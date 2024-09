Kik lesznek a budapesti irodapiac legnagyobb nyertesei?

Ötödik éve része a mindennapjainknak az otthoni munkavégzés. A Covid alatt bekövetkezett változások közül talán ez az, amit a legnehezebben tudunk elengedni, noha a munkáltatók folyamatosan küzdenek a munkavállalók irodába való visszatéréséért. Az új trend az irodapiacot is alaposan felforgatta, a korábban kedvelt eszköz a befektetők térképén jelentősen hátrébb került, miközben az üresedési ráták világszerte látványosan megemelkedtek. Hogy az elmúlt évek folyamatainak tükrében megtalálta-e már az egyensúlyt a piac, mennyire tudatosak a bérlők és kik lehetnek a folyamat nyertesei, arról a hazai irodapiac szakértőit kérdeztük.

Továbbra sem beszélhetünk kiegyensúlyozott bérleti piacról, de ennek okai nem az irodapiaci és nem az irodafejlesztési oldalon keresendők.

A home office körüli bizonytalanság ugyan konszolidálódni látszik, egyre többen és egyre nagyobb arányban térnek vissza az irodaházakba, és a bérlők már jellemzően rendelkeznek hosszabb, rövidebb ideje bejáratott, így kalkulálható home office szabályozással, az ebből adódó hosszútávú stratégiai következtetések meghozatalában ugyanakkor a cégek még bizonytalanok - mondta el Angel Gábor, a Wing irodaprojektekért felelős vezérigazgató-helyettese.

A budapesti irodapiac az elmúlt években jelentős átalakuláson ment keresztül, és jelenleg is egy átmeneti időszakban van, amelyet elsősorban a Covid-járvány generált. A bérleti piac még mindig nem talált magára. Az üresedési ráta a pandémia óta jelentősen megnőtt, jelenleg 14% körül mozog, és egyes szakértői vélemények szerint ez nemsokára akár a 20%-ot is elérheti. Az elmúlt évek trendje folytatódik: a rugalmasság és a kiszámíthatóság továbbra is elsődleges szempont mind a bérleti futamidő, mind a bérleti díj, illetve egyes esetekben a bérlet terület tekintetében is. A bérlők egyre inkább olyan megoldásokat keresnek, amelyek lehetővé teszik számukra a gyors alkalmazkodást a belső működési modelljeikhez és a változó piaci körülményekhez - emelte ki Simon Tamás, az Indotek Group ingatlan-bérbeadásért felelős igazgatója.

Hozzátette, hogy ez a tendencia komoly kihívások elé állítja mind a bérbeadókat, mind a bérlőket, akik a jelenlegi gazdasági környezetben sokkal óvatosabbá és bizonytalanabbá váltak. Kevesebben „jönnek ki a piacra”, azaz vállalják az irodaváltással járó kockázatokat és költségeket, ehelyett inkább újratárgyalják meglévő szerződéseiket, ami a bérbeadók részéről is nagy rugalmasságot követel meg.

A bérlői bizonytalanság abból fakad, hogy a vállalkozások még mindig keresik az ideális egyensúlyt a távmunka és az irodai jelenlét között,

ami közvetlenül is befolyásolja az irodaigényeket, és kihívást jelent mind a bérlők, mind a bérbeadók számára a hosszú távú tervezésben - tette hozzá a szakember, aki szerint ezzel párhuzamos trend, hogy a gazdasági bizonytalanság közepette a bérlők sokkal tudatosabbá váltak az üzemeltetési és fenntartási költségek tekintetében. A kiszámíthatóság számukra kulcsfontosságúvá vált, ami új típusú szerződéses megoldásokat és szolgáltatásokat igényel a bérbeadók részéről.

A 2021 szeptemberében tett „ingatlanpiac óráján már elmúlt dél” kijelentésem óta az üresedési ráta 36 hónapja folyamatosan emelkedik és jelenleg a saját tulajdonú irodaházak figyelembevétele nélkül már 17 százalék fölött jár - hangsúlyozta Simonyi Balázs MRICS, az Eston irodabérbeadási divízió vezetője.

Azt gondolom, jelenleg minden szereplő számára egyértelmű, hogy messze még az egyensúlyi állapot. Egyrészt

van egy nagyon erős kínálati piac, amely tekintetében még egyelőre a "vihar szeme felé tartunk" így további 18 hónapig nem várok trendfordulót ebben.

Másrészt az elmúlt 5 évben eltorzult kialakításiköltség-bérletidíjszint arány korrekciójára jelenleg semmi reményt nem látok. A költségek durván triplázódtak, míg a díjszint emelkedése maximum 25 százalék volt. Ebben keresendő annak oka, hogy

spekulatív irodafejlesztés gyakorlatilag 18 hónapja nem indult Budapesten.

Ez a fejlesztési passzivitás eredményez majd egy kínálati hiányt az új irodaépületek szegmensében, ami a kereslet-kínálat egyensúlyának irányába terelheti a teljes piacot a bérleti díjak emelkedésével kísérve - tette hozzá a szakember.

Ecsődi Miklós, a Colliers Head of Occupier Services Directora szerint sem értük még el az egyensúlyi helyzetet, de az ellene ható faktorok száma folyamatosan mérséklődik: kínálati oldalról elindult a keresleti feltételekhez való alkalmazkodás, sok fejlesztő kivár és csak bizonyos előbérleti arány mellett indítja a fejlesztést.

A Covidot követő területoptimalizációk hamarosan kifutnak és a piacon lévő subleasek (albérletbe adások) száma is csökken.

A kereslet összetétele viszont továbbra sem optimális. A bérletiszerződés-megújítások hányada még mindig magas - kifejezetten igaz ez a székházprojektekre - az új szerződések jelentős hányada relokációhoz kötődik, a nagyobb új belépők eltűntek a piacról.

A következő időszakban az egyensúlyra a legnagyobb hatással az állami bérlők új épületekbe költözése lesz, ennek konkrét hatásait azonban egyelőre még nehéz megbecsülni.

Az építés alatt álló irodaállomány éppen csak meghaladja a 140 000 négyzetmétert, ami historikusan nézve is alacsony volumennek számít, és intő adat, hogy a 2020 előtti időkhöz képest az új átadások üresedési rátája nagyságrendekkel nőtt. Az üresedéssel összefüggésben azonban látni kell, hogy vannak eltérések az egyes alpiacok, illetve kategóriák között. Például a budai alpiacokon, a Váci úti folyosón és a CBD-ben jellemzően alacsonyabb az üres állomány aránya, de ez igaz a zöld minősítéssel rendelkező, modern „A” kategóriás irodaházakra is - világított rá a szakember.

Mennyire tudatosak a bérlők?

Tendencia szinten elmondható, hogy általában a bérlők egyre tudatosabban állnak az irodahasználat kérdéséhez és annak komplexitásához méltó időt, energiát és pénzt fektetnek a projektek menedzselésébe. Természetesen a spektrum még mindig nagyon széles ebben a kérdésben, de az mindenképpen biztató, hogy egyre több felhasználó látja a hozzáadott értéket a professzionális tanácsadók szolgáltatásaiban. A tudatosság ugyanakkor rendkívül sokrétű, a legtöbb felhasználó költségalapon tudatos. Az összköltség szemléletnek már fontos része a területhatékonyság és az épület működésének hatékonysága. Természetesen a legnagyobb felhasználók esetében a környezettudatosság is fontos eleme a döntéseknek - mondta el Simonyi Balázs, aki szerint

a legjobb munkavállalók megszerzéséért és megtartásáért folyó harc egyik alapvető „tűzvonala” még mindig az iroda.

Ennélfogva a klasszikus lokáció, lokáció, lokáció, és a minél több és magasabb színvonalú szolgáltatás megléte mellett gyakran a hihetetlen magas műszaki tartalmú és belsőépítészeti minőségű tereket keresik a munkáltatók, jóllehet az összköltség az esetek többségében továbbra is perdöntő.

A bérlőknek olyan újabb szempontokat is figyelembe kell venniük, amelyek a következő években egyre erősödő ESG-szempontokból és követelményekből adódnak. A saját maguk számára előirányzott ESG-követelmények jelentős része érinti a munkavégzésük helyét, így a bérleti szerződéseik megkötésekor ezek a szempontok erőteljesen megjelennek. Arra számítok, hogy ez utóbbi szempont a következő időszakban az egyik motorja lesz az irodafejlesztési piacnak, hiszen jelenleg az ESG-szempontoknak megfelelő irodakínálat minimális mind a magyar, mind az európai irodapiacon, így új fejlesztésekre, és korszerűsítésekre lesz szükség - hangsúlyozta Angel Gábor, kiemelve, hogy

mind az ESG-elvárások, mind pedig a munkaerő jóllétét szem előtt tartó megfontolások arra ösztönzik a bérlőket, hogy egyre tudatosabban döntsenek a jövőbeni irodájukkal kapcsolatban.

Egyre fontosabb a lokáció és a lokációban nyújtott szolgáltatások köre a számukra, valamint az elmúlt évek drasztikus energiaköltség-emelkedéséből tanulva az épületek energiahatékonysága. Sokszor merül fel a bérlők oldaláról egyszerre a területnövekedési és -csökkenési opció igénye, bár ennek súlya valamelyest már csökken az előző évekhez képest, talán pont azért, mert a home office-ból adódó bizonytalanság is csökkent - tette hozzá.

Ami az elhelyezkedést illeti, a budapesti irodaállományon belül a korábbi évekhez hasonlóan most is a Váci úti irodafolyosó a domináns, ahol tavaly év végére az állomány elérte az 1,14 millió négyzetmétert, ami a teljes budapesti állomány több mint negyedét teszi ki. A csőben lévő fejlesztések tekintetében ugyanakkor a Nem-központi Pest és a Dél-Buda alpiacok állnak az élen, mindkét területen 100 ezer négyzetméternél is nagyobb irodaterület áll építés alatt.

A bérlők Ecsődi Miklós szerint is egyre tudatosabbá váltak, a jó lokáció mellett továbbra is növekvő hangsúlyt kap a zöld, energiahatékony működés és a munkavállalók jóllétét támogató környezet. Egyértelmű hátrányban azok a házak vannak, amelyek rossz energiahatékonysággal, periférikus, tömegközlekedéssel nehezen elérhető lokációval rendelkeznek. Ezt a már említett alpiacok közötti üresedési eltérések is kiválóan visszatükrözik.

