Nagyot fog robbanni idén a lakáspiac - De mi lesz azután?

Futó Péter 2025. január 03. 06:00

Akár 30 százalék feletti volumenbővülés is elképzelhető 2025-ben a hazai lakáspiacon, miután mind az adásvételek számában, mind az árakban emelkedés várható. A lakáspiac kilábalása az előttünk álló évben is tovább folytatódhat, a javuló piaci körülmények mellett rengeteg olyan állami intézkedést jelentettek már be, amelyek a piac további bővülését támogatják. Milyen hatással lehetnek ezek a lakáspiacra nézve és hosszú távon is velünk maradhat a növekedés?