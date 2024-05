Tényleg 3 millió forintos négyzetméterárak vannak a Balatonnál?

Az elmúlt hetekben körbejárta a sajtót egy hír, miszerint a 3 millió forintot is elérhetik egyes Balaton-parti lakásfejlesztések négyzetméterárai. Az elsőre megdöbbentőnek tűnő szám hallatán kíváncsiak lettünk, hogy valóban ennyire megdrágult-e a balatoni lakáspiac, így az új és a használt lakások aktuális kínálati árai mellett a tavaly gazdát cserélt lakások és házak árait is összehasonlítottuk.

A Balaton évek óta a lakásfejlesztők egyik kiemelt célterülete, ahol a kisebb településeken is előfordul, hogy egyik évről a másikra több száz új lakás épül fel. Mivel ezen fejlesztések többsége a tópart közelében valósul meg, ezért a lakások árcédulája is ahhoz igazodik.

Hogy a lehető legpontosabb képet kapjuk, az Eltinga Balatoni Lakáspiaci Riportja alapján összegyűjtöttük, hogy az egyes tó körüli településeken hol, mennyi új lakás áll építés vagy tervezés alatt és ezek mennyibe kerülnek. Ezt követően az OTP és az ingatlan.com szakértőit is megkérdeztük, valamint a KSH legfrissebb tranzakciós adatait és a használt lakások kínálatát is megvizsgáltuk.

Hitelezés 2024 A lakáshitelekkel is kiemelten foglalkoznak a szakértők a május 14-i Hitelezés 2024 konferencián. Részletekért kattints!

Hol, mennyi lakás épül?

A legtöbb építkezés évek óta a tó legnépesebb településén, Siófokon zajlik, ahol az idei első negyedévben 20 projektben, mintegy 900 lakás készült. Ezt követi a tó nyugati központja Keszthely, ahol kimondottan az utóbbi években pörgött fel a lakásfejlesztési kedv, ott 7 projektben több mint 400 lakás épül.

A felmérés szerint a tó körül jelenleg 94 darab 10 lakásosnál nagyobb társasház fejlesztése vagy tervezése zajlik.

A két nagyobb város után a harmadik helyre Balatonlelle került, ahol lakosságarányosan kiemelkedően sok, szintén 400 lakás épül, de a beruházások ott kisebbek, hiszen ezen a lakásszámon 16 különböző projekt osztozik. Nem sokkal marad el ettől Balatonszemes sem, ott viszont nagyobbak az épülő társasházak, a szintén közel 400 lakás mindössze 6 beruházásban valósul meg.

Elsőre meglepő lehet, hogy az északi part központi települése Balatonfüred a lista vége felé van, aminek egyik oka, hogy ott már a korábbi években is nagyon sok fejlesztés történt, így kevesebb a beépíthető terület, másrészt a felmérés csak a 10 lakásosnál nagyobb beruházásokat vette számításba, és elképzelhető, hogy Balatonfüreden az utóbbi időben sok az ennél kisebb projekt.

A Balaton melletti településeken jelenleg mintegy 3700 lakás épül, de ezek egy része már a tervezés vagy kivitelezés alatt gazdára talált.

Mennyibe kerül egy négyzetméter új lakás?

Rögtön az elején el kell mondani, hogy a 3 millió forint még az új lakásoknál sem az átlagos négyzetméterár,

a teljes kínálatot nézve az új lakások négyzetméterárában 1,5 millió forint az átlag, ami hasonló a fővárosi új lakások áraihoz.

Vannak természetesen itt is nagy különbségek. A legolcsóbban Balatonmáriafürdőn lehet új lakáshoz jutni, ahol kicsivel haladja meg az átlagos négyzetméterár az 1 millió forintot, de Zamárdi sem sokkal drágább ennél, ott 1,1 millió forint az átlag.

Siófok és Keszthely nagyobb projektjeiben jellemzően 1,6 millió forintba kerül egy négyzetméter, Balatonfüreden a sokkal kisebb, mindössze néhány tucat lakásból álló kínálatban 1,4 millióba. A klasszikusan a legdrágábbakhoz tartozó Csopak és Tihany új építésű lakásainak átlagára 1,8-1,9 millió forint négyzetméterenként, míg a listát 2,5 millió forinttal, toronymagasan vezeti Balatonakarattya.

Ennek magyarázata részben az lehet, hogy a tóparti települések közül ez van az egyik legközelebb Budapesthez, de az is tény, hogy mindhárom ottani fejlesztés - elhelyezkedés és minőség terén - olyan kategóriába pozicionálta magát, amiben bőven 2 millió forint felett vannak a négyzetméterárak. A legdrágább fejlesztésben 2,6 millió forint fölé kúsznak a négyzetméterárak, ami már budapesti viszonylatban is a budai hegyvidék drágább ingatlanjainak az árszintje. Így fordulhatott elő, hogy nemrég 3 millió forint körüli négyzetméterárakat is emlegettek a Balatonnál, de amint látjuk, ez sokkal inkább a kivétel, mint a szabály.

Mit csináljon, akinek nincs pénze új lakásra?

A válasz kézenfekvő: vegyen használtat. Itt sem mindegy azonban, hogy melyik településen, milyen típusú ingatlant választunk. A tavaly megvalósult adásvételek előzetes adatait a KSH segítségével azokon a településeken vizsgáltuk meg, amelyek az előző fejezetbe is bekerültek, azaz, ahol volt tíz lakásosnál nagyobb folyamatban lévő lakásfejlesztés.

Portfolio Property X 2024 Május 29-én Balatonfüreden, a Portfolio Property X 2024 konferencián találkozik az ingatlanszakma. Részletekért kattints!

A NAV adatok KSH-hoz történő lassú beérkezése miatt azonban a tavaly gazdát cserélt lakóingatlanok adatai sok esetben hiányosak, így pontosabb képet kapunk, ha az ingatlan.com alapján a lakóingatlanok aktuális kínálati adatait is megnézzük. Ebben szétbontottuk a lakásokat, a nyaralóként hirdetett ingatlanokat és a családi házakat. Előbbi kettőnél a négyzetméterárakkal, utóbbinál a tényleges (abszolút) árakkal számolva.

Az egyes kategóriáknak abban van jelentősége, hogy a lakásként hirdetett ingatlanok között új lakások is szerepelhetnek, amik felfelé húzzák az átlagot. Jól mutatja ezt az alábbi ábra, ahol a KSH viszonylag kevés adata alapján mért tavalyi eladási és az ingatlan.com idei kínálati lakásárai között hatalmas különbségek vannak, ami egyértelműen a két csoport lakásainak eltérő minőségével magyarázható.

Van azonban más furcsaság is az ábrán. Több olyan település is van - például Zamárdi, Fonyód - ahol az ingatlan.com lakásokra szűrt kínálata magasabb árakat mutat, mint az Eltinga újlakás-adatbázisa. Ennek oka a már említett 10 lakásos limit lehet, vagyis az, hogy a nagyobb társasházak nem a legdrágább részeken épülnek, így az új lakások adatbázisában nem szerepelnek a kisebb lakásszámú, de kiugróan drága ingatlanok.

A használt lakások árát éppen ezért ennél jobban mutatja a nyaraló kategória, amely többségében régebben épült lakóingatlanokból áll. Ezen belül a közepes és a jó állapotra szűrve néztük meg a fajlagos árakat.

Míg az előző ábrán az újlakáskínálat felfelé történő torzító hatása miatt szinte mindegyik településen 1 millió forint feletti négyzetméterárakat láttunk, addig a nyaraló kategóriában valamivel mérsékeltebbek az árak.

A jó állapotú nyaralók négyzetméterára jellemzően 700 ezer és 1,1 millió forint között szóródik, míg a közepes állapotúaké 500-800 ezer forint között.

Tihany kiugró értéke mindegyik ábrán látványos, a népszerű turisztikai célpontról elmondható, hogy ott közepes állapotú lakást sem lehet kapni másfél millió forintos négyzetméterár alatt.

Sokan vannak viszont, akik a valódi pihenést nem egy lakásban, hanem önálló családi házban tudják csak elképzelni. Aki ilyen ingatlanra vágyik, annak a jellemzően nagyobb alapterületek miatt mélyebben a zsebébe kell nyúlnia. A tipikus ár 75 és 150 millió forint között szóródik.

a családi házaknál is messze a legdrágább település Tihany, ahol az ilyen típusú ingatlanok középértéke 250 millió forint.

Ezt követi jócskán lemaradva, de még így is bőven átlag feletti értékekkel Balatonfüred és Zamárdi, ahol 150 millió forint körül alakul a családi házak mediánára. Ezek mellett nagyon sok olyan települést találtunk, ahol 100 millió forint felett van a mediánár, de a tó körüli olcsóbb településeken is 70-80 millió forinttal kell számolnia annak, aki szélesebb kínálatból válogatna az önálló családi házak között.

Végül arra voltunk kíváncsiak, hogy hol, mekkora az a legkisebb összeg, amiből egyáltalán lehetséges egy - jellemzően nagyon kis méretű - lakható állapotú ingatlant vásárolni a Balatonnál. Az alábbi értékek többségében garzonlakásokra vonatkoznak, vagy a tótól távolabbi, kevésbé jó állapotú, de lakható kisebb házakra.

Ezen a téren is kiugrik Tihany, ahol úgy tűnik, az olcsó is nagyon drága, a település legolcsóbb lakóingatlanát is 80 millió forintért hirdetik. Balatonakarattya viszont nemcsak az új építésű kategóriában számít kiemelkedően drágának, a legolcsóbb ingatlan értéke is megközelíti az 50 millió forintot.

A partmenti települések között a nagyobb népességűekben - Siófok, Keszthely, Balatonfüred - a széles kínálatnak köszönhetően elvétve előfordulnak olcsóbb, 20-25 milliós lakások. Az olyan kisebb településeken viszont, mint például Balatonudvari vagy Balatonmáriafürdő, a szűk kínálat miatt nem találhatunk olcsó lakásokat, így ezekben 40 millió forint alatt nem érdemes keresgélni.

A vizsgált tó körüli települések között a legolcsóbb lakás jelenleg Balatonfűzfőn található, aminek 8 milliós ára nagyon kedvező, ugyanakkor ez a település a Gyártelep városrészében, a strandtól több kilométerre fekszik, és alapterülete mindössze 14 négyzetméter.

Jó befektetés egyáltalán a Balatonnál vásárolni?

A fenti árak láttán felmerülhet a kérdés, hogy megéri-e egyáltalán a Balatonnál lakást vagy bármilyen nyaralót venni. Ennek megválaszolásához érdemes a piaci folyamatokat megismerni.

"A tavalyi évben a Balatonnál és a Balaton környékén az átlagosnál is nagyobb visszaesést tapasztaltunk a lakástranzakciók számában és elmaradtak a befektetési célú ingatlanvásárlások is. A déli parton a vevők leginkább az állandó lakhatásuk megoldására kerestek ingatlanokat, ezért jellemzően az olcsóbb házakat és lakásokat preferálták és az északi parton is leginkább a kisebb nyaralókat részesítették előnyben" - mondta el a Portfolio megkeresésére Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője.

"Az idei év elején azonban mindkét parton láthatók voltak az élénkülés jelei,

összességében azt tapasztaljuk, hogy a balatoni lakáspiacon növekszik a kereslet és a kínálat is bőséges, ezért az érdeklődők bőven tudnak választani a preferenciáiknak megfelelő ingatlanok közül. A nyári szezon még előttünk áll, de bízunk a piac további erősödésében, aminek az adhat nagyobb lökést, ha a befektetők ismét az ingatlanok felé fordulnak majd" - tette hozzá a szakértő.

"Az adatokból az látszik, hogy a balatoni ingatlanáremelkedés illeszkedik az országos trendbe, vagyis éves szinten 3-4 százalékos a drágulás. Ebből az is következik, hogy a koronavírus-járványt követő balatoni láz már lecsengett az ingatlanpiacon, és a kínálat is több mint 10 százalékkal bővült.

Jelenleg közel 6000 eladó használt ingatlant hirdetnek a Balaton-parti településeken.

Ez hasonló helyzetet teremt, mint amit a nagyvárosi lakóingatlanok piacán már megfigyelhettünk, azaz a vevőknek áll a zászló. Elsőként tehát valószínűleg azok fognak mozdulni a környéken, akik állandó lakhatási céllal keresnek lakást a Balaton környékén, majd azok akik, saját célra keresnek nyaralót, végül pedig a befektetők térhetnek vissza a Balaton partjára. Az viszont biztos, hogy aki hamarabb lép, az ezen a környéken is jobban jár, mint aki későbbre halasztja a vásárlást, mert most még a vevők diktálnak, később viszont ez nem biztos, hogy így lesz." - osztotta meg lapunknak várakozásait Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Végül fontos kiemelni, hogy a vásárlók többsége régen sem és ma sem feltétlenül a hozamok és a profit maximalizálása miatt vesz a Balatonnál ingatlant, sokkal inkább üdülési, nyaralási céllal, amiben a lakás kiadása helyett sokak számára akár az értéktartás és a balatoni nyaraló élménye önmagában is elegendő cél.

Címlapkép forrása: Getty Images