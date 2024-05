Miért alkalmazza a világ a BIM klasszifikációs struktúrát?

Portfolio 2024. május 06. 13:29

Ellentmondásos piaci várakozás kíséri a tavaly életbe lépett új építési törvény BIM előírásának gyakorlati megvalósulását. Pedig most dől el, hogy az építőipar állam által indított digitalizációja eredményezhet-e egységes piaci fejlődést. Az állam elvárása, hogy a beruházások tervezésének korai szakaszában reális költségtervet kapjon. Ehhez egy fejlett digitális munkafolyamat felépítése szükséges, amelyre jó nemzetközi gyakorlatot találni, miközben itthon nincs hagyománya az egységes piaci gyakorlatnak. A Graphisoft szakemberei Reicher Péter országigazgató és Kari Szabolcs BIM menedzser a tapasztalataikról számoltak be, valamint Lengyel Balázs költségtervező mérnök, az ÉKTR egyik megalkotója, a Spányi Partners Zrt. egyik tulajdonosa a költségvetési klasszifikáció nemzetközi megoldásait és a magyar kezdeményezéseket mutatta be.