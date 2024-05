Kijöttek a legfrissebb lakásépítési számok, de nincs bennük sok köszönet

Közzétette a KSH az idei első negyedéves lakásépítési számait, ami szerint 2024 I. negyedévében országosan 2779 új lakás épült, 23%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 4524 volt, ami 9,3%-kal maradt el a 2023 azonos időszakitól. Tovább folytatódik tehát az évek óta tartó lejtmenet, és úgy tűnik, a fordulat még nem idén jön el.

2024 I. negyedévében 2779 lakást vettek használatba, ami 23%-os csökkenést jelent az előző év azonos időszakihoz képest. A fővárosban 35%-kal kevesebb, összesen 910 lakás épült. A megyei jogú városokban 7,7, a többi városban 22, a községekben pedig 16%-kal kevesebb lakást adtak át, mint 2023 első negyedévében.

Hatalmas területi különbségek

Budapest lakásépítését továbbra is erős területi koncentráció jellemzi, ezúttal a XI. kerületben adták át az új lakások közel felét (48%).

Pest régió lakásépítése 15%-kal maradt el az előző év azonos időszakitól. A vidéki régiók lakásépítését összességében visszaesés jellemezte. Néhány vármegyeszékhely kiemelkedő számú új lakása ugyanakkor az adott régió növekedéséhez is hozzájárult.

Kecskemét adta a teljes Dél-Alföld régió lakásépítésének felét (52%)

és a székesfehérvári építkezések súlya is meghatározó volt Közép-Dunántúl lakásépítéseinek alakulásában. A Nyugat-Dunántúl régió lakásépítésében döntő szerepet játszó Győr-Moson-Sopron vármegyei új lakások száma alig haladta meg az egy évvel korábbinak a felét, így a régió egészében is jelentős, 39%-os visszaesés következett be.

A természetes személyek által épített lakások aránya 34-ről 38%-ra nőtt, a vállalkozások által építetteké 65-ről 61%-ra csökkent a 2023 első negyedévihez képest.

Az új lakóépületekben használatba vett lakások 51%-a családi házban, 46%-a többlakásos épületben, 0,8%-a lakóparkban található. Budapesten és a megyei jogú városokban sem adtak át egyetlen lakást sem lakóparki épületben.

A használatba vett lakások átlagos alapterülete 1,2 négyzetméterrel 96,5 négyzetméterre nőtt a 2023 első negyedévihez képest.

Az értékesítési céllal épített lakások aránya 60, a saját használatra építetteké 39% volt, ami az előbbi kategóriában 3 százalékpontos csökkenést, az utóbbiban pedig 5 százalékpontos növekedést jelent az előző év azonos időszakihoz képest.

Az építési engedély is kevesebb

Országos szinten az építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 4524 volt, 9,3%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. Településkategóriák szerint eltérő változások figyelhetők meg: Budapesten és a községekben csökkenés (47 és 10%), a megyei jogú városokban és a többi városban pedig növekedés (42 és 6,3%) történt. A megyei jogú városok közül a Debrecenben engedélyezett közel 800 lakásnak meghatározó szerepe volt a teljes települési kör adatának alakulásában.

Mindez a teljes régió növekedését is megalapozta: Észak-Alföldön 2,3-szer több lakás épülhet, mint egy évvel korábban. Emellett csak Dél-Dunántúlon emelkedett a kiadott engedélyek száma (19%), itt Pakson várható nagyobb számú lakás építése.

Az építtetők az esetek 46%-ában éltek az egyszerű bejelentés lehetőségével. A kiadott új építési engedélyek alapján a 2023. I. negyedévinél 8,8%-kal kevesebb, összesen 1909 lakóépület építését tervezik az országban. A létesítendő nem lakóépületek száma országos szinten 853 volt.

A KSH jelentése továbbra is igen gyenge lakásépítési konjunktúráról tanúskodik. Szezonálisan igazított adataink szerint mind az átadott lakások, mind az építési engedélyek száma csökkent az első negyedévben. Különösen utóbbi látványos, ugyanis ilyen szerény lakásépítési kedvre utoljára hét véve volt példa. A számok alapján valószínű, hogy az idén még a tavalyinál is kevesebb lakás épül, a számuk lényegesen 20 ezer alatt maradhat.

Mire számítanak az elemzők?

Év elején tíz ingatlanszakértőt kérdeztünk meg arról, hogy idén és jövőre hogy alakulhatnak a lakásépítési számok az országban.

A megkérdezettek 2024-BEN ÁTLAGOSAN 16 EZER, 2025-BEN PEDIG 18 EZER ÚJ LAKÁS ÁTADÁSÁVAL SZÁMOLNAK MAGYARORSZÁGON.

Eszerint az idei év lehet a mélypont, amit 2025-ben már egy bő 12 százalékos volumennövekedés követhet, ami remélhetőleg 2026-ban is folytatódni fog. A pozitív várakozások azonban nem egységesek, érdemi növekedést mindössze három-négy szakértő vár, a többség inkább stagnálásra számít.

2024-re vonatkozóan a legpesszimistább vélemény szerint mindössze 10 ezer új lakást fognak átadni, míg a legoptimistább válaszadó 20 ezer lakóingatlannal számol. 2025-re pedig a legalacsonyabb becslés mindössze 8 ezer lakás volt, míg a legmagasabb 25 ezer. Meg kell jegyezni, hogy a mérések több mint fél évszázados kezdete óta mindössze három olyan év volt, amikor 10 ezernél kevesebb lakás épült fel Magyarországon.

