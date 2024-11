Elértük a mélypontot? - Elárulta a vezérigazgató, mikor indulhat újra az építőipar szárnyalása

Az állami megbízások hiánya is jelentősen hozzájárult az építőipar utóbbi időben tapasztalt gyengélkedéséhez, ugyanakkor a jövőbe tekintve vannak bizakodásra okot adó jelek. Eközben a munkaerőhiány okozta nehézségeket újfajta kihívások váltották fel, és az iparág zöld átállására is egyre nagyobb figyelmet kell fordítani. Hogy mindezek tekintetében a jövőre nézve mennyire lehetünk optimisták, elérte-e már a mélypontot a szektor, és mennyire élénkítheti fel a hamarosan induló Vidéki Otthonfelújítási Program és az egyszerűsített Energiahatékonysági Otthonfelújítási Program az építőanyagok iránti keresletet, arról Rázsóné Szórády Csillát , az Újház Zrt. vezérigazgatóját kérdeztük, aki a november 27-i Construction Technology & Innovation konferenciának is előadója lesz.

Sokan találgatják mostanában, hol tartunk jelenleg az építőipari ciklusban. Elértük már a mélypontot? Mire számíthatunk a következő években?

Vélhetően elértük a mélypontot. Az állami megbízások szintje jelenleg alacsony, ennél kisebbre nem számítunk. Ugyanakkor bizakodásra ad okot az élénkítő programok sora és a javuló kamatkörnyezet.

Az otthonfelújítási program első hulláma ugyan nem hozta a várt eredményeket, de a könnyítéseknek köszönhetően a második hullám már lendületet adhat a piacnak,

amelyet a november közepén részleteiben is bejelentett vidéki otthonfelújítási program tovább növel.

A 2024 első három negyedévben kiadott építési engedélyek száma országosan 2,3%-kal csökkent, ami visszaesést vetít előre, de - bár ezek hatása építőiparban még nem érzékelhető - biztatók a lakossági hitelezési mutatók, amelyek szintje már csaknem elérte a 2022-es „aranyévet”. Jól érzékelhetően erősödik tehát az igény a lakosság részéről, miközben a nagy projekteket bár fontolgatják, de még egyelőre visszafogják a beruházók. Árak tekintetében jó hírünk van,

2024-ben tovább csökkentek az árak, elsősorban a szerkezetépítés, a szárazépítés és a szigetelés terén.

Összességében optimistán tekintünk a következő évre. A 2023 áprilisi mélypontot követően az elmúlt hónapokban már enyhe felívelés volt tapasztalható. Bízunk benne, hogy az élénkítő intézkedések hatására a vállalkozások is elindítják az eddig halogatott beruházásaikat. Az igazi áttörést az új építkezések jelentenék. Pozitív, hogy ezt a kormány is felismerte az új gazdasági akciótervben, ahol a lakhatás kiemelt szerepet kap, de egyelőre a meglévő épületállomány korszerűsítése a jellemző.

Kutatásaink azt mutatják, hogy ebben egyébként óriási a potenciál, hiszen az otthon továbbra is nagyon fontos a magyar emberek számára. Sok időt töltünk otthon, a felmérések szerint az emberek 75 százaléka szinte mindig otthon van, és nagy az igény a fejlesztésre, hiszen a megkérdezettek 94%-a elégedetlen a lakása minőségével.

Az állami megrendelések alacsony szintje mellett milyen további kihívásokkal néz szembe az iparág? Mennyire van elérhető szabad munkaerőkapacitás?

Az építőiparban jelenleg van elengedő szabad kapacitás, azonban a szektor kihívásai között időről-időre felmerül a szakemberhiány és a munkaerő elvándorlása. A kiváló szakemberek távozása kétszeresen is káros lehet, hiszen nemcsak a munkaerejük hiányzik, de a bennmaradók bérigényét is feljebb tornázza.

Az állami megrendelések ma még alacsonyabb szintje és a támogatási szabályozás gyakori változása megnehezíti a tervezést és a hosszú távú stratégiák kialakítását.

Az Újház azonban törekszik arra, hogy minél rugalmasabban reagáljon a piac változásaira, és biztosítsa a szükséges anyagokat és szolgáltatásokat ügyfelei számára.

Vannak-e olyan megoldások az Újház-nál - akár a cég működését, akár a termékkínálatát nézve - amelyek az iparág zöld átállására, fenntarthatóbbá válására fókuszálnak? Hogyan segítik ezt elő?

Igen, az Újház kiemelt figyelmet fordít az iparág zöld átállására és a fenntartható megoldásokra. Termékkínálatunkban és szolgáltatásainkban egyaránt törekszünk a környezetbarát alternatívák biztosítására.

Az egyik legfontosabb terület a szigetelés. Tapasztalataink szerint az építőiparban egyre nagyobb az igény a zöldebb, energiatakarékosabb megoldásokra.

Olcsóbb fenntartani egy jól szigetelt házat, kellemesebb benne lakni, és hozzájárul a fenntarthatósághoz is.

Ez megfelel az Újház filozófiájának is, amelyet az „Új otthon, új élet” szlogen fogalmaz meg a legjobban. Az Újház kiemelkedően széles választékban kínál szigetelőanyagokat, és szakértő kollégáink segítenek a megfelelő termékek kiválasztásában.

Mit gondol a kormányzat azon törekvéséről, hogy az utóbbi években a beruházások életciklusát egyre átfogóbban kívánják szabályozni? A BIM elterjedése, mint kiemelt cél a beruházásoknál egyre jobban meg kell, hogy jelenjen.

Teljes mértékben egyetértünk a kormányzat törekvésével, miszerint a beruházások életciklusát átfogóbban szabályozzák, és a BIM elterjedését ösztönzik. Véleményünk szerint ez a kezdeményezés számos előnnyel jár, és végső soron a végfelhasználók, azaz a vásárlóink elégedettségét szolgálja. A BIM ugyanis nem csupán egy technológia, hanem egy olyan szemléletmód, amely az építőipari folyamatok hatékonyságát és fenntarthatóságát hivatott növelni.

A BIM segítségével a tervezéstől a kivitelezésen át az üzemeltetésig minden adat pontosan rendelkezésre áll,

ami megkönnyíti a későbbi épületfejlesztéseket, és segít a vásárlóknak tudatos döntéseket hozni. A hatékonyabb fejlesztések és beszerzések révén pedig optimalizálhatók a költségek, ami végső soron az ingatlanok árában is megjelenhet.

Hogyan és milyen mértékben befolyásolta a nyáron indult otthonfelújítási támogatás az építőanyagok iránti keresletet? Milyen munkákhoz keresnek a legtöbben alapanyagot?

Az Újház üdvözli a program módosítását, hogy minél több ember számára könnyebben elérhető legyen a támogatás. Közel 80 kereskedésből álló országos hálózatunk tapasztalataira is támaszkodva mi magunk is megtesszük a szakmai javaslatainkat. Sőt, nemcsak elemzünk és javaslatokat teszünk, hanem készülünk is, teljes hálózatunk komplex szolgáltatásaival állunk a pályázók rendelkezésére. Az egyes Újház kereskedések külön-külön is hirdetik a lehetőséget, pénzügyi tanácsadókkal, bankokkal vették fel a kapcsolatot, hogy minél gördülékenyebb legyen a folyamat. Az otthonfelújítási támogatás mellett természetesen üdvözöljük és nagyon fontosnak tartjuk a kistelepüléseken élőknek szánt, január 1-én induló felújítási támogatást is.

Bár a nyáron kezdődött otthonfelújítási támogatás elsősorban a pályázati anyag összetettsége, és a lassú hitelbírálati folyamatok miatt még nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket,

az elmúlt időszakban egyértelműen a szigetelőanyagok iránt mutatkozott a legnagyobb kereslet.

Ezt a trendet erősítette az EKR (Energiahatékonysági Kötelezettségi rendszer) kereteiben működő hitelesített energiamegtakarítás (HEM) lehetősége is, amelynek köszönhetően egyre többen döntöttek az ingatlan energetikai korszerűsítése mellett.

Várakozásaink szerint a következő időszakban a nyílászárók kereslete fog élénkülni.

Az Újház azonban nemcsak az egyes termékek értékesítésében hisz, hanem a jól megtervezett komplex megoldásokban. Ezért arra biztatjuk ügyfeleinket, hogy rendszerben gondolkodjanak, és ne csak a szigetelésre és a nyílászárókra, hanem a tető és a gépészet felújítására is fordítsanak figyelmet. A tudatos tervezés és kivitelezés hosszú távon kifizetődő befektetés, hiszen energiatakarékosabb és komfortosabb otthont eredményez.

Fontos megjegyezni, hogy a szigetelőanyagok és a nyílászárók népszerűsége nem kizárólag az otthonfelújítási támogatásnak köszönhető. Az emberek egyre tudatosabbak a környezetvédelem és az energiatakarékosság terén, és ez a hozzáállás az építőanyagok iránti keresletet is befolyásolja. Mi az Újháznál már régóta kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy megfelelő szaktanácsokkal lássuk el a vásárlóinkat, sőt energetikai szakemberek közreműködésével kifejlesztettünk egy egyedi szigeteléshatékonysági kalkulátort is, amely nagyon hasznos segítség a tervezéskor. Ez különösen fontos akkor, amikor bizonyos korszerűsítési támogatásoknak feltétele az energiahatékonyság meghatározott arányú növelése.

