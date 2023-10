CSOK Plusz: szinte féláron a tied lehet egy 60 milliós lakás, mutatjuk a trükköt

Nagy könnyítést kapnak a gyermekvállalók a CSOK Plusz bevezetésével, ami akár 15, 30 és 50 millió forint kedvezményes hitelt is jelenthet, melynek egy részét el is engedheti az állam. Sokaknál viszont már maga az önerő előteremtése is gondot okoz lakásvásárláskor, viszont erre is van megoldás. A CSOK Plusz a babaváró hitellel kombinálva lehetővé teszi, hogy egy család akár önerő nélkül, a piaci ár nagyjából feléért lakóingatlanhoz jusson. Cikkünkben megnéztük, hol, mekkora lakásra elég egy, kettő és három újonnan vállalt gyermek esetén a maximálisan elérhető 26, 41 és 61 millió forint.