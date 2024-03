Mire figyeljünk nagyon, mielőtt elkezdődne a rákosrendezői fejlesztés? - Íme három európai példa

Futó Péter 2024. március 31. 15:00

Vélemények tucatjai feszültek egymásnak az elmúlt hetekben, hónapokban a Rákosrendezőre tervezett fejlesztés kapcsán. Bár konkrét tervek még nem készültek a területre, az eddigi kommunikáció alapján egy felhőkarcolós negyed megvalósítása van kilátásban, amihez a fejlesztőnek is megvannak a referenciái. Az épületek magasságán túl azonban kevesebb szó esik a funkciókról és azokról a részletekről, amik az új városrész élhetőségét meghatározzák. Az alábbiakban három különböző, de hasonló volumenű városnegyed-fejlesztést mutatunk be Európából, melyek között egy bécsi, egy stockholmi és egy belgrádi projekt is szerepel. Emellett egy urbanisztikai szakértőt is megkérdeztünk arról, hogy az épületek kialakításán és a funkciókon túl mire kellene még odafigyelni, mielőtt elkezdődik a fejlesztés.