Pár hét és jön az új energetikai tanúsítvány - Pontokba szedtük a legfontosabb változásokat

Régóta napirenden van az ingatlanok energetikai tanúsítványrendszerének átalakítása és mostanra egyre közelebb kerül a bevezetése is. Novemberben ugyanis hatályba lépnek azok az új épületenergetikai szabályok, melyek értelmében 2024 januárjától az ingatlanok eladásához, bérbeadásához és új épületek építéséhez is szükség lesz az új típusú tanúsítványra. Hogy mi ennek az átfogó célja, illetve pontosan miben jelent változást a jelenlegi rendszerhez képest, arról szakértőket kérdeztünk, listák szerinti bontásban összefoglalva a legfontosabbakat.

"Az elmúlt években lassan, de biztosan kezdett egyre nagyobb teret nyerni az átlagemberek gondolkodásában is az energiahatékonyság fontossága és a már bejáratott, a köztudatba bekerült energiatanúsítási rendszeren keresztül a közvélemény mellett a szakma, így a hitelintézetek is egyre több hasznos információt tudtak kinyerni a lakásállomány állapotáról, annak változásáról. Az összeurópai szakmai ajánlások is az energetikai tanúsítás egységesítését, minél szélesebb körűvé tételét célozzák, melynek célja, hogy javuljon a lakásállomány állapota. 2050-re ugyanis az Európai Zöld Megállapodás szerint átlagosan nettó nulla közelében kell lennie a hazai lakásállomány energiafogyasztásának" - nyilatkozta korábban a Portfolio-nak Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője.

Most, hogy egyre közeledünk a bevezetéséhez, érdemes jobban áttekinteni az energiahatékonysági tanúsítványrendszerrel kapcsolatos változásokat.

"Fontos tudnivaló, hogy a jövőben már az ingatlanhirdetésekben is szerepeltetni kell a besorolást. Uniós szinten az energetikai tanúsítvány eredeti célja az volt, hogy a vevők már az ingatlanhirdetések böngészésekor lássák, milyen energiahatékonyságú az az ingatlan, amit meg szeretnének vásárolni. A jelenlegi helyzet ugyanis olyan, mintha bemennénk a boltba, megvennénk egy tévét, és csak a számla mellé kapnánk meg a színes grafikont arról, hogy mellesleg ez egy "F" besorolású tévé. Utólag már nem sokat ér ez az információ, de a mostani szabályozással elérünk oda, ami miatt (részben) életre hívták az energetikai tanúsítványt" - mondta el Szabó Attila, okleveles szerkezet-építőmérnök.

Íme az öt legfontosabb változás

Az energetikai tanúsítványok jogszabályi háttere, ezáltal a tanúsítvány készítésének a folyamata is változni fog. A változás legfontosabb részeit az alábbiak jelentik:

Továbbra is kötelező az energiatanúsítvány, de a kezelése változik: adásvételnél, illetve bérbeadásnál továbbra is kötelező lesz az energetikai tanúsítvány átadása. Az új szabályzás szerint nem kell a szerződésbe beleírni az okirat HET számát (az energetikai tanúsítvány jobb felső sarkában található egyedi azonosítószám), de a szerződéskötés napjáig be kell mutatni, és legkésőbb a birtokbaadás napjáig át is kell adni az okiratot. Már a hirdetésben is kötelező feltüntetni: eddig csak akkor kellett a hirdetésben feltüntetni az energetikai besorolást, ha volt az ingatlanról tanúsítvány. Idén november elsejétől kötelező lesz már a hirdetésben is feltüntetni azt. Megváltozó energetikai osztályok: az eddigi AA++-tól JJ-ig terjedő skála átalakul A+++-tól I-ig terjedőre. Emellett két energetikai besorolása lesz az ingatlanoknak. Az egyik az eddig használt energetikai jellemzőre vonatkozik, míg a másik a lakóegység szén-dioxid kibocsátása alapján kategorizálja be azt. Csökken az érvényességi időtartam: az eddigi 10 év helyett a kiállítástól számított maximum 5 évig lesznek érvényesek a tanúsítványok. A 2023. november 1. előtti tanúsítványok 60 napig lesznek felhasználhatók november 1. után, azt követően minden november 1. előtti tanúsítvány érvényét veszti. Sokkal közérthetőbb lesz a tanúsítvány tartalma: külön be kell kategorizálni a határoló szerkezeteket (külső falak, nyílászárók, tetők stb.), illetve a gépészeti rendszerek (fűtés, használati melegvízrendszer, légtechnika stb.) energetikai minőségét egy 5 szintű (rossz-gyenge-közepes-jó-kiváló) skálán, valamint sokkal részletesebb energetikai fejlesztési javaslatokat kell majd az ingatlanról megadni, amelyekkel el tudja érni az ingatlan a két legfelső („jó”, és „kiváló”) szintet.

További változások

Ezeken felül többi egyéb változás is várható az új energetikai tanúsítványban.

nemcsak az épület egészét, hanem az egyes épülettechnikai rendszereknek és az épületszerkezeti elemeknek az energiahatékonyságát is külön értékeli

részletes, időszakokra bontott felújítási és korszerűsítési javaslatot is rögzít

javaslatot ad a jelentős felújítás követelményszintjére és a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó követelményszint teljesítésére

megszűnik az energiafogyasztás mérésén alapuló tanúsítás lehetősége

fotódokumentációt is tartalmaznia kell

fel kell tüntetni, hogy a Magyar Mérnöki Kamara a lakosság számára ingyenes energetikai tanácsadást biztosít

Hogy hogyan értékelhetők a változások, mennyire segíti ez a gázról való leválást, hogyan befolyásolhatják a hazai épületállomány energetikai állapotát, arról az alábbi cikkünkben részletesen is írtunk:

