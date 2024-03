Ajánlatot tett a KÉSZ a Duna Terasz Grande lakópark vevőinek

A Duna Terasz Grande lakópark átadásával kapcsolatos viták miatt a vásárlók március 1-én tüntetést szerveztek. Ezt követően a kivitelező KÉSZ Építő Zrt., valamint a KÉSZ Csoport vezetősége több lehetőséget is megvizsgált, amelyek a helyzet mihamarabbi rendezéséig átmeneti segítséget nyújthatnak azon vevőknek, akik a legnehezebb élethelyzetbe kerültek. A cégcsoport egy általa fejlesztett új építésű budapesti lakóingatlanban jelentős kedvezménnyel, rugalmas konstrukciójú lakásbérlési lehetőséget kíván biztosítani a legnehezebb helyzetbe sodródott vevőknek a Duna Terasz Grande lakásainak átadásáig.

A KÉSZ Építő Zrt. lakhatási támogatást ajánl fel a Duna Terasz Grande lakópark vevőinek, akik közül sokan átmeneti lakásbérlésre kényszerültek, vagy nehezen boldogulnak a kialakult helyzet miatt. A cég a jelen helyzetre való tekintettel egy, a KÉSZ Csoport által fejlesztett új építésű budapesti lakóingatlanban jelentős kedvezménnyel rugalmas konstrukciójú lakásbérlési lehetőséget kíván biztosítani a legnehezebb helyzetbe sodródott vevőknek a Duna Terasz Grande lakásainak átadásáig.

A vállalat közölte, hogy célja továbbra is a mielőbbi elszámolás és a minden fél számára megnyugtató megállapodás annak érdekében, hogy az elkészült lakópark lakásait az építtető minél előbb átadja a vevőknek. A KÉSZ Építő Zrt. továbbra is elkötelezett a tárgyalások azonnali folytatása mellett, valamint bízik abban, hogy a Duna Terasz Grande Kft. képviselői is mihamarabb pozitív visszajelzést adnak ezirányú kezdeményezésére.

Címlapkép forrása: KÉSZ Csoport