Szigorodnak az ESG elvárások: hogyan készüljenek a cégek és az ingatlanpiac?

Régóta ismerjük az ESG betűszót, ami egy olyan gazdasági keretrendszer kialakítását jelenti, ami azt tenné lehetővé, hogy a vállalatokat ne pénzügyi és gazdasági, hanem fenntarthatósági szempontból objektíven hasonlíthassuk össze. Ma már ezzel kormányzati szintű stratégia foglalkozik, miközben a közelgő határidők miatt a cégeknek is egyre inkább foglalkozniuk kell ezzel. Hogy pontosan hol tartunk most, mire kell figyelnünk a következő években, arról a Portfolio Property X 2024 konferencia második napján beszéltek a szakértők.

A Property X konferencia ESG Fórumán az alábbi szakértők adtak elő:

A kormány 2024 januári KKV stratégiájában foglalkozik a hazai KKV-k ESG tudatosságának növelésével. Ezen a téren ugyanakkor még vannak vállalati elmaradások, aminek egyik oka az információhiány. Külső segítség nélkül egy hazai KKV nem is tudja ezt megtenni.

Egy 2023-ban, 70 vállalat megkérdezésével végzett felmérés szerint a megkérdezett vállalatok 61 százaléka már felkészültnek érzi magát a CSRD szerinti közzétételi kötelezettség tekintetében Magyarországon. A folyamat 2021-ben a Német Beszállítói Törvénnyel kezdődött, ami a német vállalatok számára kötelezővé tette az ESG-előírást, és ez a külföldi beszállítóikra is vonatkozott. Ahhoz, hogy jobban megértsük a témát, érdemes néhány fogalmat tisztázni:

SFDR : A pénzügyi szolgáltatókat szabályozó Európai Uniós rendelet

: A pénzügyi szolgáltatókat szabályozó Európai Uniós rendelet CSRD : Uniós szintű irányelv a vállalatok jelentéstételi kötelezettségéről, ami 2023 januárja óta hatályos

: Uniós szintű irányelv a vállalatok jelentéstételi kötelezettségéről, ami 2023 januárja óta hatályos CS3D : EU-s szintű irányelv a nagyvállalatok ESG átvilágítási kötelezettségéről

: EU-s szintű irányelv a nagyvállalatok ESG átvilágítási kötelezettségéről Hamarosan megjelenik az ESG Rating, ami az ESG minősítési tevékenység egységes szintű uniós szabályozása

Az ESG beszámolási kötelezettség a cégek számára lépcsőzetesen kerül bevezetésre, ami a következő években az alábbiak szerint alakul:

2024: önkéntes alapú beszámolás

2025: tőzsdén jegyzett nagyvállalatok számára válik kötelezővé

2026: nagyvállalatok számára válik kötelezővé

2027: tőzsdén jegyzett KKV-k számára válik kötelezővé

ESG-törvény a gyakorlatban

Az ESG törvény két nagyobb kötelezettségcsomagot tartalmaz, egyik a fenntarthatósági jelentéstételre, másik a fenntarthatósági átvilágításra vonatkozik. Utóbbi esetében a vállalkozásoknak kockázatkezelési rendszert kell létrehozniuk és kockázatkezelést végezniük, a környezeti és társadalmi felelősségvállalások feltárásával. Ezt a cégeknek évente kell majd elvégezniük, amit követően az ESG-törvény alapján kötelező lesz megelőző és korrekciós intézkedéseket hozni. Emellett egy panaszkezelési rendszert kell az érintett vállalkozásoknak létrehozni, valamint Társadalmi felelősségvállalási stratégiát készíteni és közzétenni. Végül szükség van egy külön ESG beszámoló közzétételére, ami kimondottan a fenntarthatósági célú átvilágításhoz fog kapcsolódni.

A szabályozáson túl: hol tart ma a piac a gyakorlatban?

Pár éve még nagyon kevesen foglalkoztak ESG-vel a piacon, ma már szinte minden panelbeszélgetésben előkerül.

Tavaly elfogadták az ESG-törvényt, ami egyre szélesebb vállalati körnek jelent majd beszállítói kötelezettséget.

A konferencia egyik szakértője elmondta, hogy a tőkepiacon először 2019-ben kerültek elő a fenntarthatósági szempontok egy német intézményi alap ingatlanvásárlásánál, akik egy külön fenntarthatósági csapatot küldtek az épület átvilágítására. Ma már viszont a magyar és a régiós befektetői kör is kiemelt figyelmet fordít az ESG-re, van, aki 5 évnél régebbi irodaházat nem hajlandó vásárolni.

Az épületek kibocsátásának nagy része az üzemeltetés során keletkezik, így az üzemeltetőknek is nagy figyelmet kell erre fordítaniuk és felkészülni a szükséges határidőkre. A nagyvállalatok a saját ESG csapat mellett akár zöldkötvények kibocsátásával is élhetnek, miközben a fejlesztéseiknél is oda tudnak figyelni, hogy a törvénytől és az elvárásoktól függetlenül a lehető legmagasabb energiahatékonyságot érjék el.

Az egyes ingatlantípusok között azonban mindenhol más lesz a fókusz. Egy raktárban például kevés a természetes fény, ott a megfelelő mennyiségű természetes fény is ESG szempont lehet, akárcsak a hőmérséklet megfelelő szabályozása és a vízellátás. Ezek a szempontok egy irodaház esetében szinte mindenhol megvalósulnak, ott más szempontok érvényesülnek. Az energiahatékonyság mellett azonban a bérlők egyre inkább más elvárásokat is támasztanak.

Mi akadályozza leginkább az ESG kritériumoknak való megfelelést?

A közönség legnagyobb része szerint a költségvonzat a legfőbb probléma, a beszélgetés szakértői is látják hogy ez költségáldozatokkal jár, de kiemelték, hogy piaci körülmények között ez megtérül, a magasabb bérleti díjak és hozamok által.

Az ESG az értékbecslésben is megjelenik, és az RICS is fontos ajánlásokat fogalmazott meg erre vonatkozóan, kiemelve, hogy hogyan kezeljük a meglévő építészeti örökségünket. Erre vonatkozóan évente az RICS konferenciát szervez a különböző városokban, és a cél, hogy jövőre ez Budapesten valósulhasson meg. Ez azért is fontos lenne, hogy Budapest visszakerülhessen a nemzetközi befektetői térképre.

Az egy évtizeddel ezelőtti Volkswagen botrány jól mutatja, mi történik, ha valaki csak papíron tartja be a követelményeket, ami egy egész iparágra negatív hatással lehet, így kiemelten figyelni kell arra, hogy ez az ESG esetében ne fordulhasson elő. A piaci szereplőknek az ESG megfeleléshez a közönség szerint egyértelműbb megfelelési keretrendszerre lenne szükségük, de fontos a vállalati elkötelezettség is.

ESG: mit is jelent az "S"?

Minden ember legfőbb kincse az egészsége, és minden cégnek legfőbb kincse a munkavállalója. Egy cég számára a cél a legjobb munkavállalók megszerzése, amihez kapcsolódva megjelent az employer branding. Ha a cég szociális kultúrája által képes megtartani a legjobb munkaerőt, az válságállóságot jelent számára.

Az EU-ban a munkavállalók 38,6 százaléka végez ülőmunkát, és több mint felük 4-5 órán keresztül fel sem áll, az egészségügyi problémák így egyre nagyobbak.

A cégek ezek megelőzéséért több dolgot is tehetnek, akár kedvezményes fitenss bérletek, szűrőcsomagok, mentális coaching, táplálkozási edukáció és stresszkezelés által. Ennél magasabb szint viszont, ha rendszerszinten is gondolkodni tudunk az egészségmegőrzésről. Meg kell vizsgálni, hogyan lehet alapjaiban kezelni a hosszútávú mentális és fizikai kitettséget és válsághelyzetben milyen eszközökkel lehet a válságállóságot növelni.

Örökség és ESG a Balaton-felvidéken

A Tájtéka - a Balaton-felvidék intelligens tájhasználati eszköztára - fókuszában a Balaton-felvidék működése, a gazdálkodás és a turizmus, a fenntartható örökség és a fejlesztések lehetőségei voltak két éven át. Az erről szóló prezentáció áttekintést adott a régió kulcskérdéseiről és lehetséges fejlődési pályáiról, kiemelve a főbb fejlesztői szerepeket és ezek hatásait.

A Balaton-felvidéken a városi és falusi életforma keveredik, hagyományos szerepe van a szőlészetnek és borászatnak, illetve a legeltetésnek. Mindegyik sajátos gazdasági és szervezeti alapokat igényel. Fel kell tenni a kérdést, hogy a turizmus és a gazdálkodás egymást segítve, vagy egymás rovására tudnak erősödni? Ha közösen tud erősödni, az lehet az előremutató irány.

Mennyire van felkészülve a magyar ingatlanpiac az ESG elvárásokra?

A napokban lépett hatályba az uniós irányelv, de nem mindegy, hogy a piac melyik szereplőjét nézzük, a felkészültségi szintek különbözőek. Az ESG már nemcsak egy lehetőség, hanem egy kötelező elem. A bérlői elvárások mellett a jogszabályi elvárásoknak és az anyavállalti elvárásoknak is meg kell felelni, de a befektetői oldalról is nagyon erősek az ESG elvárások, és ha a szankciók is megérkeznek, még inkább komolyan fogják ezt a szereplők venni.

Nem „zöld prémium” van, hanem inkább „barna diszkont”:

ami megfelel az ESG kritériumoknak, az az épület egy nehezebb gazdasági helyzetben is versenyképes marad, de ez egy nagyon komplex kérdés, ahhoz, hogy megértsük, elemeire kell bontani. Az adatok vizsgálatára azonban még nincs felkészülve a piac.

A konferencián többször elhangzott, hogy jelenleg Magyarországon maximum az 5-20 millió eurós ingatlanokra van kereslet, 40-50 millió euró fölött nagyon nehéz értékesíteni, ugyanakkor ma már minden befektető részletesen vizsgálja az adott ingatlanokat.

Az senkinek nem jó, ha olyan szabályozások születnek, amiket senki nem tud betartani, így fontos az egyes szereplők közti folyamatos egyeztetés. Az S és a G esetében már nem a környezeti szempontok, hanem a vállalti tulajdonosi kör felel. A legzöldebb megoldás, ha a meglévő épületeinket próbáljuk a 2030-as és a 2050-es elvárások mentén felújítani.

Címlapkép forrása: Mónus Márton