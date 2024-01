Nagy kihívásokkal néz szembe idén is az építőipar

Számos kihívással nézett szembe az építőipar 2023-ban, de a piaci várakozások alapján még az idei év sem a fellendülésről fog szólni. Melyek azok a tényezők, amik a leginkább gátolják a termelés felfutását? Hogy változott ez az elmúlt évek során? Vajon a külföldi munkaerő megjelenése képes volt enyhíteni az ágazati munkaerőhiányt? És milyen összefüggésben állnak a lakásépítési költségek a lakásárak alakulásával? Többek között ezekre a kérdésekre keresetük a választ.

Tavaly az építőipari vállalkozások egyharmadának tudott csak növekedni az árbevétele a megelőző évihez képest. A vállalkozások közel fele nyilatkozott úgy, hogy 2023-ban éves alapon csökkent az árbevétele, 20 százalékuknál pedig stagnálást hozott a tavalyi év. Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) nemrég arra hívta fel a figyelmet, hogy

az állami beruházások jelentős csökkenése és az orosz-ukrán háború hatásai miatt a vállalkozások döntő többsége idén sem számít árbevétel-növekedésre.

Ahogy korábban, úgy a legutóbbi felmérésnél is a tevékenységüket leginkább akadályozó tényezőként a megrendelések hiányát emelték ki a válaszadó cégek.

A tavalyi év utolsó hónapjaiban az építőipari vállalatok legnagyobb arányban a visszaeső privát és állami beruházások miatt elégtelen keresletet nevezték meg az építőipari termelés legfőbb akadályaként, ami egyre inkább növekvő problémát jelent. Emellett az infláció, a szakember- és munkaerőhiány, valamint a gazdasági szabályozás kiszámíthatatlansága az, aminek javulnia kellene ahhoz, hogy a piac szereplőinek tevékenysége hatékonyabb legyen. Az elmúlt években az ellátási láncokban tapasztalt súrlódások oldódásával az alapanyag- és felszereléshiány viszont egyre kisebb probléma.

Ahogy az MNB Lakáspiaci Jelentése is rávilágít, a Lakás- és Ingatlanpiaci Tanácsadó Testület (LITT) őszi ülésén a tagok kiemelték, hogy rendkívül fontos a szektor számára megőrizni az elmúlt évek alatt felépült építőipari kapacitásokat, elkerülve a 2008-as válságot követő években kialakult jelenségeket. Egyes szereplők ugyanakkor úgy látják, hogy

az építőipari szakemberek jellemzően már nem külföldre mennek dolgozni, hanem egyre többen szakmát váltanak, ami későbbi visszatérésüket is ellehetetleníti.

A tavalyi évben az építőiparban foglalkoztatottak száma tovább emelkedett, elérve a 360 ezer főt, amiben a külföldi munkavállalóknak is szerepe volt. Ennek ellenére nem most, hanem 2013-2017 között volt a legnagyobb a magyar építőiparban dolgozó külföldiek aránya, akkor minden tizedik munkavállaló külföldről érkezett. Ez most 7 százalék körül van.

A 2008/2009-es válságot követően az építőiparban foglalkoztatottak száma jelentősen visszaesett, és az építőipari dolgozók érdemi része külföldön vállalt munkát. Ezt követően csak lassan tudott ismét növekedni az építőipari foglalkoztatottság. Noha a tavalyi év sok szempontból gyenge volt, a foglalkoztatottak száma mégis emelkedett, amit részben indokolhatott az ágazatban évek óta tapasztalható erőteljes szakemberhiány, valamint az, hogy a vállalatok a munkaerő megszerzésének nehézségére tekintettel a megrendelések csökkenése és a költségek növekedése ellenére sem hajlandók a leépítésekre.

Az építőipari teljesítmény mellett a szerződésállomány is csökkent, amiben nem kis szerepe volt az állami beruházások leállításának.

Az MNB várakozásai szerint az állami beruházások volumene 2024-ben is mérséklődni fog, ami további kapacitásokat szabadíthat fel.

Ez akkor válik fontossá, ha a kereslet visszatérése esetén ismét nagyobb számban indulnak majd fejlesztések, különösen a lakóingatlan-piacon. Bár a lakásépítési költségek növekedési üteme is mérséklődött tavaly, de európai szinten még így meglehetősen nagy volt a drágulás, ami a lakásárak változásához képest is magas volt.

Előretekintve az építőipar lassulásával együtt az építőipari költségek növekedési ütemének további lassulása várható. Ez összhangban van a LITT szakembereinek véleményével, akik szerint a szűkülő építőipari megrendelések hatására egyre nagyobb tér nyílik az alkura mind az árakban, mind a kivitelezési határidőkben.

