Sokan bírálják a főváros legújabb köztérfejlesztését – De milyen lenne az ideális tér?

Február elején mutatták be az erzsébetvárosi Klauzál tér felújításának látványterveit. Az önkormányzat a kerület lakóinak javaslatait figyelembe véve készíttette el a terveket, melynek eredményeként játszótér, sportpálya és fitnesz park is helyet kap majd a téren, miközben növekszik a zöldfelület aránya és újabb fákat ültetnek. Ennek ellenére voltak, akik kritizálták a terveket a fennmaradó felszíni parkoló és a kétirányú autóforgalom vagy a túl sok térkő miatt. Ennek okán urbanisztikai szakértőkhöz fordultunk, hogy megkérdezzük, miket kell egy modern köztérfelújítás során figyelembe venni ahhoz, hogy a lehető legtöbben elégedettek legyenek a végeredménnyel, mi a menete a felújításnak és milyen korábbi jó példákat tudnának megemlíteni.

A Klauzál tér a VII. kerület fontos köztere, Erzsébetváros főtereként is emlegetik. Kevesen tudják, hogy a tér eredeti neve Stephans Platz volt, amit másfél évszázaddal ezelőtt, 1874-ben István térre neveztek át. A téren a XIX. század végig piac működött, de egy színháznak és egy lóvasútállomásnak is helyet adott. Az észak-nyugati felén álló vásárcsarnokot 1897-ben nyitották meg, 1907-ben pedig az István teret Klauzál Gábor, reformkori magyar politikus után Klauzál térre nevezték át. Az idők során a város és a lakossági igények is sokat változtak, így az utóbbi évtizedekben a teret a környéken lakók pihenésre, kikapcsolódásra használják.

A téren utoljára a 90-es években végeztek felújításokat, most azonban 672 millió forintból átfogó felújítás kezdődik. A felújítási tervben szerepel többek között egy játszótér új játszóeszközökkel, többfunkciós sportpálya, fitnesz park és megújult kutyafuttató is. A zöldfelületek arányát a jelenlegi 36 százalékról 52 százalékra növelik, fákat ültetnek és több ivókutat, kerékpártárolót, utcabútort és hulladékgyűjtőt is elhelyeznek.

A felújítás várhatóan 2024 harmadik negyedévében fejeződik be, de a kutyafuttató, a játszótér és a sportpálya már május végére elkészül.

A pozitív kommunikáció ellenére voltak kritikus hangok is a felújítással kapcsolatban, melyek többsége a tér közlekedésére irányult. Ilyen például a felújítás után is megmaradó felszíni parkoló, a tér körüli autóforgalom vagy az, hogy a csarnok előtti rész miért nem lesz a tér szerves része. Szakértők segítségével éppen ezért arra voltunk kíváncsiak, mikre kell odafigyelni egy köztér felújításakor.

Mitől lesz jó egy tér?

„A legfontosabb, hogy minden térnek más a célja és szerepe. Teljesen más egy dísztér, egy főtér, egy piactér, egy pihenőpark, egy rendezvénytér vagy egy közlekedési csomópont. Hiába hívjuk mindegyiket ugyanúgy, nincs olyan tér, amelyik mindegyik szerepnek megfelel egyszerre. A probléma abból szokott fakadni, hogy minden tértől azt várjuk, hogy valamennyi igényt kielégítse, az illetékesek pedig gyakran meg is próbálják mindegyik igényt kielégíteni, ami lehetetlen, és a végeredmény egy olyan kompromisszum, ami tulajdonképpen senkinek nem felel meg.” – mondta el Zubreczki Dávid, építészeti szakíró.

A közterek alakításának kulcstényezői – minden más építészeti, vagy tárgyformálási tevékenységhez hasonlóan – három nagy csoportba foglalhatók össze:

a használhatóság és a funkció, az esztétikus, vonzó megjelenés és forma, valamint az egyszerű, tartós megvalósíthatóság és működtethetőség – emelte ki Ongjerth Richárd urbanista, várostervező, városkutató, a DRO Studio Bt. ügyvezetője.

A funkcionalitás tekintetében fontos szerepe van az adott közterület környezetének, többféle szempontból is. Lényeges, hogy mire akarjuk használni az adott közteret: például egyszerű, de tömeges áthaladásra, mint a legtöbb utcát, vagy különféle célú és időtartamú ott tartózkodásra, mint a közparkok nagyobb részét, de természetesen számos további funkció, és azok nagyszámú kombinációja is létrehozható az egyes területeken.

Lehetnek a köztereknek másodlagos funkciói is. A ferencvárosi Kerekerdő park létrehozása például az akkor éppen arrafelé folyó városrehabilitációs akció iránti csökkenő ingatlanpiaci érdeklődés fokozását, a környező telkek felértékelését is szolgálta, a Millenáris park eredeti kialakítása pedig – a vele egyszerre a benne álló épületben megnyitott Álmok álmodói kiállítással együtt – szimbolikus tartalomként a magyar kreativitást is meg kívánta jeleníteni.

A formának, a köztér megjelenésének – például a burkolatok, növényzet, berendezési tárgyak megválasztásán keresztül – valamilyen módon illeszkednie kell a környezethez és a választott funkciókhoz. Ilyen tekintetben gyakran követelmény, hogy egy adott közpark például idézze fel a korábban ott működött, de azóta megváltozott formáját, de talán még gyakoribb az, hogy a tervezők az aktuális tértervezési divatoknak megfelelően alakítják át a felújítás során az adott tér fizikai kialakítását, formavilágát. Jól példázzák ezt az elmúlt évtizedek köztérmegújításai, a budapesti Kossuth tértől a pécsi Széchenyi térig, ahol a divatos nagyszabású, sima, világos kőburkolat domináns elemét adja az új formavilágnak, a csekélyebb növényzet miatt esetenként sok kritikát kiváltva.

Az előző két szemponttal egyenrangúnak kellene lennie a megfelelő anyagválasztásnak és műszaki kialakításnak köszönhető tartósságnak, azaz „vandálbiztosságnak”.

A Klauzál tér parkjának megújítása esetében – az eddig látott látványtervek alapján – helyeselhető, hogy a park domináns funkcióját a különféle korosztályos gyermekjátszóterek adják, hiszen,

ha a Belső-Erzsébetváros ki akar törni a „bulinegyed” funkcióból és ismét vonzó lakónegyeddé szeretne válni, akkor egyfajta másodlagos funkcióként a közparknak is fel kell mutatnia vonzerőelemeket,

amelyek az egészséges, kellemes életkörülményeket jelenítik meg az érdeklődők számára. Ebben a sok zöldfelülettel, gazdag növényzettel a megfelelő klíma elősegítése is vonzerőt jelent. Tekintettel azonban arra, hogy jelenleg a városrész az éjszakai órákban még jórészt kocsmanegyedként működik, a rongálásbiztos kialakításnak jelentős szerepet kell kapnia a tér felújításánál, ideértve egyes részek bekerítését is – hangsúlyozta a szakember.

A tervezéstől a fenntartásig

A köztérmegújítás megvalósításának ideális menete nagy vonalakban ugyanaz, mint más építészeti, vagy tárgyi termékek felújítása esetében.

Az első lépés a helyzet- és állapotfelmérés, amelynek ki kell térnie a fizikai paraméterek, a műszaki állapot, az avultság, illetve használhatóság mellett a tényleges használat módjának, annak előnyös, vagy éppen hátrányos tulajdonságainak a megfigyelésére, illetve a környezetből származó sokféle sajátosságra, például a demográfiai helyzetre is.

Ezt a tervezés követi, számos egyeztetéssel, amelyben a különféle hatósági és működtetői egyeztetés mellett fontos szerepet kell kapnia a majdani használókkal, érintettekkel, azaz a környék lakosságával való kommunikációnak.

Ezt a kivitelezés vállalkozásba adása követi, közterek esetében rendszerint a közbeszerzés valamilyen formájának alkalmazásával, amit a munkák elvégzését követően a használatbavétel követ.

Magyarországon gyakran megfeledkezünk a használat során az eredményesség megfigyelésének, a monitoringnak az alkalmazásáról, és még inkább a karbantartás, a jelentkező hibák azonos színvonalú javításának, az elhasználódó részek folyamatos pótlásának a fontosságáról, pedig ezek elejét vehetnék a gyakran öt-tíz éven belül már jelentkező újabb igen költséges felújításnak.

Fokozza ezt, hogy a tervezők számára sokszor az egyedi, különleges eszközök, utcabútorok tervezése hordozza a szakmai igényességet, noha a megfelelő minőségű sorozatban gyártott eszközök alkalmazása nemcsak olcsóbb lehetne, hanem egyszerűsítené a pótlást és a javításokat is.

Megvalósult jó példák

Ha pozitív példákat kellene mondani Budapestről, akkor azokat a tervezett funkciók figyelembevételével érdemes vizsgálni. A Kossuth tér például, ahol a cél egy forgalomcsillapított, reprezentatív közterület kialakítása volt, nagyon jól sikerült. Történelmi környezetben a Bakáts tér vagy a Várkertben az Öntőház udvar említhető, a „semmiből helyteremtésre” a Podmaniczky tér a legszebb példa. Közlekedési csomópontok között pedig - tagadhatatlan hibái ellenére - óriási fejlődést jelent a Blaha Lujza tér újjászületése – hangsúlyozta Zubreczki Dávid, aki hozzátette, hogy „parkos tér” kategóriában nem nagyon van ilyen sikersztori. A fejlesztők ugyanis általában képtelenek lemondani a parkolósávokról, mélygarázsokról és általában az autóforgalomról, amik aztán kis zsúfolt szigetekké töpörítik össze zöldet, mint egy gyepfolt a körforgalom közepén.

Személyes kedvencem az elmúlt évtizedek parkfelújításai közül a budapesti Erzsébet térnek az egykori buszpályaudvari épület és a Bajcsy-Zsilinszky út közötti része, amely előéletében és folyamatában is számos jellegzetességünket tükrözi, mindeddig pozitív végkicsengéssel - tette hozzá Ongjerth Richárd.

Az egykori Marokkó-udvar nevű, a háborúban lebombázott épülettömb helyén a rendkívül frekventált helyzetű területen évtizedeken át autóparkoló rontotta a környezetet, amit a kilencvenes évek közepén az új Nemzeti Színház építése miatt számoltak fel. Az évtized második felében a színház többszintes mélygarázsa szerkezetének építése közben - mivel az új kormánynak nem tetszett az épület, és a korábban pályázattal kiválasztott helyszínt sem tartották megfelelőnek – a munkálatokat leállították, a színháznak új helyszínt kerestek. A terület így éveken át a „nemzeti gödör” becenévvel éktelenkedett a szűken vett belváros szívében.

A 2000-es évek elején befejezték a mélygarázst és igényes, elegáns kertépítészeti megoldásokkal, drága anyagokkal, berendezésekkel parkosították a terület felszínét. A megnyílt lehetőséget kihasználva egy kreatív, és megfelelő kapcsolatokkal rendelkező kulturális menedzser „átmeneti hasznosításként” a város legnépszerűbb ifjúsági szórakozóhelyét, a Gödör Klubot hozta létre és működtette az üresen álló félkész építmény legfelső földalatti szintjén.

A felszín tervezése során azonban nem számolhattak kellő mértékben azzal, hogy a földalatti szórakozóhely fölötti gyepre nyári estéken sokszáz fiatal telepszik le, így az új park állapota viszonylag gyorsan leromlott, a fű kipusztult, az igényes bútorokat pedig a tömeges igénybevétel okozta tönkremenetelük után nem tudták azonos minőségben pótolni.

Mintegy 10-12 év után a kormányzat egy saját tulajdonában lévő közalapítvány kezébe adta a létesítményt, amely véglegesítette és időtálló megoldásokkal továbbfejlesztette a korábban ideiglenesnek szánt funkciót. Ez – új üzemeltetővel kulturált megjelenéssel, időtállóbb anyagokkal, szerkezetekkel – Akvárium Klub néven ma is kedvelt zenés szórakozóhely, koncerthelyszín, és a felszíni parkkal, a kreatív módon a klub előterének üvegmennyezetét adó felszíni vízmedencével immár kellemes színfoltját adja a belvárosnak - foglalta össze a szakértő.

