Kevés lakás épül Magyarországon, de mennyire kevés ez a környező országokhoz képest?

Egy hét múlva teszi közzé a KSH a tavalyi utolsó negyedévre és ezáltal a teljes 2023-as évre vonatkozó lakásépítési számait, melyből kiderül, hogy mennyi új lakást adtak át Magyarországon tavaly. Az előrejelzések nem túl optimisták: szinte biztos, hogy nem fogjuk elérni a megelőző év 20 ezer körüli átadását, így legalább ötéves mélypont várható. De mit jelent ez az európai országokhoz képest? Hogyan teljesít nemzetközi összehasonlításban a magyar lakásépítési piac?

A tavalyi első három negyedévben mindössze 10 808 új lakás épült, ami 21 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál. Éppen ezért meglepő lenne, ha az utolsó negyedévvel együtt elérnénk a megelőző év 20 ezer körüli számait. A kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 9 hónap alatt 14 894 volt, ami már 43 százalékkal kevesebb, mint 2022 azonos időszakában.

Budapesten az átlagnál nagyobb volt a visszaesés, a 9 hónap alatt átadott 3234 lakás 29 százalékos csökkentést jelentett, míg a megyeszékhelyeken ennél is nagyobb, 37 százalékos volt a visszaesés. Az egyéb városokban és a községekben ennél kisebb mértékben zuhantak a számok, mindkét településtípusnál 8-9 százalékkal épült kevesebb lakás, mint egy évvel azelőtt.

Különösen a vállalkozók húzták be a kéziféket, akik országosan 22 százalékkal kevesebb lakást adtak át, mint a megelőző év azonos időszakában.

A természetes személyek lakásépítései 16 százalékkal csökkentek.

Hogy áll az ország nemzetközi szinten?

A nemzetközi összehasonlításban az MNB Lakáspiaci Jelentése segíthet, amiből kiderül, hogy Európában az állományarányos lakásépítések terén Magyarország a mezőny utolsó negyedében helyezkedik el. A hazai megújulási arány már 2022-ben is nagyon gyenge volt, noha akkor még 20,5 ezer lakás kapott használatbavételi engedélyt, ami a teljes lakásállomány 0,45 százalékának felelt meg.

Népességarányosan vizsgálva ezer lakosra mindössze két felépült lakás jutott, ami ugyancsak bizonyítja, hogy a hazai lakásépítési szint európai viszonylatban meglehetősen alacsony.

A lakásállomány arányában és ezer lakosra vetítve is az ötödik legalacsonyabb a megépült lakások száma. Az állományarányos rangsor elején Lengyelország szerepel, ahol 2022-ben a lakásállomány 1,57 százalékának megfelelő számú lakás épült, de kedvező, 1 százalék feletti arányok mérhetők még Ausztriában, Belgiumban, Írországban, Litvániában a skandináv országokban és Svájcban is. Állományarányosan a legtöbb európai országban az előző évihez hasonló mértékű lakásépítés zajlott 2022-ben, de az ír és litván építési aktivitás kiemelendő. Előbbi országban 0,44 százalékponttal 1,43 százalékra, utóbbiban 0,32 százalékponttal 1,04 százalékra emelkedett a megújulási arány.

Magyarország alacsony lakásépítési számait magyarázhatja a csökkenő népesség, ugyanakkor a fenti ábrán jól látszik, hogy más, hasonlóan csökkenő népességű országokban is sokkal több lakás épül arányosan. Emellett nemcsak a lakásépítésekben, de a meglévő állomány felújításában is rosszul teljesít Magyarország, ami az energiahatékonyság, a rezsiköltségek és a fenntarthatósági szempontok alapján is sürgős beavatkozást kíván.

