja, hogy leginkább a középkorúak, a 30-40-es korosztály vásárol ingatlant Székesfehérváron, többségük jellemzően lakásból házba költözne. A külföldi munkavállalók között is előfordul, hogy valaki venni szeretne, de elenyésző a számuk, ők inkább albérletet keresnek, vagy az őket foglalkoztató cég próbál szerződni és munkásszállásokat kialakítani. Keresett városrésznek számít Öreghegy, míg panellakások tekintetében a belvárosi lakótelepeket preferálják a vásárlók, de a belvároshoz közeli családi házas övezet, a „Vezér utcák” ingatlanjait is előszeretettel választják a vevők.

A lakásfejlesztők is egyre óvatosabbak

Megyeszékhelyeink közül közepesen szűk a kínálat Székesfehérváron és Veszprémben is. Székesfehérváron a jelenleg értékesítés alatt álló 5 projektben 184 lakás épül, de már csak 75-öt lehet megvásárolni. Leginkább kisebb fejlesztések (20-30 lakásosak) a jellemzők, kivétel a Campus Sétány II. üteme, ahol közel 100 lakás épül. Az átlagos fajlagos árak az 1 millió forintot közelítik négyzetméterenként, ami megegyezik a kevésbé frekventált külső-pesti kerületekével. A drágább fejlesztések (Campus Sétány, Garden Lakópark) átlagos árai viszont már az 1,1-1,2 millió forintos négyzetméterárat is elérik. A központban néhány hete egy új projekt (CentrAlpark) első ütemét is elkezdték értékesíteni, ahol az első néhány lakás négyzetméterára 1 millió forintról indul - mondta el Sápi Zoltán, az Eltinga elemzője.

Veszprémben még szűkebb a kínálat, mivel a 4 értékesítés alatt álló projektben összesen 93 lakás épül. Közülük háromban viszont az értékesítés a végéhez közeledik, így mindössze 25 lakást lehet vásárolni a legalább 10 lakásos projektekben. Az átlagos árak valamivel mérsékeltebbek, mint Székesfehérváron (910 ezer Ft/m2), viszont használatbavételi engedéllyel rendelkező lakást már szinte kizárólag csak 1 millió forintos négyzetméterár felett lehet vásárolni - emelte ki a szakértő.

Mit hoz a jövő?

Veszprém

Korábban azt láthattuk, hogy a családi otthonteremtési kedvezmények – mint a CSOK vagy a Babaváró hitel – hozzájárultak az ingatlanárak emelkedéséhez. Bár ezek a támogatások idén még igénybe vehetők, mégis viszonylagos csökkenés tapasztalható a veszprémi hirdetési árakban. Az állami támogatások jövő évi átalakulása miatt várhatóan Veszprémben is emelkedhet azon vevők száma az év végéig, akik idén még ki szeretnék használni ezeket a lehetőségeket. A Falusi CSOK hatására 2024-től a vidéki területek ingatlanjai iránt növekedhet meg a kereslet és ez az árakban is megmutatkozhat majd, a változás hatására ugyanakkor Veszprémben a jövő év második felére mérsékelt árcsökkenés is elképzelhető.

Székesfehérvár

A többi városhoz hasonlóan a "városi CSOK" megszűnésével a jelenlegi, alacsony kereslet Székesfehérváron is tovább csökkenhet, de az idei év hátralévő részében még jöhet egy nagyobb vevői hullám. Jövőre viszont az árak még lejjebb mehetnek, jóllehet egyes szakértők arra számítanak, hogy 2024 szeptemberétől várható egy piaci fordulat, amikor már nemcsak „szükségvásárlások” lesznek a piacon, hanem a befektetők is újra megjelennek.

Hosszabb távon gondolkodva nem szabad azonban elfelejteni, hogy mindkét város egy olyan részén van az országnak, ami nemcsak a munkaerőpiac, de a közlekedés és a különböző szubjektív élhetőségi mutatókban is jól teljesít, amit a demográfiailag is kedvezőbb képet mutat. Ha nem is költöztek ide az elmúlt tíz évben annyian, mint például az osztrák határszélre vagy Győrbe, a népességcsökkenés mindkét város esetében mérsékeltebb annál, mint amit a legtöbb megyeszékhelyen látunk, így ez is bizakodásra adhat okot a következő lakáspiaci fellendülés indulásakor.

