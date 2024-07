Nyakunkon az újabb lakásdrágulás? – Kiadta legfrissebb számait a KSH

Kis mértékben tovább gyorsult a lakásárak éves emelkedése. A KSH legfrissebb, idei első negyedéves, előzetes adatai alapján 2023 első és 2024 első negyedéve között 7,1 százalékkal emelkedtek a lakásárak Magyarországon, ami magasabb, mint a korábbi negyedéves 6, vagy az azt megelőző negyedév 4,7 százalékos értéke. Az új és a használt lakások árváltozása között is látványos a differencia. Meg kell azonban jegyezni, hogy ez egy előzetes adat, ami a július 29-i felülvizsgálatkor még valamennyit változhat.

Úgy tűnik, az élénkülő kereslet hatása a lakásárak változásában is egyre inkább meglátszik. Miután az idei első három hónapban látványosan több lakás cserélt gazdát, mint a megelőző év azonos időszakában, a lakásárak is érdemben emelkedni kezdtek. Bár az éves 7 százalékos szám még nem éri el a korábbi évek kétszámjegyű értékeit, a 2023-as drágulásnál érezhetően magasabb. A KSH ráadásul az utolsó négy negyedév korábbi számait is felülvizsgálta, és rendre nagyjából egy százalékponttal emelte azok értékeit, ami arra utal, hogy a tavalyi lassulás is valamivel kisebb lehetett.

Az új és a használt lakások árváltozása az utóbbi másfél évben egyre látványosabban kezd szétválni egymástól, miután az új építésű lakások drágulási üteme továbbra is erős maradt, ennél a típusnál az idei első negyedévig még nem volt jele az érdemi lassulásnak. Itt is fontos azonban kiemelni, hogy a KSH az új lakások adatait nem az adásvétel pillanatában veszi figyelembe, hanem akkor, amikor az épület megkapja a használatbavételi engedélyt. Ez azért fontos, mert az új lakásokat gyakran tervasztalról, vagy az építkezés folyamán vásárolják meg a leendő tulajdonosok, amihez képest az átadásig eltelt időben még változhat a piac.

A fővárosi újlakásárakat tartalmazó Budapesti Lakáspiaci Riport alapján ugyanakkor 2024-ben már ott is érdemi lassulás következett be, ami alapján a budapesti új lakások átlagos négyzetméterára nagyjából 1,5 millió forint.

A következő ábrán főleg a zöld oszlopokat érdemes figyelni, miután a tranzakciók mintegy 90 százalékát a használt lakások adásvételei teszik ki. Ez alapján 2022 és 2023 közepe között nagyon látványos lassulás ment végbe a lakásárak növekedési ütemében Magyarországon. A 2023 harmadik negyedéves 4,7 százalékos éves növekedés ugyanakkor úgy tűnik, hogy a mélypont lehetett, miután az azóta eltelt negyedévekben egyre gyorsul a drágulás.

2023 első és 2024 első negyedéve között 7,1 százalékkal mentek feljebb a magyarországi lakásárak.

Emögött a használt lakások 5,6 százalékos, és az új lakások 16,6 százalékos emelkedése áll.

Címlapkép forrása: Shutterstock

