Évtizedekig tabu téma volt, mára ez lett az ingatlanpiac jövőjének egyik legfőbb kérdése

Évtizedeken át a munkáltatók hallani sem akartak róla, de a pandémia idején szinte napok alatt kellett átállni az otthoni munkavégzés gyakorlatára. Bár az élet legtöbb területén azóta visszaálltunk a járvány előtti működéshez, úgy tűnik, az irodai munkavégzés során ez nem fog, vagy nem teljesen fog megtörténni. Ez viszont alapvető hatást gyakorol az ingatlanpiac egyik legfontosabb területére, az irodapiacra, ahol végső soron milliárdok múlhatnak azon, hogy a jövőben hogyan használjuk ezeket az épületeket.

Az MNB nemrég közzétett kereskedelmiingatlan-piaci jelentése egy CBRE tanulmányt bemutatva világít rá a home office aktuális elterjedtségére. A tanácsadócég felmérése alapján az ezer főnél nagyobb cégek felében a heti 5-ből mindössze 2 napot járnak be az irodába a munkavállalók és ez nemcsak nálunk, de a régió többi fővárosában is hasonlóan alakul. Heti 3-nál több napot a vizsgált cégek mindössze 9 százalékában járnak be, de ebben még ma sem állt be az egyensúly, a munkáltatók szerint még jöhet valamekkora növekedés.

Ragaszkodunk a home office-hoz

egy McKinsey-felmérésben a megkérdezett munkavállalók tizede úgy nyilatkozott, hogy felmondana, ha munkáltatója mindennapi bejárást követelne meg,

illetve jelentősebb bércsökkenést is elfogadna azért cserébe, ha saját belátása szerint dolgozhatna otthonról. Ami Budapestet illeti, a szellemi foglalkozásúak körében a pandémia előtti szint több mint háromszorosa most a távmunka aránya, ami az elmúlt másfél-két évben egyre inkább stabilizálódni látszik.

A magasabb arányú távmunka ellenére a nagy területvisszaadások egyelőre elmaradtak az irodapiacon, jóllehet a szerződések sok esetben még csak mostanában járnak majd le. A következő három évben a régiós vállalatok közel harmada 10-30 százalékkal csökkentheti irodaterületét, hasonló arányban terveznek 10 százaléknál kisebb területcsökkentést, míg az irodaterület növelését kevesebb mint 30 százalék tervezi.

Az irodai életben ez például olyan megoldásokhoz vezet, mint az osztott munkaállomások (Shared Desks) elterjedése.

Egyre több az olyan cég, ahol egy munkaállomásra több mint egy munkavállaló jut, de van, ahol már több mint kettő.

Property Awards 2023 December 5-én a Property Awards 2023 díjátadón kiderül, melyek voltak az elmúlt egy év legfontosabb ingatlanpiaci teljesítményei, ahol többek között az Év Irodabérleti Tranzakcióját is díjazzuk. Részletekért kattints!

Az első félévben megkötött bérleti szerződések volumene 197 ezer négyzetméter volt a budapesti piacon, amelynek 48 százalékát adták a szerződéshosszabbítások, érdemben meghaladva az elmúlt öt év (2018–2022) 37 százalékos átlagos első félévi adatát és a 2020. első félévi 46 százalékot is. Az új bérleti szerződések a teljes kereslet 43 százalékát, a területbővítési tranzakciók 5 százalékát, az előbérletek és saját használatbavételek 2-2 százalékát tették ki.

Az irodapiaci kereslet gazdasági szektorok szerinti eloszlását tekintve a pénzügyi szektor és az állam-közigazgatás részaránya csökkent leginkább 2022-höz képest. Növekedés leginkább a végfelhasználóknak nyújtott szolgáltatások és kiskereskedelem tevékenységek részarányában történt, de a gyártás-ipar-energia szektor részarányának elmúlt években látott növekedése is tovább folytatódott.

Gyertyánfy Miklós MRICS, a Gránit Pólus működési vezérigazgató-helyettese a Property Investment Forum konferencián elmondta, hogy az irodapiacon a bérbeadás kihívásokkal küszködik, ennek ellenére vannak megoldások az alternatív hasznosítás lehetőségében, vagy a bérlői struktúrák átalakításában.

Angel Gábor, a WING irodaprojektekért felelős vezérigazgató-helyettese szerint a mostani bérbeadói piac kulcsa a nyitottság, de a bérelt területeknél nem látható akkora üresedés, mint amekkorára a home office arányából következtetni lehetne.

Simonyi Balázs MRICS, az Eston irodabérbeadási divízió vezetője úgy véli, még van kínálat, ami fokozza a versenyt, de eljön az idő, amikor kifutunk az új átadásokból. A terület-visszadások után ha kevesebb is az irodaterület, minőséginek kell lennie, jó helyen, jó szolgáltatásokkal.

Hol van a legtöbb iroda?

2023 első félévében 64 ezer négyzetméter új irodaterületet adtak át, amivel a budapesti modern irodaállomány elérte a 4,3 millió négyzetmétert. A második félévben további 91 ezer négyzetméterrel bővülhet az állomány, ami kisebb ugyan a tavalyinál, de évtizedes viszonylatban így sem mondható kevésnek. Mostantól viszont nagyobb csökkenés jöhet,

A visszaeső kereslet hatására a fejlesztők egyre kevesebb építkezést indítanak,

az utóbbi negyedévekben rendre kevesebbet, mint amennyit az adott időszakban átadnak. A második félévre tervezett átadások területének 40 százaléka rendelkezett előbérleti szerződéssel június végén, ez elmarad az előző négy év azonos időszaki átlagának 53 százalékos szintjétől.

2023. június végén összesen 279 ezer négyzetméter irodaterület építése zajlott, a meglévő budapesti modern irodaállomány 6,4 százaléka, de ez arány az elmúlt négy év során volt, hogy 17 százalékon állt. Az állomány eloszlása alpiaconként nagy különbségeket mutat.

Az alacsony kereslet miatt - hiába a magas infláció - a bérleti díjak csak lassan emelkedtek. A Budapest Research Forum által rendszeresen vizsgált teljes modern irodaállományra vonatkozó kínálati bérleti díj átlagos havi szintje 14,2 euró/négyzetméter volt a második negyedévben, ami éves összevetésben 1,8 százalékos emelkedést jelent. A jobb minőségű („A” kategóriás) irodák esetén 16,5 euró/négyzetméter/hó volt az átlag, ami minimális, 0,7 százalékos éves emelkedésnek felel meg.

A prémium bérleti díjak a belvárosban a legmagasabbak, ott elérik a 25 eurót, míg a legtöbb alpiacon 16-18 euró között alakulnak.

Mi történik a környező fővárosokban?

Az üresedési ráta 2023 harmadik negyedévében elérte a 13,2 százalékot. A kihasználatlansági ráta az előző negyedévhez képest 0,6 százalékponttal, az előző év azonos időszakához képest pedig 2,2 százalékponttal emelkedett. A folyamatban lévő fejlesztések volumene és a mérsékelt kereslet alapján a kihasználatlansági ráta további emelkedése várható. Év végére a 14, jövőre pedig a 15 százalék sem elképzelhetetlen, de

2024 második felében és 2025-ben az épülő állomány és az új átadások csökkenésével, valamint a gazdaság teljesítményének várható javulásával párhuzamosan a kihasználatlansági ráta csökkenő tendenciát vehet.

A budapesti irodapiac kihasználatlansági rátájának első félévi növekedését követően a hazai adat a régiós átlag közelében helyezkedik el. 2023 első félévében a KKE régió három fővárosában emelkedett, háromban pedig csökkent az irodapiac kihasználatlansági rátája. Bukarestben, Prágában és Varsóban 0,2–0,4 százalékpontos mérséklődés, Pozsonyban és Szófiában rendre 0,4 és 0,6 százalékpontos emelkedés történt.

A legnagyobb mértékű emelkedés Budapesten volt mérhető, ahol 1,3 százalékponttal nőtt a mutató. A legalacsonyabb kihasználatlansági szintet (7,3 százalékot) továbbra is Prágában, a legmagasabbat (16,6 százalékot) pedig Szófiában lehetett megfigyelni, a budapesti adat a hat vizsgált főváros mutatóinak átlaga közelében helyezkedik el.

Az épülő irodaterületek meglévő állományhoz viszonyított aránya Budapesten, Pozsonyban és Prágában csökkent, míg Bukarestben, Szófiában és Varsóban stagnált vagy enyhén emelkedett. A 2023. első félévi új átadások tekintetében, az előző év azonos időszakához képest Pozsony kivételével 21–86 százalékos visszaesés látható a fővárosokban.

Globális leértékelődés jöhet?

Az irodák kihasználtságának alakulását a munkaerőpiaci viszonyok is képesek lennének érdemben megváltoztatni, vagy az, ha különböző kutatások a hibrid munkavégzés egyértelmű termelékenységi előnyeiről vagy hátrányairól számolnának be. A tendencia a világ legnagyobb irodaközpontjaiban (többek között London, München, New York, Párizs, Peking, San Francisco, Shanghai, Tokió) is hasonló, mint Budapesten. Az említett városokban 2030-ra 13 százalékkal lehet alacsonyabb az irodaterületek iránti kereslet a pandémia előtti, 2019-es szinthez képest.

Az irodai jelenlét mértéke körüli bizonytalanság a bérlőket rövidebb futamidejű szerződések kötésére ösztönzi, ez pedig a bérbeadók számára megnehezítheti a finanszírozást, mivel a banki kockázatértékelésekben a meglévő bérleti szerződések hossza is szerepet játszik.

A vizsgált nagyvárosokban átlagosan 26 százalékkal csökkenhet az irodapiac kapitalizációja 2019 és 2030 között, de súlyosabb esetben ez a 42 százalékot is elérheti.

A kihasználatlansági ráta emelkedése, a kereslet- és értékcsökkenés elsősorban a gyengébb minőségű (B és C kategóriás) irodák piacát érintheti, mivel ezek kevésbé lehetnek alkalmasak a hibrid működésre, valamint a munkáltatók az irodai jelenlét csökkenése miatt ugyanakkora költségvetésből kisebb, de jobb minőségű irodák használata mellett dönthetnek. Piaci szakértők szerint a magyarországi irodapiacon is egyre inkább eltolódik a bérlői kereslet a magas minőségű, alacsony üzemeltetési költségű irodák irányába.

Címlapkép forrása: Getty Images