Ez lesz a jövő nagy ingatlanbefektetése? - Amerikában már lecsaptak rá, Magyarország is efelé halad

Az idősödő lakossággal együtt az ellátásalapú szolgáltatások iránti igény is emelkedik, ami az ingatlanbefektetési piacra is hatással van. Bár a kelet-közép-európai régióban ez még gyerekcipőben jár, az Egyesült Államokban - részben az eltérő egészségügyi rendszer miatt - alapvető eszközként jelennek meg az egészségügyi ingatlanok az ingatlanbefektetők és -fejlesztők térképén. Az alábbiakban megnéztük, mennyire tekinthető önálló befektetési eszközosztálynak az egészségügyi ingatlanok kategóriája a tengerentúlon és Magyarországon, illetve mire érdemes odafigyelni, ha valaki magánbefektetőként vásárolna ilyen céllal hasznosítható ingatlant.

A magánegészségügyi ellátás térnyerése az ingatlanok funkcióiban és a befektetői érdeklődésekben is tetten érhető. Míg azonban az Egyesült Államokban éves szinten több tízmilliárd dollár áramlik befektetési céllal egészségügyi ingatlanokba, és az ingatlanfejlesztéseket tekintve is mérhető eszközosztályról beszélhetünk, addig Kelet-Közép-Európában az intézményi befektetők egyelőre nem tekintenek külön kategóriaként erre.

„Egészségügyi ingatlanokról Kelet-Közép-Európában egyelőre nem érdemes önálló befektetési eszközosztályként beszélni, mivel a tisztán egészségügyi funkcióval rendelkező, bérletre kínált ingatlanállomány mérete rendkívül kicsi. A magánegészségügyi intézmények számára is fontos szempont a jó megközelíthetőség, a jó láthatóság, a jó műszaki tartalom, az ügyfélparkolás stb. kérdése, ezért gyakorta más ingatlantípusokban, irodaházakban vagy bevásárlóközpontokban kapnak helyet, a város forgalmas pontjain. Az idősek otthona ingatlanbefektetési szempontból jellemzően a lakóingatlanok kategóriájába sorolódik a fejlett európai és globális piacokon, a diákszállások és a piaci alapú bérlakások eszközosztálya mellett.” – hívta fel a figyelmet Hegedűs Orsolya MRICS, a Cushman & Wakefield kutatási igazgatója.

Külföldi példák

„Ha nem is a kelet-közép-európai országokban, de például az Egyesült Királyságban és az USA-ban már önállóan, jól körül határolható entitásként jelentkezik az egészségügyi ingatlanok szegmense, növekvő befektetői érdeklődéssel párosulva.” – tette hozzá Tóth Kristóf, a Colliers Magyarország kutatási igazgatója.

Az egészségügyi irodaterületek iránti kereslet az Egyesült Államokban kimondottan erős, amivel az új kínálat sem mindenhol tudja tartani a lépést. Az üresedési ráták alacsonyak, a bérleti díjak emelkednek: az átlag havi 22 dollár körül alakul négyzetméterenként, ami Los Angelesben a legmagasabb, átlagosan 33 dollár.

2022-ben több mint 1 millió négyzetméternyi egészségügyi ingatlant adtak át az USA-ban, a megelőző évben ennél is többet, mintegy 1,35 millió négyzetmétert. Az építés alatt álló egészségügyi ingatlanterület azonban eléri a 3,6 millió négyzetmétert, ami tükrözi a tartós fejlesztői bizalmat az ágazatban. A legnagyobb volumenű egészségügyiingatlan-fejlesztés Houstonban zajlik, ott 240 ezer négyzetméter áll fejlesztés alatt, míg New Yorkban 180 ezer, Washingtonban 160 ezer négyzetméter épül. A 713 folyamatban lévő egészségügyi ingatlanprojektből 256 kórházfejlesztés, 457 pedig egészségügyi irodaépület.

A Colliers felmérése szerint az USA-ban az ágazatba történő teljes befektetés 2022-ben elérte a 25,4 milliárd dollárt, szemben a 2021-es 18,6 milliárd dollárral. Ebben New York áll az élen, ahol ez 2022-ben 1,4 milliárd dollár volt, ami jelentősen magasabb, mint a teljes magyar ingatlanbefektetési piac.

Egészségügyi irodák értékesítése az Egyesült Államok városaiban 2022-ben, milliárd dollárban (Forrás: Colliers, Revista)

Az Egyesült Államokban tehát már nem tekintik ezt egy különleges eszközosztálynak, de mi a helyzet Magyarországon, ahol a magánellátás szintén egyre jobban erősödik?

Magyarországon is bővül a magánegészségügy

Jelentős növekedésen mentek keresztül az elmúlt években a legnagyobb hazai magánegészségügyi szolgáltatók, ami nemcsak árbevétel szinten, hanem piacméret tekintetében is megfigyelhető. Ahogy tavaly már írtunk róla, a magánpiac mérete 800 milliárd forintra duzzadt 2022-re. A folyamatot a háztartások folyamatosan növekvő egészségügyi kiadásai is fűtik, amiben a hálapénz megszüntetése sem hozott csökkenést. A lakosság a járó-, és fekvőbetegellátást nyújtó cégek szolgáltatásai mellett jelentős összegeket költ labor vagy képalkotó diagnosztikai vizsgálatokra és fogászati ellátásra is.

Lehetőségek magánbefektetőként

A fenti trend az intézményi ingatlanbefektetőknél még kevésbé jelenik meg célzottan, de a magánbefektetők között van, aki kimondottan ilyen célra keres ingatlant. A városok jól megközelíthető, nagyobb forgalmú csomópontjainak közelében már ma is sok olyan lakást találunk, amit valamilyen egészégügyi funkcióval üzemeltetnek. Ezek jelentős részben fogorvosi rendelőként vagy kisebb magánrendelőként működnek.

Az aktuális kínálatban országosan mintegy 100 olyan lakást és házat hirdetnek eladásra, aminél kiemelten felhívják a figyelmet, hogy az alkalmas lehet akár magánrendelő nyitására is.

Ez a teljes kínálat kevesebb mint fél ezreléke, de Budapesten az arány magasabb, nagyjából a teljes kínálat 1 ezreléke.

A demográfiai változásokat figyelembe véve jól látszik, hogy a következő évtizedek egyik legnagyobb üzlete az idős generáció egészségügyi ellátása lesz, ami mögött az alapinfrastruktúrát az adott tevékenység végzéséhez alkalmas ingatlan jelenti. Az egészségügyi intézmények ugyanis nélkülözhetetlenek az idősödő generációk számára, ami ingatlanbefektetésként is jó üzletet teremt. Mielőtt azonban ilyen típusú ingatlanba fektetnénk be, nem árt tájékozódni a lehetséges kockázatokról. Íme néhány általános szempont, ami meghatározó lehet az egészségügyi ingatlanok befektetési teljesítményében.

Helyszín: mint minden ingatlannál, az egészségügyi ingatlanoknál is a helyszín az egyik, ha nem a legmeghatározóbb tényező a befektetés sikerében. Egészségügyi funkció üzemeltetése esetén mindenképpen olyan ingatlant célszerű választani, ami széles tömegek számára könnyen elérhető, vannak parkolási lehetőségek és akadálymentesen megközelíthető. Leendő bérlők: az egészségügyi létesítmény lehetőségeként hirdetett ingatlanokat jellemzően orvosi, fogorvosi magánrendelőnek adják bérbe, amik iránt gyakran nagyon nagy az igény, de így is fontos meggyőződni arról, hogy az adott tevékenységre mekkora a kereslet, milyen a bérlő pénzügyi háttere, várhatóan milyen forgalom mellett tudja majd működtetni a bérleményben a szolgáltatást. Ingatlan állapota: az ingatlannak jó állapotúnak kell lennie ahhoz, hogy megfeleljen az egészségügyi intézményekre vonatkozó szigorú előírásoknak, ami a minőségen túl az alapterületre, az egyes helyiségek funkcióira is kiterjedő normákat jelent. Bővítési lehetőségek: abban az esetben, ha egy szolgáltatás beindul és hirtelen megnő iránta az érdeklődés, nagyon hasznos lehet, ha van lehetőség a terület bővítésére. Ebből a szempontból érdemes olyan ingatant nézni, ahol mindez könnyebben megvalósítható. Szabályozási környezet: az egészségügyi ingatlanokra a hagyományos funkciójú ingatlanokkal szemben sokkal több állami szabályozás vonatkozik, amiknek szintén érdemes utánanézni, ha ilyenben gondolkodik egy befektető. Piaci trendek: ez bármilyen ingatlantípus megvásárlásánál kiemelt szempont, de jelen esetben az egészségügyi ellátási lefedettséget is érdemes tanulmányozni azért, hogy megbecsülhessük az adott szolgáltatás iránt várható érdeklődést. Üzemeltetés: ha valaki nem saját maga akarja végezni az ingatlannal kapcsolatos mindennapi teendőket, akkor érdemes egy profi üzemeltetőcsapatot felkeresni, akinek már van tapasztalata egészségügyi intézmények üzemeltetésében.

További befektetési lehetőségek

Abban az esetben, ha nem egy konkrét ingatlant szeretnénk ilyen célra átalakítani, hanem csak az ágazatban rejlő lehetőségek érdekelnek, érdemes lehet egy olyan SZIT-ben (Szabályozott Ingatlanbefektetési Társaság, amelyre egyedi adózási és egyéb szabályok vonatkoznak) részesedést vásárolni, ami egészségügyi ingatlanokkal is foglalkozik. Ezzel egyrészt kisebb összeggel is be lehet szállni az ágazatba, másrészt nem kell a mindennapi ingatlankezelési teendőkkel foglalkozni, harmadrészt - részben az elsőhöz kapcsolódóan - olyan nagyobb, akár külföldi egészségügyi ingatlanokban - idősek otthona, magánkórházak - is résztulajdonosok lehetünk, ahol a teljes ingatlanra egyébként nem lenne pénzünk.

Címlapkép forrása: Getty Images