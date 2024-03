Egy ma épülő háznak 270 évig kellene állnia - Hol épül és hol tűnik el a legtöbb lakóingatlan Magyarországon?

Az éves lakásépítési volumennel összefüggésben gyakran kerül szóba a lakásállomány megújulási ideje, ami adott időszakra nézve mutatja meg, elméletben mennyi idő alatt cserélődhetne ki a teljes lakásállomány. Ezzel együtt azt is bemutatja, hogy a lakóingatlanoknak hány éven keresztül kellene betölteniük a lakófunkciót a végső bontás előtt. Sokkal kevesebb szó esik azonban arról, hogy az építésekkel szemben mennyi lakóépületet bontanak el évente, és ez hogy aránylik az újonnan épülő állományhoz képest. Az alábbiakban ennek jártunk utána.

Magyarország jelenlegi lakásállománya nemrég lépte át a 4,6 millió egységet, melyből állandó jelleggel valamivel több mint 4 millió lakás és ház lakott. Az évente megépülő új lakóingatlanok száma tavaly a 19 ezret sem érte el, az elmúlt tíz év átlagában pedig 17 ezer alatt maradt.

A teljes állomány elméleti megújulási ideje 270 év, ami azt jelenti, hogy az átlagos lakóépületnek a rendszeres karbantartások mellett ennyi ideig kellene betöltenie funkcióját, mielőtt végleg elbontják azt.

Jóval több épül, mint amennyi megszűnik

Az állományból kivont - elbontott, funkcióját vesztett - lakásállomány jelentősen elmarad az épülő lakások számától. Az egy és tízéves időtávon itt 1600 és 2000 körüli számokról beszélhetünk, ami magyarázza azt, hogy miért növekszik folyamatosan a magyar lakásállomány.

A KSH szerint az épített lakás az adott időszakban használatbavételi engedélyt kapott új lakóingatlanokat tartalmazza, míg a megszűnt lakás a települési önkormányzat lakásmegszűnési nyilvántartása alapján az adott évben elemi csapás, megsemmisülés, bontás, átépítés miatt megszűnt lakóingatlanokat jelenti.

Az ezredfordulóig visszatekintve látható, hogy a legtöbb évben az épülő lakások számához képest 10-25 százalék között mozgott a lakásmegszűnések aránya. A magasabb értékek a 2008-as válság utáni évek alatt jellemezték a piacot, amikor a lakásfejlesztők szinte teljesen leálltak a projektjeikkel, a meglévő állomány avulása viszont nem állt meg, így azokban az években is mintegy 2-3 ezer lakást vontak ki évente az állományból.

"Lakásmegszűnés akkor következik be, ha elveszti az ingatlan a lakófunkcióját, például elbontják vagy lakhatatlanná nyilvánítják, esetleg átminősítik azt, ez utóbbi viszont arányait tekintve nem jelentős" - mondta el megkeresésünkre Sápi Zoltán, az Eltinga elemzője.

A szakértő szerint a lakásépítések lehetnek egyrészt zöldmezős beruházások, ekkor a fejlesztés nem jár bontással, hanem egy üres telken valósul meg. Másrészt lehet funkcióváltó térségben megvalósuló beruházás, ilyenek a korábbi ipari övezetekben történő fejlesztések, melynek során szintén nem lakóingatlanokat bontanak el, tehát itt sem beszélhetünk lakásmegszűnésről. Harmadrészt

a fejlesztés történhet lakóövezetben, régi lakóépületek bontásával.

Egyedül ebben az esetben fordul elő, hogy egy új fejlesztés lakásmegszűnéssel is jár, így véleménye szerint ez magyarázza a lakásépítésekhez képesti kisebb számú lakásmegszűnést.

A lakásépítésekkel is kiemelten foglalkoznak a szakértők a március 21-i Építőipar 2024 konferencián. "Felújítás vagy építés? - Fókuszban a fenntartható megoldások" címmel Buday-Malik Adrienn, az ÉMI Nonprofit Kft. vezérigazgatója tart előadást, majd az újra fellendülő lakásépítések építőipari hatásáról Banai Ádám PhD, MRICS, a Magyar Nemzeti Bank jegybanki eszköztárért, pénzügyi stabilitásért és devizatartalék-kezelésért felelős ügyvezető igazgatója beszél. Ezt követően a lakáspiac további kérdéseit járják körül a szakértők, akik között ott lesz:



Banai Ádám PhD, MRICS, jegybanki eszköztárért, pénzügyi stabilitásért és devizatartalék-kezelésért felelős ügyvezető igazgató, Magyar Nemzeti Bank

Kiss Gábor, ügyvezető igazgató, Metrodom Kivitelező, IFK, alelnök

Kiss Ákos, ügyvezető igazgató, Property Market Kft.

Nagy Gergely, vállalati régióvezető, OTP Bank Nyrt.

Hol épül a legtöbb lakás?

Érdemes megyei szinten is megnézni az épülő és megszűnő lakások számát. Mivel Budapest népessége kiugróan magas, átláthatóbb képet ad a népességarányos összehasonlítás. A következő ábra 2000-ben (zöld oszlop), 2022-ben (szürke oszlop) és a kettő között eltelt 22 év átlagában (narancssárga oszlop) mutatja meg, hogy megyei szinten mennyi lakóingatlan épült.

Nem meglepő módon a gazdaságilag fejlettebb térségekben népességarányosan is magasabb az épülő lakások száma, így kerülhetett az átlagot nézve első helyre Győr-Moson-Sopron megye, ami - az ország első jelentős autóipari központjaként - Pest megye mellett egyedüliként tudta a népességszámát is növelni a vizsgált bő két évtized alatt.

A második helyen álló Pest megyében a Budapestről kiköltözők miatt emelkedett a lakásépítések száma, ami 22 év távlatában 20 százalék feletti népességnövekedéssel is járt. A harmadik helyre Budapest került, ami bár veszített népességéből, az átlagnál magasabb fizetőképes kereslet és a lakásban lakók magas aránya miatt a fejlesztők kedvelt területe.

A tavalyi évben a Magyarországon épített lakások közül minden harmadik a fővárosban épült fel, miközben budapestnek az ország népességéből való részesedése kevesebb mint 20 százalék.

Bár a hármas élbolyt a hosszútávú trendekben Vas megye követi, ahol feltehetően az Ausztriába történő ingázók magasabb fizetőképessége tette lehetővé a lakásépítések magasabb arányát, az utóbbi években ez a terület veszített jelentőségéből és helyét a Balaton déli partján végbement lakásfejlesztéseknek köszönhetően Somogy megye vette át. Erősödni tudott emellett még Csongrád-Csanád és Fejér megye szerepe is. Előbbi a frissen bejelentett autóipari beruházásának köszönhetően a következő években is fontos terepe lehet a lakásépítéseknek. Az alábbi térkép is ezt mutatja, ahol jól látszanak az ország nyugati és keleti fele közti különbségek.

Adatok forrása: KSH

Hol szűnik meg a legtöbb lakás?

A lakásmegszűnéseket nézve viszont már más képet kapunk. Ebben Hajdú-Bihar áll az élen, ami meglepő lehet annak ismeretében, hogy a megye népességcsökkenése szerényebb volt az országos átlaghoz képest. A legtöbb megyében viszont nem tűnik úgy, hogy jelentős arányban szűnnének meg lakások, évente átlagosan a teljes állomány 0,2-0,4 százalékát vonják ki a lakóingatlan besorolás alól.

Az alábbi ábra 2001-ben (zöld oszlop), 2023-ban (szürke oszlop) és a kettő között eltelt 22 év átlagában (narancssárga oszlop) mutatja meg, hogy megyei szinten mennyi lakóingatlan szűnt meg.

Az elmúlt közel két és fél évtizedben az ezredforduló utáni első évtized volt jelentősebb a lakásmegszűnések szempontjából, amikor évente átlagosan közel 5 ezer lakás szűnt meg Magyarországon, jóllehet ezzel szemben mintegy 33 ezer lakás épült, amire azóta sem volt példa.

Sápi Zoltán kiemelte, hogy a hazai lakásállomány erős minőségi különbségeket mutat, melynek egyik jellegzetessége a mintegy 600 ezer vályogépület területi elhelyezkedése. A vályogházak - melyek ugyan jó hőszigetelő tulajdonságokkal bírnak - felújítása nehezebb, mint a tégla épületeké, az ehhez értő szakemberből is kevesebb van, és a bankok is kevésbé szeretik hitelezni az ilyen típusú ingatlanokat. Mindez hozzájárulhat ahhoz, hogy a tégla épületekhez képest nagyobb arányban döntenek a tulajdonosok a felújítás helyett azok bontása mellett.

Abból adódóan, hogy kelet-magyarországon magasabb a vályogházak aránya következhet, hogy magasabb a lakásmegszűnések aránya is.

Adatok forrása: KSH

Emellett ki kell emelni, hogy a keleti országrészben jellemzően a jövedelmek is alacsonyabbak az országos átlagnál, ami ugyancsak gátat szab a lakóingatlanok felújításának, miközben a népesség csökkenése is ezt a térséget sújtja jobban.

Több dolog együtt magyarázza azt, hogy miért a keleti országrészben magasabb a lakásmegszűnések aránya. A lakásépítések száma viszont az ország szinte egész területén alacsony, és a következő években sem várható jelentős növekedés, így a lakások elméleti, 270 évig tartó működéséhez elengedhetetlen lenne egy átfogó lakásfelújítási program mielőbbi elindítása. Az ezzel kapcsolatos tervekről az alábbi cikkekben írtunk:

Címlapkép forrása: Getty Images