Bezuhant a teljes német ingatlanpiac - Mi történik az országban?

Tíz százalékos nominális csökkenéssel az elmúlt egy év legnagyobb vesztese volt az unióban a német lakáspiac, de az ország kereskedelmi ingatlanai iránt sem tolonganak a befektetők. Ezzel együtt az ingatlanfejlesztők is nehéz helyzetbe kerültek, miután a hozamok emelkedése átírta a korábban tervezett költségszámításaikat. A problémára mindenképpen oda kell figyelni, még akkor is, ha nem egyedi jelenségről van szó.

Globális ingatlanpiaci problémák

A visszaesés nemcsak a német piacot sújtja, Európában, de globálisan is számos ország küzd az ingatlanpiac lassulásával, a kiváró befektetőkkel és az elhalasztott fejlesztésekkel.

Az európai kereskedelmiingatlan-befektetések terén az idei és a tavalyi második negyedév között 58 százalékos volt a visszaesés.

A befektetői érdeklődés utoljára 2010-ben volt alacsonyabb a mostaninál. Mindez a magas kamatokkal, a lassú gazdasági növekedéssel és a kereskedelmi ingatlanok tranzakcióinak legnagyobb hányadát kitevő irodapiaci, irodahasználati szokások változásával magyarázható.

Azt, hogy Németország helyzete nem egyedi jól mutatja, hogy a jelentős visszaesés ellenére 12,9 milliárd euróval még így is harmadik helyre került az európai ingatlanbefektetések volumenében az Egyesült Királyság (21,1 milliárd euró) és Franciaország (14,2 milliárd euró) után. Előbbiben 56 százalékos, utóbbiban 43 százalékos volt az éves visszaesés.

Németországot súlyosabban érintette a lassulás

A CBRE felmérése szerint a német ingatlanbefektetési piacon 2023 első felében közel 13 milliárd eurónyi tranzakciós volumen valósult meg, ami 64 százalékos csökkenést jelentett az előző év azonos időszakához képest. A második negyedévben mindössze 6 milliárd euró volt a volumen, ami az eleve gyenge első negyedévhez képest további 16 százalékos visszaesésnek felel meg. A csökkenés különösen a nagyértékű, 100 millió euró feletti tranzakciók esetében volt számottevő.

Míg a tavalyi első félévben 67 tranzakció értéke haladta meg a 100 millió eurót, idén mindössze 21 ügylet volt nagyobb értékű ennél.

A jelentősen megváltozott kamatkörnyezet miatt szinte mindegyik eszközosztályban elindult az ingatlanpiaci hozamok emelkedése. Az irodapiacon év eleje óta közel 0,2 százalékpont volt az emelkedés, a legalacsonyabb, 3,9 százalékos hozamszint jelenleg Münchenben mérhető. A bevásárlóutcák hozamai 0,15 százalékpontot emelkedve elérték a 4,25 százalékos szintet, míg az ipari/logisztikai ingatlanoknál továbbra is 4 százalékon állnak, itt úgy tűnik, kezd kialakulni az új piaci egyensúly.

A legtöbb tranzakció a lakóingatanok piacán történt, amit az irodaházak követtek, majd sorban a logisztikai és a kiskereskedelmi ingatlanok. A befektetők továbbra is a kiemelt városokra koncentrálnak, melyek közül Berlin a legnépszerűbb helyszín. A hazai, vagyis a német befektetők részesedése kis mértékben emelkedett, 10-ből 6 tranzakció hozzájuk köthető, míg a külföldi tőke főként európai országokból érkezett, elsősorban az Egyesült Királyságból és Franciaországból, ezt követték csak az amerikai befektetők.

A megváltozott finanszírozási feltételek és az árakkal kapcsolatos bizonytalanság miatt óvatosabbak a befektetők, főleg azért, mert a piaci szereplők bizonyos szegmensekben további árcsökkenésre számítanak. Azok az eladók, akiken nincs refinanszírozási nyomás, jellemzően kivárnak és nem dobják piacra a termékeiket, így valószínű, hogy eltart egy ideig, amíg – alacsonyabb kamatok mellett - újra nőni kezd a likviditás.

Mi okozta a visszaesést?

Az alacsony befektetési volumen oka a jegybanki kamatemelések hatására megdrágult finanszírozás, - a bankok tőkefedezetének szigorítására vonatkozó szigorúbb szabályozás azzal járt, hogy az említett bankok jelentősen csökkentették ingatlanfinanszírozási kitettségüket - valamint az energiaátállás költségeitől való félelem, különösen az ESG-előírásoknak nem megfelelő ingatlanok esetében. Bár a német nagyvárosokban elsősorban a bevándorlás, a kínálathiány és ennek következtében az emelkedő bérleti díjak továbbra is hajtják a piacot, az idei év tranzakciós volumene mind az 5 éves, mind a 10 éves átlagtól jelentősen el fog maradni. A kialakult helyzet miatt sokan a bérbeadók miatt kezdtek el aggódni, de úgy tűnik, a legnagyobb bajban a fejlesztők vannak, akiket a magas kamatok mellett a megemelkedett építési költségek és az ingatlanárak csökkenése is sújt. Nem véletlen, hogy

az elmúlt pár hétben több német ingatlanfejlesztő is csődközeli állapotba került.

A hozamemelkedés legegyszerűbben az ingatlanárak csökkenésén keresztül tud teljesülni, ami miatt a fejlesztések eredetileg kalkulált megtérülése nem teljesül, így sok esetben a félkész projektek befejezése is kérdéses. A piac többi szereplőjéhez hasonlóan a fejlesztők is kivárnak, a mostani árak mellett ugyanis nem éri meg befejezni és értékesíteni a projektjeiket. Ez viszont félkészen álló betontorzók megjelenéséhez vezet, aminek már politikailag is negatív üzenete van.

Hol, mekkora a baj?

A befektetők eltűnése az egyes ingatlanpiaci szegmenseket eltérő mértékben érintette. A korábbi évekkel szemben az irodapiac szenvedte el a legnagyobb zuhanást, ahol az alacsony kereslet jelentős árcsökkenést eredményezett.

Lakáspiac

A lakóingatlan-tranzakciók volumene (több mint 50 darab) megközelítőleg 3,1 milliárd eurót tett ki 2023 első felében Németországban, ami több mint 60 százalékkal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. Az idei második negyedév a leggyengébb volt 2011 óta, de még így is ez az eszközosztály volt a legnépszerűbb, 24 százalékos részesedéssel a teljes ingatlanbefektetési piacon.

Irodapiac

Az irodai ingatlanok kereskedelmiingatlan-piaci részesedése 28, a teljes ingatlanbefektetési piaci részesedése 22 százalékos volt a befektetett volumenből, szintén 50 feletti tranzakcióval. Ebben a szegmensben a kamatfordulat kihívásai mellett a hibrid munka miatti kereslet szerkezeti elmozdulásai játszották a legnagyobb szerepet. Mindez a hozamok emelkedésével járt együtt, jóllehet a kelet-közép-európai szintekhez képest még így is sokkal alacsonyabb prémium hozamokat látunk.

Kiskereskedelmi ingatlanok

A német kiskereskedelmi ingatlanbefektetési piac 2,3 milliárd eurós tranzakciós volument regisztrált 2023 első felében, ami az egy évvel korábbi időszakhoz képest 37 százalékos csökkenés. Ez volt a legalacsonyabb százalékos csökkenés a Németországban megfigyelt összes eszközosztály közül. Ezen belül a teljes kereslet 56 százalékát a bevásárlóutcák üzletei, 33 százalékát retail parkok - beleértve a szupermarketeket és barkácsáruházakat - tette ki, a maradék bevásárlóközpontokhoz volt köthető. A hozamok az elmúlt negyedévekben itt is emelkedtek.

Ipari és logisztikai ingatlanok

A 2023 első felében 2,37 milliárd eurós tranzakciós volumen mellett ebben az ágazatban a befektetések lendülete 62 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbi szinttől és a piaci aktivitás továbbra is visszafogott volt. Míg 2022 első felében a 100 millió eurót meghaladó ügyletek a befektetési tranzakciók 53 százalékát tették ki, ez a kategória az idei év első hat hónapjában csak 27 százalékot ért el, míg a kisebb értékűek növelni tudták részesedésüket.

Az átárazódás gyorsabb volt a logisztikai ingatlanok piacán, mint a többi eszközosztályban és úgy tűnik, a hozamok 4 százalék körüli szinten stabilizálódtak.

Szállodapiac

Az ingatlanbefektetési piac gyenge indulásával szemben a német szállodapiac válságállónak tűnik, a magas infláció és a geopolitikai bizonytalanság ellenére is nagy az utazási igény. Számos szállodavállalat rekord bevételről számol be. A törvényi előírások és az energiaárak ingadozása miatt itt az energiahatékony és ezáltal ESG-kompatibilis ingatlanok különösen vonzók. Más eszközosztályokhoz képest a hozam korábban és erőteljesebben korrigált itt a járvány során, ennek megfelelően az elmúlt tizenkét hónap növekedése mérsékeltebb volt. 2022 második negyedévéhez képest a prémium hozam 0,65 százalékponttal 4,90 százalékra emelkedett.

Egészségügyi ingatlanok

A kamatfordulattal kapcsolatos bizonytalanságok és az üzemeltetők jövedelmezőségébe vetett bizalom csökkenése jelentősen lassítja a tranzakciós aktivitást az egészségügyi ingatlanok piacán. A volumen itt 57 százalékkal maradt el 2022 első félévének eredményétől. Az üzemeltetői oldal növekvő bizonytalanságai egyre inkább óvatosságra késztetik a befektetőket, de ezt a kockázatot gyakran túlbecsülik. Az üzemeltetők részéről a befektetőkkel szembeni átláthatóság növelése jelenthet megoldást, amiben a szállodapiac mintaként szolgálhat. Az üzemeltetői kockázaton kívül ebben a szektorban az ESG kérdése jelenti a legnagyobb akadályt a befektetők számára: az ESG-nek nem megfelelő ingatlanok iránt csak néhány tapasztalt vásárló érdeklődik, a többség inkább elkerüli azokat.

2023 első két negyedévében az idősek otthona volt a legnépszerűbb egészségügyi ingatlanbefektetési termék, ez tette ki a tranzakciók 90 százalékát, miközben a kórházak, rehabilitációs klinikák és egészségügyi központok csak a maradék 10 százalékért feleltek.

Forrás: CBRE / Portfolio

Az elmúlt egy év sok tekintetben a jelentős zuhanások és átárazódások időszaka volt az ingatlanpiacon, ami egyes szegmensekben még most is javában zajlik. Iparági szakértők szerint azonban a globális gazdasági kilátások még így is kedvezőbbek, mint a háború kitörésekor voltak. Noha a kamatok várhatóan nem fognak olyan gyorsan csökkenni, mint azt sokan az emelkedés kezdetén várták, de a pénz továbbra is keresi a helyét, így sem a német, sem az európai ingatlanpiacot nem kell még temetni. Az elmúlt évek ingatlanfókuszú befektetéseivel szemben viszont más alternatívák is bejöttek a képbe, például a kötvénypiac termékei, de az biztos, hogy ingatlanra - az irodákat is beleértve - a jövőben is szükség lesz. A kérdés az, hogy a mostani kamatszint mikor kezd el csökkenni. Ha ez megtörténik és beáll az új egyensúly, visszatérnek a befektetők és újra megjelennek a tranzakciók.

