A főváros legnagyobb zöld folyosója jöhet létre a Nyugati pályaudvar mögött

Futó Péter 2024. február 04. 14:00

A gazdaság, a technológia és a társadalmi igények változásával a városaink szerkezete is folyamatosan változik. Egykori ipari területekből rozsdaövezetek jönnek létre, alkalmat adva arra, hogy az adott városrész új funkciót kapva születhessen újjá és ismét megteljen élettel. Budapesten is számos ilyen változásnak lehetünk tanúi, melyek közül évtizedek óta napirenden lévő kérdés a Nyugati pályaudvar mögötti terület hasznosítása. Több látványos terv is készült már erre, például egy zöld folyosó koncepciója, ami a Városligettel kötné össze a pályaudvart. A korábbi terveket és a lehetséges fejlesztési irányokat ezúttal építészek és ingatlanfejlesztők vitatták meg.