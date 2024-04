Beindítja az áremelkedést az új otthonfelújítási program?

Sokan várnak arra, hogy a nemrég bejelentett otthonfelújítási program részleteinek ismertetése után júniusban benyújthassák a családi házuk felújítására kiírt pályázatot. Mindez az érintett ingatlantípusok iránti keresletet is növelheti, a kamatmentes hitel és a támogatás mellett kedvező feltételekkel valósulhat meg a korszerűsítés. Az alábbiakban arra voltunk kíváncsiak, milyen árkülönbségek vannak az ország egyes részein a programba bevonható felújítandó és felújított gázfűtéses családi házak között. Emellett arról is kérdeztük a szakértőket, hogy egy ilyen felújítás milyen mértékben épülhet be az egyes ingatlanok árába.

Felmérésünkben az ingatlan.com, az OTP Otthonmegoldások és a Duna House szakértőit kérdeztük és kértünk tőlük adatokat arra, hogy hol, mekkorák a korszerűsítés előtti és a felújított családi házak közti árkülönbségek.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint teljesen egyértelmű, hogy egy felújítás beépül a lakások áraiba, ha azok eladósorba kerülnek. Főleg, hogyha ez a felújítás energetikai korszerűsítéssel és ezáltal a rezsi csökkenésével is együtt jár. A 2024-ben eladott 1990 előtt épült családi- és ikerházak áraiból az derül ki, hogy a felújított ingatlanok értéke Budapesten harmadával nagyobb, mint a felújítandóké, míg vidéken ennél jelentősen nagyobb is lehet a különbség. Ez pedig az ingatlan adottságaitól és a helyszíntől függően akár több tízmilliós különbséget is jelenthet az árakban.

Az energetikai korszerűsítés látszólag tehát óriási ártöbblettel jár eladás esetén, viszont mindig érdemes mérlegelni a költségeket is, mert a szigetelés, nyílászárócsere és a fűtéskorszerűsítés összköltsége önmagában is több tízmillió forintra jöhet ki. Az otthonfelújítási program keretében felújított ingatlanok egy darabig valószínűleg nem is kerülhetnek piacra, mert várhatóan korlátozni fogják az állami támogatással felújított ingatlanok értékesítését - tette hozzá a szakértő, aki emiatt arra számít, hogy

a lakáspiaci árakra kis hatással lesz 2024-ben az otthonfelújítási program keretében megújuló 20-25 ezer lakóház energetikai korszerűsítése.

Az ott lakók életminőségére viszont annál inkább, hiszen ők akár már a következő fűtési szezonban is ki tudják élvezni a nagyobb energiahatékonyságú otthonuk magasabb komfortfokozatát és az alacsonyabb rezsiköltséggel járó előnyöket is. Ha viszont ez a támogatás egy hosszú távon fennmaradó lakáskorszerűsítési program első lépése, amit továbbiak követnek majd, akkor az jelentős felértékelődést okozhat később az ingatlanárakban is - vélekedett a szakértő.

A fenti ábra után, ami az érintett családi házak abszolút árait tartalmazza érdemes fajlagosan, azaz négyzetméterárak szerint is megnézni a különbségeket. Ez alapján valamivel kisebbek a különbsége, ami arra utal, hogy a jelenlegi kínálatban szereplő ilyen típusú ingatlanok között a nagyobb méretű családi házak jellemzően jobb állapotban vannak, mint a kisebb alapterületűek.

A területi különbségek viszont itt is hasonló mintát követnek, vagyis a drágább megyékben (Budapest, Pest, Veszprém, Győr-Moson-Sopron) kisebb a felújítandók és a felújítottak közti árkülönbség. Ennek magyarázata lehet, hogy az árakban nagyobbak az eltérések, mint a felújítási költségekben. Hiába alacsonyabb például Kelet-Magyarországon a felújítást végző szakemberek munkadíja, mint a fővárosban, a lakásárakban mért különbségek ennél is nagyobbak, így

egy felújítás az olcsóbb országrészek házainál arányaiban nagyobb árnövekedést eredményez.

Ezt erősítette meg Lipták Zsuzsa, az OTP Otthonmegoldások vezetője is, aki elmondta, hogy a most bevezetendő állami támogatás azoknak az ingatlantulajdonosoknak és azokban a régiókban élőknek kedvez, ahol a jövedelmi viszonyok, illetve a fejlettség elmarad más, kedvezőbb gazdasági helyzetben lévő ingatlantulajdonosokhoz és régiókhoz képest. Az ilyen járásokban, régiókban jelenleg nyomottak az ingatlanárak az ország más részeihez képest, ezért elképzelhető, hogy amennyiben fokozattabbá válik a kereslet az állami támogatásra alkalmas ingatlanok iránt, az az árakra is hatással lesz. Akik pedig azt a stratégiát választják, hogy az állami kölcsön segítségével előbb felújítják, és csak ezután kísérlik meg a házukat értékesíteni mint felújított ingatlant, úgy az ingatlanuk szintén egy magasabb kategóriába kerülhet.

A szakértő szerint éppen ezért Kelet-Magyarországon segíthet legjobban az új állami felújítási program.

Az otpotthon.hu adatai szerint jelenleg az összes eladó családi ház harmadát érintheti a pályázat, de a keretösszeg ennél jóval kevesebb felújítást tesz majd lehetővé. A cég által végzett felmérés szerint az ingatlanvásárlók kétharmadának fontos szempont a rezsiköltség. Lakásvásárlásnál leginkább a legfiatalabb felnőttek és az idősebb generációk, illetve a legmagasabb végzettséggel rendelkezők veszik figyelembe az ingatlan energiafogyasztását és hogy milyen magas a rezsi. Település szerinti felosztásban pedig elsősorban a vidéki városokban számít a vásárlásnál az épület energetikai tulajdonsága.

A szakértő kiemelte, hogy a legtöbb felújítandó gázkazános és gázkonvektoros eladó házat Budapesten, majd sorrendben Pest megyében, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, Szabolcs-Szatmár-Beregben, Hajdúban, Csongrádban, Baranyában, Békésben és Jász-Nagykunban hirdetik. A portálon található összes ingatlanhirdetés 25 százaléka gázkonvektoros és 42 százaléka gázkazános ingatlanra vonatkozik, míg a pályázat által kedvezményezett felújítandó házaknak csupán 16,5 százaléka gázkazános és 40 százaléka gázkonvektoros. Ezek kínálati ára az ingatlanportálon országosan az alábbiak szerint alakul.

Bár az előző otthonfelújítási program is népszerű volt, de ingatlanpiaci szempontból üdvözlendő a felhasználási feltételek szigorítása, hiszen nagyon magas volt a látványos, de energetikai szempontból nem jelentős felújítás aránya - osztotta meg Benedikt Károly, a Duna House PR és elemzési vezetője, aki szerint az új támogatásnak köszönhetően arányaiban nőhet a korszerűbb családi házak száma, ami természetesen ezeknél áremelkedést is eredményezhet, ez azonban várakozása szerint nem lesz kiugró, hanem az eddig is jelen lévő különbségeket fogja tartani. A korszerűbb, modernebb családi házak esetében eddig is akár 10-20 százalékos árelőny volt alkalmazható, ami mellett jóval gyorsabb értékesítési idővel számolhattak az eladók. Most ezeket az előnyöket szerezhetik meg a programból felújított házak is.

A szakértő kiemelte, hogy a 2023-as év során, országosan a Duna House közreműködésével értékesített használt családi házak között 77 százalékban szerepeltek az új támogatásra jogosult, 1990 előtt épült ingatlanok. A tavalyi év során új tulajdonosra talált 1990 előtt épült használt családi házak között 17 százalék lakhatatlan vagy felújítandó állapotú, 34 százalékuk lakható, a legtöbb, 37 százalék jó állapotú, míg a legcsekélyebb arányban (12 százalék) a nagyon jó, vagyis a teljesen felújított házak szerepelnek. Ugyanakkor a nagyon jó kategóriába tartozó ingatlanok esetében is előfordulhat, hogy további modernizálást tervez a tulajdonos.

A támogatáshoz szükséges pályázatról várhatóan jövő héten érkeznek újabb részletek, az eddigi tudnivalókat az alábbi táblázatban és cikkekben foglaltuk össze.

Címlapkép forrása: Getty Images