Két kétségbeejtő ábra arról, hogy miért veszélyes nagyvárosban élni

Volt már úgy vele a kedves olvasó, hogy egy mélyet beleszippantva a budapesti levegőbe egyből érezte, hogy „itt valami nincs rendben"? Az ilyenkor általánosan felmerülő lehetőségeken túl (csatornaszag, csak hogy a legkevésbé vulgárisat említsük) talán nem gondolunk egyből arra, hogy a levegő szennyezettsége, azaz a szálló por magas koncentrációja is diszkomfortot okozhat. Sőt; vannak olyan nagyvárosok, ahol kimutatták, hogy a növekedő légszennyezettség hány évvel (!) csökkenti a városlakók életkilátásait. De mégis mekkora a még egészséges mértékű szennyezettség, és hány főváros fér bele ebbe a határba? Hol a legjobb, és hol a legrosszabb a levegő, és mi ennek az oka?

Melyik fővárosban a legrosszabb a levegő?

A levegőminőség értékeléséhez az ezzel foglalkozó ügynökségek a szálló por mennyiségét mérik egy adott területen, hogy a lakosság által egy bizonyos idő alatt belélegzett értéket kapjanak. A klímavédelemre szakosodott adatelemző cég Planet Anomaly a világ 50 fővárosának finomrészecske-koncentrációjáról, azaz PM2,5-értékéről készített egy vizualizációt az IQAir 2022-es globális levegőminőségi jelentésének adatai alapján, a beszédes képeket itt lehet megnézni.

A vonatkozó jelentés népességalapú kiigazításokat alkalmazott az eredmények egységesítése érdekében, és éves átlagot számított az adatokból. Ezzel kapcsolatban lényeges tudni: ha egy város túllépi a WHO köbméterenkénti 5 mikrogramm (μg/m³) éves átlagos PM2,5-szintre vonatkozó biztonsági irányelvét, az potenciális egészségügyi kockázatot jelent a lakosok számára.

Ennek tudatában pedig elmondható, hogy

RENDKÍVÜL KÉTSÉGBEEJTŐ A HELYZET:A VILÁG FŐVÁROSAI KÖZÜL MINDÖSSZE 8 NEM LÉPI ÁT EZT A HATÁRT.

A legjobb levegőminőséggel rendelkező lista élén Ausztrália fővárosa, Canberra áll, ahol 2022-ben a PM2,5 átlagos szintje 2,8 μg/m³ volt - azt viszont érdemes megjegyezni, hogy bár Canberra 2022-ben remekül teljesített, de 2020-ban a sorozatos erdőtüzek miatt a legrosszabb levegőminőséggel rendelkező fővárosok sorát gazdagította. A második és harmadik helyen a bermudai Hamilton (3,8 μg/m³) és az izlandi Reykjavik (3,3 μg/m³) áll, ezeket követi további három szigetország fővárosa. Fontos összefüggés:

az első 10 főváros közül kilenc közvetlenül a tengerparton fekszik,

ami aláhúzza az óceáni széljárás levegőszűrőként működő mivoltát.

A 8. helyen álló Port of Spain az utolsó olyan város, amelynek levegőminőségét a WHO biztonságosnak tartja (piros vonal). Összességében tehát elmondható, hogy a világ fővársainak kevesebb mint 10 százalékában felel meg a levegő minősége a biztonsági előírásoknak.

Eközben a legrosszabb levegőminőségű lista élén, Csád fővárosában, N'Djamena-ban 2022-ben a PM2,5 koncentrációja közel 90 μg/m³ volt

- ez majdnem 18-szorosa a WHO által ajánlott biztonsági irányelvnek.

Gazdasági fejlettség és levegőminőség

A rangsor talán legérdekesebb összefüggése, hogy

a levegőminőség az alacsony és közepes jövedelmi kategóriába tartozó országok irányában romlik,

a magas jövedelműek felé haladva pedig javul. Példaként hasonlítsuk össze az ázsiai fővárosok (általában alacsonyabb és közepes jövedelmű országok) és az európai fővárosok (általában magas jövedelmű országok) rangsorának eloszlását. Ahogy az a lenti ábrán is látható, az európai fővárosok jelentős része, egész pontosan 77 százaléka tartozik a 60 legjobb levegővel rendelkező lokációk közé (zöld, narancssárga és fekete színnel jelölve, 2. oszlop), míg az ázsiai fővárosoknak mindössze a 23 százaléka tartozik a 3 legmagasabb kategóriába.

Ez többek között azzal magyarázható, hogy az alacsonyabb és a közepes jövedelmű országok jellemzően nagyobb strukturális gazdasági problémákkal küzdenek, illetve sokuk a fejlett országokhoz képest le vannak maradva a levegő minőségét jelentősen romboló, szennyező fosszilis tüzelőanyagokról való átállás folyamatában.

Mi a helyzet Budapesten?

Budapesten 2022-ben a PM2,5 koncentrációja 11,2 μg/m³ volt, ez a globális lista előkelőnek mondható 37. helyére volt elég. Ezzel az értékkel régiós kitekintésben is kimondottan jól szerepel a magyar főváros, a környező országokban a következő értékek adódtak:

Mielőtt azonban hátradőlhetnénk a kedvező budapesti helyzet miatt, pár hónapja érkezett egy baljós statisztika: a magyar fővárosban az egyik legsúlyosabb a klímára és egészségre egyaránt káros nitrogén-dioxid-szennyezési helyzet a CREA (Centre for Research on Energy and Clean Air) által vizsgált 28 európai főváros közül; a légszennyező anyag kibocsátása 2022-ben Budapesten már április 25-én átlépte az éves határértéket.

A NO2-szennyezés az olyan észak-európai városokban a legalacsonyabb, mint Tallin, Helsinki és Stockholm, míg a legrosszabbul e szempontból Párizs, Ljubljana és Róma teljesít. A helyzetet szemléltetendő, a jelentést készítő CREA minden uniós fővárosra kiszámolta, hogy az adott település kibocsátása éven belül pontosan mikor éri el és haladja meg a WHO éves határértékeit; minél nagyobb a szennyezés, értelemszerűen annál korábbi dátum került a városok neve mellé, a földi erőforrások túlhasználatát jelző túlfogyasztás napjához hasonlóan.

E szerint Párizs NO2-kibocsátása tavaly már március 31-én túlszárnyalta azt az értéket, amelyet a WHO szerint az egész év során legfeljebb elérhetett volna. Nem sokkal kedvezőbb a kép Ljubljanában (április 14.), Rómában (április 15.), Athénban (április 17.), Lisszabonban (április 21.) és Budapesten sem:

A MAGYAR FŐVÁROSBAN MÁR ÁPRILIS 25-ÉN "SIKERÜLT" ELÉRNI AZ ÉVES HATÁRÉRTÉKET, VAGYIS ITT A HATODIK LEGSÚLYOSABB A NO2-SZENNYEZÉSI HELYZET A 28 VIZSGÁLT VÁROS KÖZÜL.

Súlyos egészségügyi hatások

A rossz minőségű levegőnek pedig kézzel fogható, emberi életekben mérhető hatása van: egy augusztus végi jelentés szerint

a növekedő légszennyezettség több mint öt évvel csökkentheti a Dél-Ázsiában élők életkilátásait.

Dél-Ázsiában találhatók a világ legrosszabb levegőminőségű országai, köztük Banglades, India, Nepál és Pakisztán - a Chicagói Egyetem Energiapolitikai Intézete (EPIC) által közzétett levegőminőségi életindex szerint ezek az országok adják a légszennyezettség miatt világszerte elvesztett életévek több mint felét.

A jelenlegi adatok szerint Banglades a világ legszennyezettebb levegőjű országa, a légszennyezettség átlagosan fejenként 6,8 évvel rövidíti meg a bangladesiek életét, míg az Egyesült Államokban az élettartam átlagosan 3,6 hónappal csökken a levegő rossz minősége miatt.

Az Egészségügyi Világszervezet által ajánlott szintre csökkentve a tüdőt károsító szálló por, azaz PM2,5 légszennyező részecskék globális szintjét 2,3 évvel lehetne növelni a várható átlagos élettartamot, azaz globálisan összesen 17,8 milliárd életévvel - hangsúlyozta a jelentés. A WHO ajánlásának elérésével - amely szerint az átlagos éves PM2,5-koncentrációt köbméterenként 5 mikrogrammra kellene korlátozni - egy átlagos pakisztáni 3,9 évvel tovább élhetne, egy nepáli élettartama pedig 4,6 évvel növekedhetne. A jelentés szerint Kína 2013 és 2021 között 42,3 százalékkal csökkentette a levegőszennyezést. A tanulmány szerzői sürgették, hogy

a kormányok tegyék hozzáférhetővé a levegőminőségi adatokat, mert ez segíthet a levegőszennyezettség elleni küzdelemben.

