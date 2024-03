Eljött az építőipari fordulat? - Mennyire indokolt az optimizmus?

Gyors fordulat zajlott le februárban az építőanyag-forgalomban: szinte az összes építőanyag-szegmensben számottevő mértékben nőtt az értékesítési volumen az előző évhez képest, amire 2022 novembere óta nem volt példa. A 2022-es szintektől azonban még így is el vagyunk maradva, de vannak bizakodásra okot adó jelek.

2024 februárjában 15 hónap után növekedésnek indult az építőanyag-forgalom – jelentette be saját adataira hivatkozva az Újház Zrt. Februárban az összes eladott építőanyag mennyisége 14,9 százalékkal nőtt, miközben ugyanez az érték 2023 utolsó negyedévében még 21 százalékos csökkenést mutatott 2022 azonos időszakához képest. „Nem szabad túlértékelni egyetlen hónap adatait, így most még nem beszélhetünk egyértelmű trendfordulóról, de több tényező is azt mutatja, hogy elkezdődött a kilábalás” – mondja Juhász Attila, az Újház Zrt. elnöke. Ilyen tényező, hogy egyszerre több, sőt szinte az összes árucsoportban megindult a növekedés.

Az elnök szerint kifejezetten jó jel, hogy lendületes növekedésnek indult a szerkezetépítési szegmens. Itt mennyiségben februárban 27,7 százalékos növekedés mutatkozott, szemben a 2023 utolsó negyedévi 43,5 százalékos visszaeséssel. Ezen belül

az égetett falazóelemek forgalma közel 45 százalékkal, a beton zsalukövek forgalma pedig 69 százalékkal emelkedett.

A számok azért adnak okot a bizakodásra, mert ezeket az építkezések első fázisában vásárolják, így várható, hogy ezt követni fogja a többi termékkör forgalma is. Ennek is köszönhető, hogy a legjelentesőbb kerámiafalazóanyag-gyártó cégek az elmúlt hetekben a kereslet élékülése miatt folyamatosan újraindították a korábban leállított gyártóüzemeiket.

A cég átlagosan 20 százalékos mennyiségi növekedést regisztrált a hőszigetelő anyagok forgalmában is. „Ez azért meglepő, mert sokan várnak egy energiahatékonyságot célzó lakossági támogatásra. Az, hogy a forgalom a kivárás ellenére is emelkedni tudott arra mutat, hogy egy ilyen állami program komoly lendületet adna az építőiparnak” – mondja Juhász Attila.

A fő termékcsoportok közül kizárólag a szárazépítészetnél (jellemzően gipszkarton és tartozékai) mutatkozott még mindig visszaesés, de itt a bázisadatok sem voltak olyan rosszak, mivel lakásátalakítások felújítások azért 2023-ban is zajlottak. „Minden más szegmensben érdemi növekedés mutatkozott februárban, és ez akár egy egészséges növekedés alapja is lehet” – tette hozzá a szakértő.

A fordulatot inkább az év második felére várják.

Az építőanyagárak a megelőző év azonos időszakához képest átlagosan 5 százalékkal alacsonyabbak, az építési hitelek kamatai 6 százalék körüli szintre csökkentek, a reálkeresetek növekednek, és megjelent a színen a CSOK Plusz, mint új ösztönző. Az első félévre nézve viszont az építőipar tehetetlensége miatt még nem indokolt az optimizmus, de úgy tűnik, hogy a lakásépítések és felújítások terén gyorsabban lezajlik a fordulat.

Címlapkép forrása: Getty Images