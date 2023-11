Példátlan, ami a magyar lakáspiacon zajlik: Európa-bajnok áremelkedés után itt a brutális árcsökkenés

Úgy tűnik, a magyar lakáspiac az egyik legszélsőségesebben mozgó piac Európában, legalábbis ami a lakásárak változását illeti. Míg az elmúlt évtizedben reálértéken Magyarországon volt a legnagyobb a lakásárak növekedése, az előző évben ezüstérmesek lettünk a lakásárak inflációval együtt vizsgált csökkenésében. Cikkünkben sorra vettük az uniós országokat aszerint, hogy hol, mi történt a lakásárakkal reálértéken 2010 óta, emellett a magyar folyamatokat részletesebben is megvizsgáltuk területi és településtípusok vonatkozásában.

Sokak számára úgy tűnhet, hogy a magyar lakáspiacon egy éve nem történik semmi: a kereslet alacsony, az árak stagnálnak és a lakásfejlesztők is sok esetben kivárnak újabb projektjeik elindításával. Távolabbról nézve viszont egy óriási fordulat következett be reálértéken az árak alakulásában. Míg korábban éveken keresztül Európa-bajnok volt a magyar lakásárak emelkedése, most egy éles fordulat után - elsősorban a kiugróan magas inflációnak köszönhetően - reálértéken szabályosan zuhanni kezdtek az árak. Nézzük, mit jelent ez a többi európai országhoz képest!

A 2008-as válság időszaka

A teljes képhez érdemes közel másfél évtizedet visszamenni az időben. A 2008-as nagy gazdasági világválság elején a legtöbb országban drasztikusan csökkenni kezdtek a lakásárak, ami reálértéken, egyes országokban az 50 százalékot is meghaladta. Az Eurostat teljeskörű számai 2010-ig érhetők el a legtöbb országra, így első körben a válság 2010 és 2014 közötti szakaszának árváltozásait vizsgáltuk meg. Mindezt reálértéken, vagyis az inflációval korrigálva.

Balti államok: Észtország és Lettország úgy tűnhet, hamar túlesett a mélyponton, de a két ország csak azért teljesített ilyen jól, mert nagyon alacsony volt a 2010-es bázis, ezekben az országokban ugyanis 2007 közepe és 2009 vége között már lezajlott a nagy zuhanás. Az ábrán nem látszik, de Észtországban reálértéken 53 százalékos, míg Lettországban 50 százalékos volt az árcsökkenés, vagyis két és fél év alatt lefeleződtek az árak. Litvániában reálértéken szintén jelentős, 43 százalékos árcsökkenés volt mérhető, de ott csak később indult el a fellendülés.