Ebben a budapesti kerületben 300 millió forintnál is többet költött egy átlagos újlakásvásárló

Összesen 5531 új lakást kínálnak az idei negyedik negyedévben eladásra Budapesten. Ezzel szemben az előző negyedévben 852 talált gazdára, vagyis a jelenlegi értékesítések alapján bő másfél évre lenne szükség ahhoz, hogy az értékesítés alatt álló teljes mennyiséget felszívja a piac. Az Eltinga Budapesti Lakáspiaci Riportjának számai alapján megnéztük, hogy az egyes kerületekben a teljes kínálathoz képest mennyi lakás cserélt gazdát egy negyedév alatt és hogy néztek ki a ténylegesen kifizetett árak Budapest kerületeiben.

A kereslet szinte mindegyik lokációban növekedett az év végén. A legnagyobb növekedés a budai régiókban volt tapasztalható, ahol 50 százalékkal több lakást adtak el, mint a harmadik negyedévben. Angyalföldön harmadával nőtt az értékesített lakások száma, míg Belső-Pesten 20 százalékkal. Egyedül a külső-pesti kerületekben volt jellemző a stagnálás.

Az idei évben az értékesített lakások 44 százaléka kétszobás volt, a háromszobások aránya 27 százalékon állt, az ennél is nagyobb lakások 16 százalékban, míg a garzonok 14 százalékban részesedtek. Az előző évhez képest a kétszobás lakások kárára történt kisebb növekedés a többi méretkategóriában. A jelenlegi kínálattal összehasonlítva a kisebb lakások részesedése 3-3 százalékponttal alacsonyabb, így

a nagyobb lakásokból arányaiban nagyobb a kínálat Budapesten.

Jelenleg több mint 1100 lakás vásárolható meg olyan fejlesztésben, amelyet már befejeztek, vagy megkezdődött a használatbavételi eljárás. A befejezett lakások száma 2016 óta még egyszer sem volt ilyen magas. Ezzel párhuzamosan nagyon kevés olyan lakás van a piacon, amelynél még nem kezdődött el az építkezés. Mindezek a piac lassulásának indikátorai. A még nem befejezett lakások többsége (2544 db) olyan projektben épül, aminél 2024-es átadást valószínűsítenek a fejlesztők. A maradék kínálat 55-45%-os arányban oszlik meg a 2025-ös és 2026-os átadású fejlesztések között.

Ennyit voltak hajlandók fizetni egy új lakásért

Nagyon nagy különbség van az egyes kerületek között az eladott új lakások árában, amit nemcsak a négyzetméterár és az átlagméret, de az értékesítési mennyiség is befolyásol.

Egyes kerületekben annyira kevés új lakást adtak el - sőt, volt, ahol egyetlen egyet sem - egy negyedév alatt, hogy egy drágább projekt is érdemben képes volt befolyásolni a kerületi átlagot.

Jó példa erre a második kerület, ahol a felmérésben szereplő projektek közül mindössze 6 új lakás cserélt gazdát, de azok olyan drágák voltak, hogy a kerületi átlag elérte a 364 millió forintot. Ennél is kevesebb új lakást adtak el az V. kerületben, ahol 292 millió forint volt az átlagár. Az első, ahol értelmezhető számú adásvétel történt a VI. kerület volt, az ott értékesített mintegy 30 lakás szintén a drágább árkategóriát képviselte, így az átlagár elérte a 207 millió forintot.

A fővárosi átlag egyébként 90 millió forint, vagyis ennyit fizettek átlagosan a harmadik negyedévben eladott 852 lakásért. Az olcsóbb kerületekben is 50-60 millió forintot kellett adni egy új lakásért, de a XVIII. kerületben az alacsonyabb négyzetméteráraknak és a kisebb méreteknek köszönhetően mindössze 37 millió forint volt az átlag.

Íme a legnépszerűbb kerületek

A lakásfejlesztők és a lakásvásárlók által legjobban kedvelt kerületek közül, 200 feletti negyedéves eladással továbbra is a XIII. vezet, amit a budai oldalon a XI. követ, utóbbiban közel 150 új lakás talált gazdára. Ezek a jövőben is kedvelt célpontok lehetnek, mivel egy negyedév alatt a teljes kínálat mindössze 15 százalékát szívta fel a piac, így bőben van még tartalék a következő negyedévekre is.

Ahol ez kevésbé mondható el, az a - szintén a legdrágábbak között lévő - XII. kerület, ott a 36 eladott új lakás azt jelenti, hogy az aktuális kínálat közel felét felszívta a harmadik negyedévben a piac. Érdemes tehát fejlesztőként is erre a területre koncentrálni, hiszen úgy tűnik, van kereslet az ott épülő lakásokra.

Csúszások

A korábbi években a kifeszített építőipari munkaerőpiac is szerepet játszott abban, hogy rendszeresek voltak az eredeti elképzelésekhez képest a csúszások a projektek átadásában. Jelenleg az értékesítés alatt álló projektekben mintegy 5 ezer lakás átadása az előzetes tervek szerinti negyedévben valósulhat meg, 4 ezernél maximum fél éves csúszás valószínűsíthető, 1800-nál már fél és egy év közötti. 700 lakásnál viszont a két évet is eléri a késedelem, míg néhány esetben az építkezés leállása miatt a befejezés céldátuma bizonytalanná vált.

Címlapkép forrása: Shutterstock