Drámai változások jöhetnek Budapest egyik kerületében: vége az Airbnb-nek?

Szeptember 2-16. között szavazásra hívják a VI. kerület lakóit, melynek során arról dönthetnek a 16 éven felüli állandó vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakosok, hogy mi legyen az Airbnb-n hirdetett lakások jövője. A tét nem kicsi, a mintegy 28 ezer terézvárosi lakás közül minden 12.-et, nagyjából 2250-et működtetnek így.

A VI. kerület az egyik legnagyobb célterülete a rövidtávú lakáskiadásnak, a fővárosi bő 15 ezer magán- és egyéb szálláshely 15 százaléka üzemel itt.

Soproni Tamás, a kerület polgármestere augusztus elején tette közzé a szavazásról szóló döntést, és hangsúlyozta, hogy mindkét oldalon állnak érvek. Éppen ezért annak érdekében, hogy a lakók a lehető legtájékozottabb döntést hozhassák, svájci mintára minden háztartásba eljuttatnak egy kiadványt, amely tartalmazni fogja a teljes tiltás mellett és ellen szóló érveket, illetve szakmabelieket és lobbistákat is megszólaltatnak egy konferencia keretében. A feltett kérdés így hangzik majd:

Egyetért azzal, hogy a VI. kerületben tiltsuk meg a társasházi lakások kiadását Airbnb-típusú szálláshelyként?

Szavazni online és személyesen is lehet majd a 16 éven felüli, állandó vagy tartózkodási hellyel rendelkező kerületi lakosoknak. A polgármester a bejelentéskor hangsúlyozta, hogy a terézvárosiak többségi akarata szerint hoznak döntést.

A hír kapcsán a kerületben Airbnb-t üzemeltető tulajdonosokat és a Magyar Apartmankiadók Egyesületének elnökét, Schumicky Balázst kérdeztük.

Egy a kerületben érdekelt lakáskiadó úgy véli, sok család életét és a budapesti szállásadópiacot is komolyan átrendezheti a döntés. Kiemelte, hogy a VI. kerületi polgármesteri titkárság közlése szerint a szavazás sikeressége nincs részvételi arányhoz kötve, így akár minimális részvétel mellett is megszülethet a döntés. Sok szálláshelyszolgáltató ugyanakkor nem rendelkezik lakcímmel a VI. kerületben, így nem tudja képviselni álláspontját. Schumicky Balázs elmondta, hogy

a Magyar Apartmankiadók Egyesülete és a Felelős Szálláskiadók Szövetsége az Airbnb-k működésének korlátozása ellen turisztikai kampányt indított.

„2024 szeptemberében egy népszavazásnak álcázott közvéleménykutatás keretében dönthetnek Terézváros lakói a kerületükben működő Airbnb-k működésének teljes betiltásáról. Miközben az érintett szálláskiadók és a kerületben a turizmusból élő vállalkozók, dolgozók nem szavazhatnak, egy esetleges negatív döntés súlyos megélhetési válságba taszíthatja őket, ezért a szálláskiadók összefogtak és 2024. augusztus 22-én 80 aktivista részvételével megtartották kampánynyitójukat ’Hagyjuk élni Terézvárost!’ címmel” – hangsúlyozta.

A Magyar Apartmankiadók Egyesülete és a Felelős Szálláskiadók Szövetsége (MAKE) szervezésében létrejött találkozón Schumicky Balázs egyesületi elnök rámutatott: ha betiltják az Airbnb-ket, a társasházban a közösségi együttélés szabályait be nem tartó bulituristák tömegei továbbra is problémát fognak jelenteni, mert a társasházakban működő hostelek továbbra is kontroll nélkül működhetnek, és jellemzően ezekben a nagy kapacitású olcsó tömegszállásokon szállnak meg az érintett vendégek.

A kerületben működő, turisták számára kiadott lakások 75%-a ezzel szemben 2-4 fő befogadására alkalmas, és azt senki nem gondolhatja komolyan, hogy a Budapestre látogató párok, családok azok, akik gondot okoznak a lakóknak – húzta alá a MAKE elnöke.

Schumicky Balázs arra is kitért, nemzetközi példák igazolják, hogy nem az Airbnb felelős a bérleti díjak emelkedéséért. Véleménye szerint a VI. kerületben lakhatási válságról amúgy sem lehet beszélni, mivel a kerületből kiköltözők népességcsökkenése és az új lakások építése miatt ma 10 ezerrel több lakás jut a lakosságra, mint egy évtizeddel korábban. De azt sem szabad elfelejteni, hogy a magánszálláshelyek kiadása évi 670 millió forintot hoz a kerületnek, ami az általuk befizetett építményadóval együtt megközelíti az 1 milliárd forintot.

Lehetséges piaci hatások

Ha mégis a betiltásról születik döntés, a kerületben hirtelen rengeteg eladó lakás kerülhet piacra, miután sokan kimondottan a rövidtávú turisztikai célú lakáskiadás miatt vettek itt korábban ingatlant. A kerületben megemelkedő kínálattal párhuzamosan a szomszédos kerületekben megemelkedhet a kereslet az Airbnb-s lakások iránt, ami a VI. kerületben csökkenő, a szomszédos kerületekben növekvő árakat eredményezne.

Könnyen elképzelhető, hogy a befektetők kivonulása miatt a pesti belváros évek óta második legdrágább kerületének átlagos lakásárszintje a közeli VII., VIII. vagy IX. kerületi árszint alá csökken, különösen, ha azokban a már említett okok miatt megnő a befektetői érdeklődés.

Az sem kizárt viszont, hogy a VI. kerületi döntés egy láncreakciót indít el, és a többi belvárosi kerületben is a tiltásról szóló szavazás mellett döntenek.

Lehetnek olyan tulajdonosok is, akik a VI. kerületben maradva hosszútávú lakáskiadásra állnak át, de az Airbnb-s lakások nem biztos, hogy hosszútávú kiadásra is alkalmasak, miután a kétféle hasznosítás más típusú felújítást igényel. Emellett nem szabad elfelejteni, ha a turisták helyett a kerületben hirtelen megjelenne 3-4000 új hosszútávú bérlő, az a kerületi infrastruktúrára – óvodák, bölcsődék, parkolóhelyek – is további terheket róna.

Mivel a lakosság döntése a kerület egészének ingatlanpiacára komoly hatással lehet, a szavazás előtt minden kerületi lakosnak érdemes alaposan tájékozódnia a lehetséges előnyökről és hátrányokról, és csak azután meghozni a számára is elfogadható döntést.

Az Airbnb korlátozása az utóbbi egy évben nemzetközi viszonylatban is egyre több helyen napirendre kerül, különösen a tömegturizmus által érintett spanyol és más mediterrán városokban keresik a jó megoldást.

