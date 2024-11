Megjelent a legújabb Top50! - Ők az ingatlanpiac legfontosabb szereplői 2024-ben!

Kilencedik alkalommal mutatjuk be a hazai ingatlanpiac legfontosabb látható szereplőit, akik nevéhez a legtöbb és legfontosabb események kötődnek. Az elmúlt 9 évben eddig 126-an szerepeltek a listán, az idei 50-ből pedig ahogy tavaly, úgy idén is 16-an vannak azok, akik eddig minden alkalommal felkerültek. A tavalyi 8 után idén mindössze 3 új szereplőt találhatunk, a hölgyek aránya viszont, ha minimálisan is, de emelkedett, a tavalyi 4 után idén 6-an szerepelnek a listán. Jó lapozgatást és olvasgatást az idei szereplők megismeréséhez.

TOP 50

A kilencedik széria.

A hazai ingatlanpiac 50 legbefolyásosabb szereplőjének listáját minden évben nagy kihívás és egyben megtiszteltetés is elkészíteni. Végtelen a szempontok száma és be kell vallani, az utolsó 3-4 kiadó helyre vonatkozó döntést mindig nagy teher meghozni, hiszen 10-20, de inkább több száz! arra érdemes szereplő is van a piacon. A listák viszont végesek, úgyhogy idén is le kellett egy ponton zárni. Amiben viszont biztosak lehetünk, hogy a hazai ingatlanpiacot szerencsére nem csupán ez az 50 szereplő működteti, hanem az ő több tíz vagy több száz fős közvetlen csapataik, valamint több ezer elhivatott és lelkes szakmabeli (tanácsadók, ügyvédek, marketingesek, finanszírozók, tervezők, kivitelezők, üzemeltetők, fejlesztők, elemzők...), akiknek ugyanúgy jár az elismerés a munkájukért évről évre!

Ahogy a korábbi években, úgy idén is számos új kihívással nézett szembe a piac, ami egyes cégek átszervezését és több új szereplő megjelenését hozta magával. A piac látszódó és valóban az ingatlanpiacon és az ingatlanpiacért dolgozó szereplői közül idén is kiválasztottuk a Portfolio Top50 ingatlanpiaci szereplőjét, ami az alábbi linkre kattintva olvasható.

A TOP50 magazint ezen a linken érhetik el⇒

Számokban

Az idei listán sokan vannak olyanok, akik az előző években már többször is szerepeltek, de 16-an vannak csak azok, akik az elmúlt 9 évben minden alkalommal felkerültek a Top50 közé. Érdemes megkeresni őket.

2024-ben mindössze 3-an vannak olyanok, akik először kerültek a Top50 listára,

és nagy örömünkre két nő is van közöttük. A nemi arányok tekintetében azonban továbbra sincs érdemi elmozdulás. A 2020-as rekordév után, amikor 6 nő is szerepelt a listán, tavaly 4-en voltak, idén viszont ismét 6 hölgy került a Top50 közé. Továbbra is bízunk benne, hogy a következő években egyre több nő fog tudni elsőszámú vezetői tisztséget betölteni a hazai ingatlanpiac legfontosabb és legaktívabb cégei élén.

Az ingatlanpiaci Top50 kiadványunkat 2016 óta készítjük el, és ezalatt a 9 év alatt összesen 126-an szerepeltek a listán,

ami jól tükrözi, hogy egyfelől nagyon erős és stabil a legfontosabb ingatlancégek és azok vezetőinek névsora, de folyamatos mozgás is van, akár cégek, akár a vezető pozíciók tekintetében.

Elindultunk felfelé, de még hosszú út áll előttünk

Több szempontból is 2023 volt a mélypont a hazai ingatlanpiacon, 2024-ben azonban csökkentek a pesszimista hangok. Noha még az idei év sem hozta el a maradéktalan fellendülést, a továbbra is velünk lévő globális kihívásokhoz és bizonytalanságokhoz úgy tűnik, fokozatosan alkalmazkodott a szektor. 2024 utolsó negyedévére egyértelműen megjelent a fény az alagút végén. A befektetési piac ugyan még idén is gyengélkedett, de jövőre ebben is érdemi növekedést vár a többség. Hazánkban továbbra is nagyon erős a belföldi jelenlét az ingatlanbefektetésekben, ami a nemzetközi szereplők óvatosságára utal.

A TOP50 magazint ezen a linken érhetik el⇒

A piaci döntésekre eközben egyre nagyobb hatása van a fenntarthatósági követelményeknek, ami a finanszírozástól kezdve, a fejlesztéseken át, a befektetésekig áthatja a szektort. Emellett a mesterséges intelligencia legújabb megoldásaira is oda kell figyelni, de ennek ágazati szintű konkrét megjelenése kapcsán még nagyon sok a kérdőjel.

Az idei év is bizonyította, hogy a kihívások ellenére minden helyzetben vannak jó stratégiák, de ezekhez ébernek kell lenni, hogy az újabb piaci fellendülésből is sikeresen, megerősödve jöhessünk ki. Biztosak vagyunk benne, hogy 2024 után 2025 is számos izgalmas kihívást tartogat majd számunkra, de kellő nyitottsággal és rugalmassággal a jövőben is lehetőséget lehet kovácsolni az esetleges váratlan fordulatokból. Mi itt leszünk, és elemzéseinkkel, konferenciáinkkal továbbra is aktívan követjük a piacot befolyásoló eseményeket.

Találkozz a legfontosabb piaci szereplőkkel 2025-ben is, a szakma kiemelt rendezvényein!

Property Warm Up 2025 2025. február 20-án a Property Warm Up 2025 konferenciával nyitjuk a szezont, középpontban az ingatanpiac legfontosabb kérdéseivel.

2025. május 28-29-én újra Property X élménykonferencia & X-Cycling! Tekerj le velünk Balatonfüredre!

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ