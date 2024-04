Schőmer Norbert: optimista ingatlanfejlesztők nélkül soha nem épülne semmi, és még mindig barlangokban élnénk

Nemcsak Magyarországon, de globálisan is számos kihívással néz szembe az utóbbi években az ingatlanpiac. A gyorsan változó környezethez a piac szereplőinek is alkalmazkodniuk kell, amiben a szakmai szervezetek is kiemelt szerepet kapnak. Hogy milyen iránymutatásokkal segíthetik a szakmát, hol tart ma a hazai ingatlanszakértő képzés, mik a legfőbb globális és lokális kihívások, illetve milyen hatással lesz a digitalizáció és a klímaváltozás az ingatlanpiacra nézve, arról Schőmer Norbert et, az RICS Magyarország nemrég kinevezett elnökét, az Atenor Hungary Country Managerét kérdeztük.