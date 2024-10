Kezd beindulni a lakáspiac: hol éri meg legjobban lakásba fektetni a pénzünket?

Nemrég jelent meg az Európai Unió tagországaira vonatkozó legfrissebb lakásárindex, melyből kiderült, hogy az idei második negyedévben - több mint egy év után - megtört az éves árcsökkenés trendje és 1,3 százalékos áremelkedés következett be. Az egyes országok között továbbra is nagyok a különbségek, így érdemes megnézni, hol csökkennek még mindig a lakásárak és mely országok léptek a növekedés útjára, illetve mi történt az elmúlt évtizedben az EU országainak lakásáraival. Hol érdemes leginkább lakásba fektetni a pénzünket?

Bejárta a világsajtót, hogy az euróövezeti lakásárak több mint egy év után ismét növekedésnek indultak, ami a régió ingatlanpiacának fokozatos élénkülésére utal. Az Eurostat legfrissebb adatai szerint a második negyedévben 1,3 százalékos éves növekedést regisztráltak, ami négy egymást követő negyedéves csökkenés után következett be.

Ahogy az elemzés rámutat, a lakáspiaci kereslet korábban visszaesett a megemelkedett hitelköltségek miatt, de az Európai Központi Bank (EKB) várható kamatcsökkentései nyomán idén mérséklődtek a jelzáloghitel-kamatok. Az EKB irányadó betéti kamatlába jelenleg 3,5 százalékon áll.

Az árnövekedés azonban korántsem egységesen indult be. A vizsgált 28 ország közül - melyek között néhány EU-n kívüli ország is szerepel - összesen 22-ben volt pozitív előjelű az éves árváltozás, míg 6 országban továbbra is árcsökkenés mérhető.