Megjelent az optimizmus az ingatlanpiacon, aztán jött az igazi feketeleves

A két évvel korábban elindult lavina után még 2010 végén sem tudott talpra állni a hazai ingatlanpiac. A banki finanszírozás továbbra is nagyon nehézkes volt, ami a fejlesztők lehetőségeit is erősen korlátozta, de halvány optimizmusra adott okot, hogy legalább elkezdtek beszélgetni a jövőbeli fejlesztésekről. Emellett szintén pozitívum volt, hogy a korábbi visszaesés után a világ legtöbb gazdaságának zsugorodása megállt. Hogy milyenek voltak az akkori ingatlanpiaci kilátások, arról a 2010-es Property Investment Forum konferencián beszéltek a szakértők.

Bár már 2009-ben is mindenki a válság végében reménykedett, 2010 végére valóban megállt Magyarország és a világ legtöbb gazdaságának a zsugorodása. Az ingatlanválság azonban még korántsem ért véget. A banki finanszírozások megszerzése továbbra is nehézséget jelentett még a legnagyobb fejlesztőknek is, hatalmas önerőre volt szükség az új projektek indításához, ami mellé a bankok nagyon magas előbérleti szerződésarányt vártak el.

2010 végén Hajnal István, a Biggeorge's-NV Ingatlanfejlesztő Zrt. akkori vezérigazgatója a finanszírozási helyzetről úgy nyilatkozott a Portfolio-nak, már az is pozitív, hogy a bankok egyáltalán szóba állnak a fejlesztőkkel. Szintén pozitívumként értékelte, hogy ekkorra már kisebb projekteket meg lehetett valósítani, de például nem 40 ezer, hanem 10 ezer négyzetmétereseket, és a korábbiaknál kisebb profit mellett.

A válság utáni két évben az ingatlanszektor gyökeresen átalakult, a hatodik Property Investment Forumon a fő témák között volt Magyarország és a régió befektetési piacának jövője és a finanszírozási helyzet lehetséges megoldásai:

Merre tart a magyar gazdaság - Történelmi esély vagy vesszőfutás?

Átalakulóban KKE ingatlanpiaca - Ki fektet be Magyarországon?

Kitörési pontok az irodapiacon - Vége a fejlesztések korának?

Nem teljesítő hitelek banki kezelése - aktuális jogi kérdések és lehetséges alternatívák

Ingatlanfinanszírozás a válság után - Mi lesz a problémás hitelekkel?

Nemcsak a fejlesztések, hanem a keresleti oldal is gyengélkedett ebben az időben, a lakásvásárlások érdemben nem indultak be, a kereskedelmi ingatlanok pedig komoly bérlőhiányban szenvedtek. Ennek következtében az üresedési ráták még 2010-ben is emelkedtek.

Még nem jött el a mélypont a lakásépítésekben

A lakáspiac viszonylag lassú reakcióképességéből adódóan a gazdasági válság jelei a 2009. évi lakásépítési adatokban még csak kis mértékben jelentkeztek, az ekkor tapasztalt 11 százalékos csökkenést azonban 2010-ben már erőteljesebb, 35 százalékos visszaesés követte.

20 823 új lakás épült ebben az évben Magyarországon, ami azonban még közel sem jelentette a mélypontot.

A konferencián a lakáspiacról az alábbi témákban beszéltek a szakértők:

Bérlakások potenciális keresleti oldala Magyarországon

Lakáspiac újratöltve - Devizahiteleken túl, bérlakásokon innen

Merre tart a magyar lakáspiac? - Lakásárak alakulása

A lakásárak tekintetében további mélyrepülést élt át a piac, 2010 közepére reálértelemben a 2000-es év szintje alá csökkent az árindex. Területi különbségek természetesen akkor is voltak, de átlagosan Budapesten egy nagyobb panellakás négyzetméterára 220-250 ezer forint között szóródott.

Irodapiaci trendek

2010-ben 145 ezer négyzetméternyi új irodaházat adtak át, ami jóval kevesebb volt az egy évvel korábbi 230 ezres értéknél. Az új kínálat csökkenése egyben az is jelentette, hogy a piaci szereplők a következő évben már az üresedési ráta csökkenésére számítottak. A prémium irodaházak tranzakciós hozamai Budapesten akkor 7,75 százalékon álltak, a prémium bevásárlóközpontok esetében 7,5 százalék volt ez az érték, míg a logisztikai piacon 9,15 százalékos szintről lehetett beszélni.

Érdekes új trend érte el a hazai irodapiacot, szinte robbanásszerűen törtek be az amerikai és európai energiahatékonysági sztenderdek, a BREEAM és a LEED különböző szintű minősítései.

Néhány fejlesztés már akkor is rendelkezett minősítéssel, 2010-től kezdve azonban szinte minden új fejlesztésnél ezek megszerzésére törekedtek a tulajdonosok.

2010 fontosabb eseményei

Az Allianz megvette az ING-től az Allee bevásárlóközpont 50 százalékát, a 100 millió eurós - a hírek szerint 7,5 százalékos hozamú - tranzakció mellett a Vörösmarty1-ben lévő kiskereskedelmi területet is értékesítette 44 millió euróért a holland REDEVCO-nak.

Megnyílt a 34 ezer négyzetméter bérbe adható területtel rendelkező Corvin Plaza.

Elkezdődött az 50 milliárd forintos és 85 ezer négyzetméteres Váci Greens irodakomplexum építése.

Több szálloda is becsődölt 2010-ben: többek között a hőgyészi négycsillagos Gróf Apponyi Kastélyszálló, amit nettó 1,8 milliárdos irányáron hirdettek meg; a hévízi Rogner Hotel & Spa Lotus Thereme szálloda; az Európa és Rege hotelek, illetve az akkori hírek szerint néhány budapesti ötcsillagos szállodában is szinteket kellett lezárni az alacsony kihasználtság miatt.

Tőzsdére ment az Appeninn.

Átadták a felújított Margit hidat egy év, tizenegy hét, és két nap után, a felújítás összege közel 20,8 milliárd forint volt.

Cikksorozatunk folytatódik, hamarosan megnézzük, mi történt 2011-ben a hazai ingatlanpiacon és a Property Investment Forum konferencián. A korábbi évek történései pedig az alábbi cikkekben olvashatók:

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

