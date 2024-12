Budapesti lakást 500 ezer forintos négyzetméterár alatt? – Ezeken a helyeken nem lehetetlen

Míg tíz évvel ezelőtt az 500 ezer forintos négyzetméterár még a legdrágább budapesti utcákat jellemezte, 2018-ban már a budapesti átlagár volt ennyi. Mostanra viszont már csak elvétve van olyan része a fővárosnak, ahol ennyiért is lehet lakóingatlant venni. Hogy pontosan melyek azok a közterületek, ahol ennél is olcsóbban cserélnek gazdát a lakások, illetve kerületenként melyek a legolcsóbb utcák, és ott milyen négyzetméterárak jellemzők, azt a KSH Ingatlanadattára alapján gyűjtöttük össze, kiemelve a kerületek legdrágább közterületeit is.

Nagyot emelkedtek a budapesti lakásárak az utóbbi egy évtizedben. Bár közvetlenül a Covid előtt és alatt, valamint 2022 és 2023 közepe között volt egy-egy megtorpanás, tíz év alatt így is több mint négyszeres volt a drágulás.

Éppen emiatt manapság már szinte nagyítóval kell keresni a valóban olcsó ingatlanokat, de ahogy látjuk, minden kerületben akadnak olyan utcák, ahol valami ok miatt bőven átlag alatt maradnak a négyzetméterárak. Hogy pontosan melyek ezek, és az egyes kerületekben mennyi a lakásárak belépőszintje, azt az alábbiakban gyűjtöttük össze.

Property Warm Up 2025 2025. február 20-án a Property Warm Up 2025 konferenciával nyitjuk a szezont, középpontban az ingatanpiac legfontosabb kérdéseivel. Részletekért kattints!

Több dolog is befolyásolhatja a lakásárakat

A lokáción túl több dolog is befolyásolhatja, hogy milyen átlagárak alakulnak ki egy adott utca lakásainál. A legfontosabb az eladott lakások minősége. Egy új építésű vagy újszerű lakás akár kétszer annyiba is kerülhet, mint egy azonos helyen lévő felújítandó, így, ha többségbe kerül az új vagy újszerű lakások értékesítése, az felfelé húzza az átlagárat. Rövidebb utcáknál akár néhány lakás is jelentősen befolyásolhatja az éves átlagárat. Emellett kisebb mértékben a mikrokörnyezet is hatással van az árakra: a szélesebb járdák, modern burkolatok, jó megvilágítás például nemcsak az ott lakók közérzetére, de akár biztonságérzetére is hatással van, ami szintén megjelenik az árakban. Így fordulhat elő, hogy akár egymáshoz közeli utcák között is jelentős árkülönbségek alakulhatnak ki.