Még idén átadják Budapest legújabb bevásárlóközpontját

Futó Péter 2025. január 29. 09:00

Az idei év minden bizonnyal jobb év lesz, mint a tavalyi a hazai és a nemzetközi kereskedelmiingatlan-piacon. Még a pesszimistább forgatókönyvek szerint is 2,5 százalékos gazdasági növekedés várható Magyarországon, miközben a világszinten bizonytalanságot okozó választások jelentős része is lezajlott, így az ezzel kapcsolatos korábbi bizonytalanság is mérséklődött. Hogy mindez mit okoz majd a magyarországi kereskedelmi ingatlanok piacán, arról a CBRE Hungary Market Outlook 2025 című rendezvényén a vállalat szakértői beszéltek, akik a kiskereskedelmi szektorra kitérve azt is elmondták, hol, milyen bevásárlóközpont-felújítások és -átadások várhatók idén.