Itt épülnek jelenleg az ország legdrágább szállodái - Merre tart a hazai turizmus?

A fővárosban járva egyre több helyen tűnnek fel az utóbbi években szállodafejlesztések, melyek között meglehetősen sok a látványos, felsőkategóriás hotel. Felmerülhet a kérdés, valóban van-e ekkora igény a szálláshelyekre, mint amennyivel az elmúlt években bővült és a következő években bővülni fog a kapacitás. Mi zajlik most a nemzetközi turizmusban és hogyan kapcsolódik ehhez Magyarország? Milyen típusú szálláshelyek iránt a legnagyobb a kereslet? Mekkora volumenben épülnek szállodák a korábbi évekhez képest és hol vannak most a legnagyobb fejlesztések? Többek között ezekre a kérdésekre kerestük a választ iparági szakértők segítségével.

Hogy átfogó képet kaphassunk a mai piacról, érdemes visszamenni egészen a 2008-as válságig. Ebben az időszakban – ahogy más ingatlanszegmensekben – a szállodapiacról is eltűnt a fejlesztési kedv, a pénz kiment a rendszerből. A korábban elkezdett fejlesztéseket ugyan befejezték – mint amilyen a Buddha Bar is volt – de újabbak indításával kivártak a szereplők. A 2010-es évek elején azonban a fapados légitársaságok térnyerésével a turizmusban is pozitív fordulat kezdődött. Felerősödött a digitalizáció, megjelentek az internetes szállásfoglalási oldalak, mint a Booking és az Airbnb, amihez az ágazat nagyon gyorsan adaptálódott. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy 2012-ben egy nagyon erős időszak kezdődhessen el: az embereknek több pénze és több szabadideje lett utazni, ami egészen 2019-ig kitartott. A pandémia viszont ismét megijesztette a szektort, ideiglenes megtorpanást hozva, de az utazás iránti igény továbbra is megmaradt, így egy év múlva visszatértek a turisták és a szállodafejlesztési kedv is folytatódott - vázolta a képet Hegedűs Attila, a Prophex Europe Consulting partnere és ügyvezetője.

Budapest-központú szállodafejlesztések

Az erősödő turizmus a szállodafejlesztési volumenben is azonnal megjelent. Magyarországon a szállodafejlesztés erősen Budapest-központú, vidéken jellemzően a pályázati, támogatási pénzekhez kapcsolódnak a fejlesztések, mint amilyen a Kisfaludy Program és az NHP is volt. Mivel egy szállodafejlesztési ciklus 5-6 év, így - ahogy a lenti ábrán is látszik - a mostani átadási boom még a pandémia előtt indított fejlesztések eredménye, de úgy tűnik, a járvány után sem tűntek el a fejlesztők, a 2020-as mélypont óta folyamatosan növekszik a szállodafejlesztések indítása Budapesten - hangsúlyozta a szakértő.

A főváros, mint desztináció, folyamatosan fejlődik, illetve fejlődött a pandémiát megelőzően. Ez a fejlődés a 2019-es számok és eredmények elérésével csúcsosodott ki, ami minden tekintetben – vendégéj, bevétel – rekord évet hozott. Ezt sajnos egy 2 éves Covid időszak követte, amikor az eredmények jelentősen visszaestek, illetve bizonyos intervallumokban teljes leállás volt a turizmusban. Ezt az időszakot több befektető és tulajdonos arra használta ki, hogy a meglévő terméket – hotelt – fejlessze, felújítsa, illetve kedvezőbb feltételek mellett tudott beruházni új projektekbe – szállodákba - hangsúlyozta Bagdi László, a BDPST Hotel Management Operatív igazgatója.

Budapesten jelenleg 217 szálloda működik, több mint 22 000 szobával, ami kb. 7%-kal több a 2019. évinél.

A vendégéjszakák száma 2023-ban a fővárosi szállodákban meghaladta a 7,8 milliót, de ez egyelőre közel 18%-kal elmarad a covid előtti évtől. Sajnos a KSH már nem publikál részletes adatokat, így nem látjuk a tavalyi év szobakapacitás-kihasználtságra illetve átlagárra vonatkozó adatait, melyek alapján jelentősebb megállapításokat lehetne tenni - tette hozzá Flesch Tamás, a Continental Group Kft. ügyvezető igazgatója és tulajdonosa.

Országos fejlesztések

Ami az országos piacot illeti, jellemzően a budapesti kétszerese a kivitelezési volumen, azaz értékét tekintve a szállodafejlesztések fele - bizonyos években több mint fele - Budapesten valósul meg.

Budapesten az utóbbi években a magasabb kategóriájú szállodák fejlesztése zajlik. A jövőbeni vendégforgalom-növekedés elengedhetetlen ahhoz, hogy az új egységek profitábilisan tudjanak hosszútávon működni.

A fővárosi turizmus láthatóan dinamikusan fejlődik, már nem csupán olcsó desztináció vagyunk

- emelte ki Hegedűs Attila.

Az új, felső kategóriás szállodanyitások vonzzák majd a magasabb költőképességű vendégek elvárásait kiszolgáló egységeket, legyen szó gasztronómiai kínálatról, vagy luxusüzletekről. Emellett a diszkont légitársaságok nagy arányának köszönhetően az alacsonyabb kategóriájú szálláshelyek is megtalálják a vendégeiket. Az Airbnb is ismét virágkorát éli főleg a nyári főszezonban. A 3-4 csillagos hotelekre nagyobb igény van, mint az 5 csillagos szállodákra, de ez alapvetően nem fog változni, mivel a luxusszegmens értelemszerűen sokkal kisebb arányú. A kihasználtsági mutatókat sem érdemes összehasonlítani, mert nem az határozza meg a bevételt és a profitot - mondta el Flesch Tamás.

Véleményem szerint még mindig a gazdaságosabb, 3-4 csillagos szállodák kihasználtsága a legmagasabb, de folyamatosan növekszik az igény az 5 csillagos luxus iránt is, amik jellemzően a kiemelt időszakok – városszintű események, rendezvények, sportesemények, koncertek, fesztiválok – idején a legkelendőbbek - osztotta meg Bagdi László.

Az 5 milliárd forint feletti, folyamatban lévő szállodaprojektek Magyarországon építmény helyszín funkció Projekt indítása Projekt befejezése Port Hotel Medical & Spa Hévíz Szálloda 2020.10.15 2024.08.15 Grandhotel Galya Mátraszentimre-Galyatető Szálloda 2023.04.15 2024.11.15 K36 Hotel és Diákszálló Budapest VI., Szálloda, Kollégium 2022.04.20 2024.12.15 Klotild Palota St. Regis Hotel Budapest V., Szálloda 2022.01.15 2024.12.28 Tribe Hotel Budapest Airport Vecsés Szálloda 2023.09.15 2025.04.01 Hilton Residence Buda Hills Budapest XI Szálloda 2021.05.15 2025.05.15 Sofitel Budapest Chain Bridge Budapest V. Szálloda 2023.02.15 2025.12.28 Movenpick Palace Hotel Budapest Budapest VIII. Szálloda 2023.01.15 2025.12.28 Paulay Opera Hotel Budapest VI. Szálloda 2023.06.15 2025.12.28 Hilton Garden Inn Budapest IX. Szálloda, Apartman, Irodaépület 2024.01.15 2026.02.15 Hotel Paulay 23 **** Budapest VI. Szálloda 2023.08.15 2026.05.15 Forrás: EBI Építésaktivitási Jelentés, Eltinga, iBuild, Portfolio

A szakértő kiemelte, hogy 2022-ben az emberek újra elkezdtek utazni, így azok a befektetők, akik hosszú távon gondolkodtak és nem zártak be vagy adták el a hoteleiket, már újra egy magasabb keresleti tortából tudták kivenni a szeletüket, ami ugyan még nem érte el a 2019-es szintet, de szignifikáns volt a piaci növekedés. 2023-ban sajnos a háborúk – orosz, izraeli – hoztak magukkal olyan következményeket, amivel a 2019 előtti trend még nem állt 100%-ban vissza, de bízunk benne, hogy ez a helyzet minél előbb rendeződik, így újra egy növekvő görbén láthatjuk a szállodaipar 2024-es eredményeit.

Kik és honnan érkeznek?

A főváros alapvetően a külföldi vendégekre épít mind a szabadidős, mind az üzleti szegmenst tekintve. Tavaly a vendégéjszakák 85%-át adta a beutazó turizmus.

A legfontosabb küldőpiaci évek óta az Egyesült Királyság. 2023-ban 725 ezer vendégéjszakát hoztak az ország vendégei a fővárosi szállodákba.

Őket követi Németország, az Egyesült Államok, Olaszország, Izrael, majd Spanyolország - emelte ki Flesch Tamás.

2019-hez képest minden felsorolt országnál 18% körüli csökkenés volt tapasztalható. A direkt járatok miatt az USA esetében volt a legnagyobb a visszaesés, 33%. Emellett kiesett a fő küldőpiacok közül Oroszország és Kína is, illetve az utolsó negyedévben sajnos az izraeli vendégek is eltűntek. Dinamikus növekedés látszódik a Koreai Köztársaságból, mely az üzleti kapcsolatok bővülésének köszönhető, illetve a lengyel piacról is egyre több vendégéjszaka realizálódik Budapesten - tette hozzá.

Bagdi László szerint a budapesti piacon a szabadidős és üzleti utazók egyaránt jelenen vannak, szezonalitás függvényében változik az arányuk, éves átlagban kb. 60-40%-ban. A szakértő megerősítette, hogy Budapest fő küldőpiacai az Egyesült Királyság, USA, Németország, Izrael, Olaszország. Az elmúlt év(ek) történései miatt viszont az izraeli és orosz vendégek száma jelentősen visszaesett, míg a tavalyi évben szintén a háborús helyzet miatt az ukrán vendégek száma nőtt.

A külföldi – belföldi utazók aránya kb. 85-15%.

A belföldi piacon, illetve szállodákban a szabadidős és üzleti utazók aránya kb. 70-30%, tehát jelentősebb a szabadidős utazók száma. A külföldi - belföldi utazók aránya pedig a főváros inverze, 15-85%, tehát a belföldi utazók jellemzően. A fennmaradó küldőpiacok közt kiemelkednek a környező országok, úgymint Ausztria, Csehország, Románia, Szlovákia, Ukrajna - összegezte a szakértő.

Most valóban nem az amerikai és az orosz turisták, hanem más nációk jönnek Magyarországra. Az utóbbi években az angol legénybúcsús party-k mintha eltűnőben lennének, megfigyelések szerint Bukarestbe tevődtek át - világított rá Hegedűs Attila.

Jövőbeli kilátások

A szakértő kiemelte, hogy egy szállodát 20-30 vagy akár 50 évre terveznek, törvényszerű, hogy 10 évente van valami kihívás. Ilyen volt bő két évtizeddel ezelőtt szeptember 11., majd pár évvel később a kelet-ázsiai cunami, de ezekből is mindig helyreállt a piac. Legutóbb a Covid, majd az orosz-ukrán háború sokkolta a szektort, de látható, hogy a szálláshelyek iránt ma is megvan az igény.

Budapesten jelenleg a turizmus egyharmadát a konferenciaturizmus adja, míg kétharmadáért a szabadidős turizmus felel. A cél az, hogy Budapestet mint egy szerethető várost népszerűsítsük, hogy ha egy sportesemény vagy konferencia miatt valaki idejön, az később a családjával is vissza akarjon jönni. Emellett, ha az ország a gazdasági beruházásokat vonzani tudja, az a turizmust is erősíti. A fentieknek amiatt is nagy a jelentőségük, mert Magyarország túl kicsi ahhoz, hogy a belföldi üzleti turizmus erősödjön. Míg Lengyelországban vagy Romániában a távolságok miatt két város között nem mindig lehet egy nap alatt megfordulni, Magyarországon ez szinte bárhonnan megoldható, így nem igényel szálláshelyet.

Ami az egyes kategóriákat illeti, a luxus szegmensben mára elég jól lefedett a piac, és a nagyobb szállodahálózatok is rájöttek arra, hogy célszerűbb egy teljes szortimentet kialakítani az olcsóbb „bed and breakfast” hotelektől a magasabb kategóriás szállodákig. Bár a finanszírozás most nem a legjobb, ettől függetlenül ma is vannak és mindig is lesznek szereplők, akik hinni fognak a piacban - összegezte a kilátásokat Hegedűs Attila.

