Nagy áttörés jöhet hamarosan az ingatlanpiacon - Elárulták a szakértők, mire kell számítanunk

Múlt héten tartották a világ egyik legnagyobb ingatlanfejlesztési szakkiállítását, a müncheni Expo Real-t, ahol a magyar ingatlanpiac szereplői közül is többen jelen voltak. Ahogy korábban írtunk róla , a Magyarország-stand fókuszában a bővülő ipari és logisztikai ingatlanfejlesztések szerepeltek, de lakóingatlan-, hotel- és irodaportfólióikat is felsorakoztatták a nagy hazai ingatlanfejlesztők. Ezúttal arra voltunk kíváncsiak, a jelenlévők milyennek látták a piaci hangulatot, mi hozhatja el az áttörést és a fordulatot az elmúlt évek negatív hangulata közepette, és milyen kérdések foglalkoztatják most a nemzetközi szakmát. Íme néhány vélemény.

Nagyon jól pozicionált volt a magyar megjelenés, konkrét fejlesztési/befektetési projektekkel, kézzelfogható üzenetekkel az idei Expo Real-on. A fókuszban az iparfejlesztés és az ehhez kapcsolódó ipari/logisztikai ingatlanpiaci lehetőségek álltak, ami általánosan pozitív megítélés alá esik.

A kamatvágási várakozások okán javuló nemzetközi hangulat óvatos optimizmusra ad okot,

összességében intenzívebb volt ez az expó, mint a tavalyi, látványosabb volt a magyar jelenlét, több kiállítóval és több látogatóval - mondta el Borbély Gábor, a CBRE kutatási igazgatója.

Property Awards 2024 Az év legnagyobb ingatlanpiaci teljesítményeit díjazza a szakma november 28-án a Property Awards 2024-en. Részletekért kattints!

Székely Ádám, az Innovinia ügyvezető igazgatója és tulajdonosa, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) alelnöke szerint a magyar stand erősen ipari – és azon belül is eléggé vidéki – fókuszú volt, Magyarországon belül vidéken van most a legtöbb történés, elsősorban folyamatban lévő kelet-magyarországi, és hamarosan várható dél-magyarországi ipari fejlesztések formájában. Magyarországon a hagyományos nyugati (ide értve a Suzukit is) gyártók (OEM-ek) mellett megjelentek a keleti, elsősorban kínai gyártók is, köztük akkumulátorgyárak, tehát

nálunk nemcsak a nyugati gyárak találkoznak a keleti beszállítóikkal, hanem egyszerre vannak jelen a nyugati és a keleti cégek, ami jó kilátás az ipari fejlesztések szempontjából.

Összességében a hangulat jobb volt a tavalyinál, több befektető is van, aki a hosszú kivárás után hamarosan ismét vásárlásokat tervez. A rendezvényen szinte mindenki kiemelte a kamatcsökkentési ciklust, ami várhatóan lendületet ad majd a piacnak - tette hozzá a szakértő.

Ezt erősítette meg Csürös Csanád, a Property Forum CEO-ja is, aki kiemelte, hogy az idei expó hangulata alapvetően pozitívabb volt a tavalyinál, amikor az európai befektetési piac további negatív mozgását prognosztizálta a szakértők többsége.

Az idei év arról szólt, hogy a legtöbb európai országban elindult felfelé a piac, és a következő 12 hónap kilátásai is inkább pozitívak.

A közép-európai régió is pozitív jeleket mutat, az expón sok lengyel régió mellett Magyarországnak is volt saját standja, ahol elsősorban az ipari-logisztikai ingatlanok voltak fókuszban.

Nem volt mindenki optimista

Bár mindenki reméli, hogy innentől nem lesz olyan rossz a piac, mint ahogy a mutatók alapján látszik, de jobb felkészülni a viharokra - vélekedett Hubert Abt, a New Work & workcloud24 CEO-ja.

Az MSCI szerint újabb 40%-os értékkorrekcióra van szükség ahhoz, hogy a befektetési piac ismét érdemben élénkülni tudjon.

2025-ben és 2026-ban a hitelszerződések többségének esedékessé válik a meghosszabbítása, a kamatcsökkentések azonban nem lesznek elégségesek ahhoz, hogy a refinanszírozás előtt álló eszközök többségét megmentse - hangsúlyozta.

A szakértő szerint az elavult és az ESG-kritériumoknak nem megfelelő irodaterületek túlkínálata világszerte sürgető probléma, amely a befektetési eszközök összeomlásához vezethet. A minőségi termékekből való alacsony kínálat ugyanakkor a prémium bérleti díjakat növelni fogja. Mivel a CSRD (vállalati fenntarthatósági irányelv) csak a következő három évben válik érvényessé, eddig csak néhány befektető vette komolyan. Ki kell használniuk a lehetőséget, hogy felkészítsék portfóliójukat a hitelminősítő intézetek következő átvilágítására. Bár az előttünk álló út göröngyös lehet,

abban egyetértés van, hogy jobb idők jöhetnek, de úgy tűnik, csak 2026 után.

Székely Ádám hozzátette, hogy Magyarország nemzetközi befektetői megítélése sem javult sokat egyelőre,

továbbra is alacsony az érdeklődés a magyar eszközök iránt, ami látszik a volumeneken és a 0,5-1,5 százalékpontos elvárt hozamprémiumon.

Csürös Csanád szerint leginkább Németország lóg ki az európai várakozási irányokból, a német döntéshozók nagy része idén is pesszimista hangot ütött meg, de a nemzetközi befektetői érdeklődés Magyarországot is kerüli.

A Magyarország-standot az elmúlt évekhez hasonlóan az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) alakította ki a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) és a CBRE szakmai támogatásával. Innovatív ipari ingatlanfejlesztőként a stand két fő kiállítója a HelloParks (a Futureal-csoport tagja) és az immár Innovinia néven működő Infogroup (az IGPark-ok fejlesztője és tulajdonosa). Az ipari ingatlanok piacának állami szereplője, az országos hálózattal rendelkező INPARK is bemutatkozott, valamint olyan piacvezető ingatlanfejlesztő cégek is kiállítói voltak a Magyarország-standnak, mint az ATENOR, a Biggeorge Property, és a GLP Hungary. A regionális városok közül az idén Debrecen, Kaposvár és Pécs mutatta be kiemelt projektjeit.

Kapcsolódó cikkünk 2024. 09. 23. Látványos projektekkel készül Magyarország a világ egyik legnagyobb ingatlankiállítására

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images