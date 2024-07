Mélyrepülés és tartós válság - Egy emberként várta mindenki az ingatlanpiaci csodát

Sokak számára nagy csalódást okozott 2011 az ingatlanpiacon, miután a válság harmadik évében még mindig nem volt nyoma a kilábalásnak. Minden abba az irányba mutatott, hogy továbbra sem érte el a mélypontot a piac: a lakásárak tovább csökkentek, a lakásépítések száma szabadesésben zuhant és az irodapiaci üresedés is nagyon magas szinten stagnált, miközben a finanszírozási feltételek sem javultak, és megszületett a következő év elején életbe lépett "plázastop" törvény. Nézzük, mi történt még 2011-ben, és miről szólt az akkori Property Investment Forum konferencia!

2011-ben újabb negatív rekordokat döntött a hazai ingatlanpiac. A történelmi mélypontok a lakáspiacot, az építőipart, és az új fejlesztéseket is érintették. Az ország gazdasági megítélése romlott, amire a bankok még szigorúbb finanszírozási feltételekkel válaszoltak. Eközben a "plázastop" törvény előterjesztése a bevásárlóközpontok jövőjére volt nagy hatással. Az irodapiacon néhány átadástól eltekintve nem történtek jelentős események.

A hetedik alkalommal megrendezett Property Investment Forum konferencia szakértői szerint

bár a piaci helyzet nem romlott érdemben a megelőző évhez képest, de a kilábalással kapcsolatos optimizmus is elszállt, miután a korábban várt javulás nem következett be.

Az irodapiaci üresedési ráta még mindig rekordmagasan, 25 százalék körül állt, de a bérleti díjak szintje stabilizálódni kezdett és továbbra is napirenden volt az irodaházak minősítése. A 2011-es Property Investment Forum néhány témája:

Makrogazdasági várakozások - Adósságválság, recessziós félelmek

Zöld forradalom az irodapiacon - Milyen irodaházat lehet ma bérbe adni?

Bérlakások, bedőlt hitelek - Lesz kiút a lakáspiac számára?

Indul a hazai REIT-piac - Jogi szabályozás, adózási megfontolások

Ki alakul át REIT-té? - Hazai remények, külföldi példák

A konferencia egyik kiemelt témáját a frissen bevezetett SZIT-ek (szabályozott ingatlanbefektetési társaság) adták, azonban a 2011-ben bevezetett eredeti szabályozás olyan szigorú feltételeket szabott a SZIT-ek működésének, hogy 2017-ig egy ilyen társaság sem jött létre.

Mi történt 2011-ben a lakáspiacon?

A fejlesztési kedv továbbra is alacsony volt, de új lakásból valamivel többet adtak el a 2010-es évhez képest. A kínálat is széles volt, Budapesten 3200 azonnal költözhető új lakás volt a piacon. Emellett a - már használt lakásokkal kiegészített országos - tranzakciószámok is mélyponton voltak,

egy év alatt kevesebb mint 88 ezer adásvétel történt az országban, ami töredéke volt a néhány évvel korábbinak.

A keresletet a kormány a szocpol és a kamattámogatási rendszer segítségével igyekezett élénkíteni. Kamattámogatást új építésű lakás vásárlására lehetett igényelni, 30 milliós értékhatárig, míg a szocpol esetében a vissza nem térítendő támogatásnál a gyerekek számától függően minimális alapterületet is megállapítottak.

Ami az árakat illeti, a megelőző év enyhébb visszaesése után most ismét egy nagyobb mélyrepülés kezdődött, az év második felére éves alapon 5 százalék feletti lakásárcsökkenés következett be.

A forint árfolyamának romlása egyre nagyobb gondot okozott a devizahitelesek számára,

így a kormány szeptemberben kezdeményezte, hogy a meglévő devizahiteleket 180 forintos svájci frank árfolyamon és 250 forintos euró árfolyamon lehessen visszafizetni, miközben augusztusban már 270 forintnál járt a svájci frank árfolyama. A végtörlesztésre végül 2012 elején került sor, ami azonnal megmutatkozott a tranzakciószámok megugrásában is.

Mi történt még 2011-ben?

Előterjesztették a "plázastop" törvényt, amit nagy riadalommal fogadtak a szakmai szervezetek, leginkább az építőipar, a foglalkoztatás és a belső fogyasztás csökkenésének veszélye miatt. Egy bevásárlóközpont átlagosan ezer, egy hipermarket négy-ötszáz embernek ad munkát, így az akkor építés alatt álló körülbelül 300 ezer négyzetméternyi kiskereskedelmi egység több ezer ember munkahelyét jelentette.

Átadták a 41 ezer négyzetméteres Árkád Szeged bevásárlóközpontot, ami a 2011-es Property Investment Forumon az "Év projektje" díjat kapta meg a közönségszavazatok alapján. Ugyanebben az évben októberben pedig megnyílt a 60 ezer négyzetméteres KöKi Terminál.

A Moody's leminősítése miatt Magyarország a befektetésre nem ajánlott kategóriába került, a legfőbb indok az államadósság-csökkentés középtávú elérésének bizonytalansága, valamint a külföldi befektetőknek való magas kitettség volt, ami erős finanszírozási igénnyel párosult.

Gazdát cserélt a belvárosi Gresham Palace Hotel, de a 180 szobás, ötcsillagos szálloda továbbra is a Four Seasons portfóliójának részeként üzemelt.

Elkészült a Laurus irodaház és a K&H új székháza .

