Fontosnak tartják, de keveset tesznek a tudatos kommunikációért az építőipari cégek

Miközben az építési vállalkozók fontosnak tartják a tudatos kommunikációt, más iparágakhoz képest keveset tesznek érte. Ez derül ki abból a felmérésből, amit az ÉVOSZ Média Tagozata végzett a napokban az építési vállalkozások külső és belső marketing kommunikációs gyakorlatát vizsgálva. Kevés erőforrást szánnak rá, a vállalkozások több mint felének nincs külső kommunikációs elgondolása. Legtöbben a social media felületeket használják, azokat sem tudatosan, hanem ötletszerűen. A vállalkozásokon belüli kommunikációt azonban 10-es skálán 8,55-re értékelik a megkérdezettek. Az építési vállalkozók nagy többsége követi az ÉVOSZ kommunikációját, amit Koji László a Szövetség elnöke folyamatosan erősíteni szeretne.

Az ÉVOSZ Média Tagozatának kérésére a felmérésben mintegy 100 közepes és nagy vállalkozás vett részt. A válaszadók 92%-ánál fontosnak tartják a kommunikációt, de közel harmadánál (32,6%) csak egy ember részfeladata közé tartozik a marketing-, PR-kommunikációs feladatok ellátása. 20,9%-nál egy delegált szakember van és ugyanennyi azok aránya, ahol külön szervezeti egység van e feladatok ellátására.

A válaszadó vállalkozások 55,3%-a rendelkezik éves PR/marketing büdzsével. Érdekes, hogy vannak olyan vállalkozások, akiknek van stratégiájuk, de nincs hozzá büdzséjük, és vannak olyanok is, akiknek nincs stratégiájuk, mégis van éves PR/marketing keret. A PR/marketing büdzsével rendelkező vállalkozások közel felénél (47,6%) ez az összeg kevesebb mint a vállalkozás nettó árbevételének 0,5%-a, közel negyedüknél pedig 0,5 – 1% között van. A jövőre vonatkozóan a cégek közel fele (47,4%) változatlan kerettel számol, csökkenést 15,8%, növekedést 36,8%-uk vár.

A válaszadók 42,1%-a nem dolgozik és nem is tervezi az együttműködést a közeljövőben kommunikációs ügynökséggel. Közel ugyanennyien (42,2%) nyilatkoztak úgy, hogy legalább 1 kommunikációs ügynökséggel dolgoznak.

A válaszadók 1-től 10-ig terjedő skálán átlagosan 8,2-re értékelték a vállalkozásnál a külső kommunikáció fontosságát, a leggyakrabban használt külső kommunikációs csatornák/eszközök a social media felületek, első helyen a Facebook-ot említették. A kérdőívet kitöltők 89,5%-a rendelkezik saját weboldallal, de azt elég ritkán frissítik.

Nemzetközi kommunikációval csak 13%-a foglalkozik, és egy 10-es skálán átlagosan 4,32-re értékelték a külföldi piac felé történő kommunikáció fontosságát. 6,47-re értékelik viszont saját vállalkozásuk jelenlegi külső kommunikációját. A nyilatkozó vállalkozások 34,2%-a azonban semmilyen módon nem méri a külső kommunikáció hatékonyságát.

A válaszadók 10-es skálán 8,55-re értékelték a belső kommunikáció fontosságát, több mint felüknek van is belső kommunikációs stratégiája. A vállalaton belüli kommunikációra leggyakrabban a rendezvényeket és a kör e-mailt használják. Közel felük belső hírlevelet is alkalmaz erre a célra. A munkatársaknak szervezett rendezvények közül a válaszadók háromnegyede szervez valamilyen, teljes vállalatot érintő csapatépítő rendezvényt (családi nap, karácsonyi ünnepség), 63,2%-uk támogatja az alkalmazottak szakmai képzését, továbbképzését, és több mint felüknél (52,6%) kis létszámú csapatépítő tréninget is szerveznek.

Címlapkép forrása: Shutterstock