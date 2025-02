Aránytalanul magas díjakkal sújthatják a legkisebb szállásadókat

Ahogy nemrég mi is megírtuk , egy rendelettervezet értelmében fizetőssé válik a szálláshely-minősítés, melyet 3 évente minden szállásadónak kötelező elvégezni. A minősítés díja a szálláshely típusától és méretétől függően 60 ezer és 450 ezer forint között lesz. Hogy a döntésnek milyen hatása lehet a piac kisebb szereplőire nézve, mennyiben érintheti ez a működésüket és befolyásolhatja a teljesítményüket, arról a piac szakértőit kérdeztük.

Hamarosan új költségek jelenhetnek meg a szállásadók számára, miután egy döntés értelmében fizetőssé válik a szálláshely-minősítés. A szálláshelyek minősítésének bevezetéséről még 2021-ben döntött a kormány, így szálláshelytípustól függően 2022 vagy 2023 óta a korábban jellemző vendégértékelések helyett egy kötelező és előre meghatározott szempontrendszer szerint kell a szállásokat minősíttetni. Ennek részleteiről akkor az alábbi cikkben írtunk:

A Magyar Turisztikai Ügynökség kérdésünkre elmondta, hogy a szálláshely-minősítés bevezetésének célja az átláthatóság megteremtése volt, amely nemcsak a belföldi, hanem a nemzetközi turisták számára is segítséget nyújt a preferenciáiknak megfelelő szálláshely kiválasztásában.

Eddig azonban ezt ingyenesen meg lehetett tenni, de a jövőben a szállásadók költsége lesz a minősítés 3 évente történő elvégzése. Hogy ez pontosan milyen kiadásokat jelent, azt a szálláshelyek kapacitása és típusa határozza meg .

Kinek, mennyibe fog kerülni a minősítés?

Magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek minősítése

Ebbe a kategóriába tartoznak a különböző méretű, leggyakrabban az Airbnb-n hirdetett befektetési céllal hasznosított lakóingatlanok. Ezeket a tulajdonosak rövidebb távra, főként turisztikai céllal adnak bérbe. A mintegy 180 ezer kiadható szobából több mint 46 ezer magánszálláshelyeken, míg közel 27 ezer egyéb szálláshelyeken található. Az ilyen szálláshelyek esetén az alábbi díjakra kell számítani:

1-8 szoba: 60 000 Ft

9-25 szoba: 110 000 Ft

Szállodák minősítése

Ha a kiadható szobák számát nézzük, még mindig a szállodák részesedése a legnagyobb, az országban közel 66 ezer szállodai szoba áll rendelkezésre. Ezek többsége nagyobb komplexumokban található, egy átlagos szálloda 65 szobából áll. Szállodák esetében az alábbi díjak várhatók:

11-50 szoba: 150 000 Ft

51-150 szoba: 300 000 Ft

150 szoba felett: 450 000 Ft

Panziók, kempingek, üdülőháztelepek és közösségi szálláshelyek minősítése

Panziókban országszerte valamivel több mint 14 ezer szoba érhető el, míg kempingekben és üdülőháztelepeken összesen 9-10 ezer. Az úgynevezett közösségi szálláshelyeken emellett további 17 ezer szoba található, ezek minősítésére egységes díjszabást állapítanak meg.

Egységesen: 150 000 Ft

Megismételt helyszíni ellenőrzés díja

Végül, ha valami miatt meg kell ismételni a minősítést, annak külön díjazása lesz, mely az alábbiak szerint alakul:

Magánszálláshely és egyéb szálláshely: 60 000 Ft

Minden más szálláshelytípus: 100 000 Ft

Mit gondolnak a díjazásról az érintettek?

A tervezett díj kapcsán a piac kisebb szereplői több ok miatt is elégedetlenségüknek adtak hangot. Frankó Pál, a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségének (FATOSZ) elnöke szerint a magán- és egyéb szálláshelyek szempontjából probléma, hogy a díjszabás nem tesz különbséget a tevékenység jellegei között. A magán- és egyéb szálláshelyek jellemzően nem főállású főtevékenységek más szálláshelytípusokkal szemben, így itt ugyanazon szabályok alkalmazása nem indokolt, mint más kereskedelmi típusú szálláshelyeknél.

a rendszert alapvetően a magán- és egyéb szálláshelyek fogják anyagilag fenntartani, noha a turizmus bevételeinek legjelentősebb része a szálloda és hasonló típusú szálláshelyeken keletkezik.

Az alábbi táblázat mutatja a várható bevételek megoszlását.

Várható bevételek megoszlása az egyes szálláshelytípusok között Egységek száma Kiadható szobák száma Kiadható férőhelyek száma Bevétel (millió Ft) Szálloda 1 011 65 509 153 223 303 Panzió 1 178 14 467 34 978 177 Kemping 265 5 611 71 248 40 Üdülőháztelep 199 4 018 14 065 30 Közösségi szálláshely 344 17 146 43 886 52 Magánszálláshely 25 699 46 283 178 289 2 021 Egyéb szálláshely 7 989 26 653 88 581 36 685 179 687 584 270 2 623 Forrás: KSH,FATOSZ

A magán-és egyéb szálláshelyek férőhelyeinek száma 266 870 egység, minden más szálláshelytípus összesen 317 400 egység. A magán- és egyéb szálláshelyek hozzájárulása a működéshez 3 évente 2,021 milliárd forint (78%-a bevételeknek). Minden más szálláshelytípus hozzájárulása a működéshez 3 évente 601 millió forint (22%-a bevételeknek), ami irreális eltolódást jelent - magyarázta a számokat Frankó Pál.

A szállodaipar (szállodák + panziók) önmagában 188 201 férőhellyel 32%-ban részesedik a férőhelykapacitásokból, a hozzájárulásuk viszont a rendszer működtetéséhez mindössze 18,3%.

Noha a szállodaipar férőhelykapacitása 71%-a a magán- és egyéb szálláshelyeknek, a befizetései csak 23,7%-a annak.

A díjtételeken belüli szobákra levetített értékek is rendkívül hektikusak. Például egy magánszálláshely díjtétele 7500-60 000 forint között szóródik szobánként a legkisebb egységeknél, ami a legnagyobb szállodáknál 900-2980 forintig terjed, de a szállodák legmagasabb díja sem haladja meg szobánként a 13 636 forintot. Ez alapján az látszik, hogy a legalacsonyabb díjtételek a szállodáknál találhatók, míg a legmagasabbak a kisebb szálláshelyeken. Amennyiben pedig úgynevezett "megismételt helyszíni eljárásra" kerül sor, az összehasonlítás még rosszabb arányokat mutat - világított rá a FATOSZ elnöke.

Egy szobára eső díjtételek megoszlása szálláshelytípusonként Típus Díjtétel (Ft) Egy szobára eső díj (Ft) Magánszálláshely 1-8 szoba 60 000 7500-60 000 Magánszálláshely 9-16 szoba 110 000 6875-12 222 Szálloda 11-50 szoba 150 000 3000-13 636 Szálloda 51-150 szoba 300 000 2000-5882 Szálloda 151-500 szoba 450 000 900-2980 Panzió, kemping, üdülőháztelep, közösségi szálláshely 6-25 szoba 150 000 6000-25 000 Forrás: KSH, FATOSZ

Hasonló megállapítást tett Wakszmann Csaba, a Felelős Magánszálláshely Kiadók Egyesületének (FMKE) alelnöke is, aki kiemelte, hogy a díj mértékét a kis szállásadók részére jelentősen eltúlzottnak, aránytalannak és megalapozatlannak tartja, úgy látja, hogy azok nem valós költségszámításon alapulnak. Az aránytalanság nemcsak az egyes szállástípusok között, hanem azonos típus esetében a költséghatárok között is fennáll, amely aránytalanságok nem igazolhatók a felmerülő költségek lineáris vagy exponenciális növekedésével.

A díjak jelentős mértékű eltúlzottságát jelzi, hogy annak mértéke például egy 400-800 ágyas kórház működési engedélyezési eljárásában alacsonyabb (108 000 forint), mint egy 9 szobás szálláshely minősítése esetében (110 000 forint).

Mindkettő igazgatási szolgáltatási díj és mindkettőnek költségszámításon kell alapulnia - hangsúlyozta.

Lehetnek előnyei is a díjnak

Nem mindenki ennyire pesszimista a tervezett díj bevezetése kapcsán. Schumicky Balázs, a Magyar Apartmaniadók Egyesületének (MAKE) elnöke, aki saját maga is auditál magán-, és egyéb szálláshelyeket, az új díj kapcsán kiemelte, hogy akik a jogszabályokat betartva határidőig elvégezték az önminősítést, azoknak az első audit továbbra is díjmentes, tehát akik jelenleg arra várnak, hogy az auditorok kiérkezzenek az ingatlanokhoz, azoknak nem keletkezik a mostani auditra fizetési kötelezettségük.

Mivel a tapasztalatok szerint az auditok sokszor meghiúsulnak, mert a házigazda elfelejt megjelenni az auditon, vagy olyan szálláshelyet akar auditálni, amely a minimális követelményeknek sem felel meg - és ezért pótellenőrzésre kötelezik -, érthető a jogalkotó azon törekvése, hogy ezen auditok költségeit ne a közös adóból fizesse a társadalom, hanem a vállalkozó járuljon hozzá.

A díjazás bevezetése segíthet abban, hogy az auditok már az első alkalommal sikeresek legyenek, hiszen a szállásadónak anyagi érdeke fűződik hozzá

- hangsúlyozta.

Ő is kiemelte ugyanakkor, hogy a díjszabás nem tesz nagy különbséget a szállások eltérő forgalmi képességében, vagy az üzemelés hosszában (szezonális kiadás vs. egész éves nyitva tartás). Könnyen belátható, hogy ez az egyszobás ingatlanok tulajdonosait, vagy a csak pár hónapot nyitva tartó szállásokat érinti legrosszabbul, hiszen ugyanannyit kell fizetniük, mint egy 8 lakóegységgel rendelkező, többszörösen magasabb árbevételű ingatlan után. Szintén

furcsa, hogy a nagyságrendekkel nagyobb árbevételre, és nyereségre képes hoteleknek a díjszabása rendkívül alacsonynak tekinthető összehasonlítva a magán-, és egyéb szálláshelyekkel.

Emellett egy kisebb szálláshely auditja eleve sokkal rövidebb idő alatt, kisebb energiaráfordítással elvégezhető, mint például egy 50 szobás, étteremmel, wellness részleggel, recepcióval rendelkező hotel esetében.

Versenyhátrányba kerülnek a kisebb szereplők?

Wakszmann Csaba szerint a fizetési kötelezettség tovább növeli a minősítési eljárással kapcsolatos jogos ellenérzéseket, mivel a szállásadók azt tapasztalják, hogy az eljárás tisztességtelen, átláthatatlan, szubjektív szempontokat érvényesít és kiszámíthatatlan eredményeket hoz. A kis szállásadók számára a minősítési kötelezettség megnövekedett adminisztratív terheket, magasabb működési költségeket, egyenlőtlen versenyhelyzetet, a regionális különbségek növekedését és a piacról való kiszorulás veszélyét jelenti. Ennek fényében még visszatetszőbb, ha az adminisztráció fenntartása önkényes kritériumok alkalmazására és eltúlzott, indokolatlan költségekre épül. Az FMKE alelnöke rávilágított, hogy

a megemelkedő fix terhek kitermelésének kényszere versenyhátrányt okozó áremeléshez vagy a jövedelmezőség csökkenésének az elszenvedéséhez vezet,

ami egy bizonyos határon túl akár a kisebb szálláshelyek bezárását is eredményezheti. Ez utóbbi opció különösen akkor lehet probléma, ha a kisebb, szezonálisan működő szálláshelyek a helyi turizmus egyik alapját képezik és a működésük megszűnése a helyi gazdaságra is negatív hatással lehet. A magasabb árak következtében a piac eltolódhat a magasabb fizetőképes keresletű szolgáltatások irányába, így ez az alacsonyabb költségvetésű családok, hátizsákos turisták kiszorulásához vezethet. A megnövekedett adminisztratív kötelezettségek és költségek a nemzetközi piacon is csökkentik a magyar turizmus versenyképességét - hangsúlyozta.

Schumicky Balázs elmondta, hogy egyes szállásadók szerint a pár éve bevezetett 4%-os turizmusfejlesztési hozzájárulásnak bőségesen fedeznie kellene a szálláshelyminősítés költségeit, hiszen az ebből befizetett összegből a magán-, és egyéb szálláshelyek közvetlenül egy fillért támogatást sem kaptak még vissza, ellentétben más, a turisztikai szektorban működő vállalkozásokkal (pl. vidéki vendéglátóegységek).

Úgy látja azonban, hogy bár érthető a szállásadók új díj kapcsán kialakult elégedetlensége, a 60 000 forint három évre elosztva csak évi 20 000 forint többletköltséget okoz, mely egy egészségesen működő piacon, egy rentábilisan menedzselt szállás esetén kigazdálkodható kell, hogy legyen.

Úgy gondolom, hogy a budapesti turizmus dinamikus fejlődése lehetővé teszi az itt működő magánszállásoknak, hogy a szálláshely-minősítés díját beépítsék az áraikba,

melyek nemzetközi összehasonlításban, és az ingatlanok árához képest rendkívül alacsonyak.

Ezt javasolják a szövetségek

Wakszmann Csaba szerint az igazgatási szolgáltatási díjak indokoltságát és mértékét nagyban meghatározza az eljárás szükségessége, alkalmassága és tisztességessége. Ennek biztosítása nélkül a fizetendő díj méltánytalan és tovább növeli az eljárás következtében elszenvedett hátrányokat, különösen ha a díj túlzott, aránytalan és megalapozatlan.

Egyetértünk azzal, hogy a kis szálláshelyek esetén is szükséges bizonyos követelmények meghatározása, ugyanakkor úgy véljük, nincs szükség összetett kategorizálási rendszerre,

az egységes, jogszabályban meghatározott, az alapvető higiéniai, biztonsági és kényelmi szempontokat tartalmazó, objektív alapkövetelmények elegendők, mert biztosítják a vendégek biztonságát, kényelmét és a szálláshelyek fenntartható működését, miközben teret engednek az egyediségnek és a helyi adottságoknak" - tette hozzá.

Frankó Pál ez alapján javasolja a rendelet kihirdetésének elhalasztását és érdemi egyeztetést az érdekeltek képviselőivel vagy pedig olyan módon meghatározni a díjtételeket, amelyek a férőhelyekhez igazodnak és figyelembe veszik azt is, hogy az adott szálláshelytípus főtevékenység vagy kiegészítő tevékenység.

Schumicky Balázs szerint fontos pont, hogy a minősítés díjkötelessé tétele után még nehezebben védhető a budapesti airbnb-k egy évben kiadható napjainak korlátozása, hiszen a vállalkozó egy újabb olyan díjat fizet meg, ami a három teljes évig érvényes, hasonlóan az egy évre forgalomtól függetlenül megfizetendő tételes átalányadóhoz. A díj bevezetése tehát egy újabb érv, hogy a kiadható napok számának korlátozása végérvényesen lekerüljön az asztalról.

Jó kérdés, hogy ebből a szempontból mi lesz az idén minősítésért folyamdó terézvárosi lakásokkal, mivel ott 2026 január elsejétől teljesen betiltják az airbnb-ket

- tette hozzá, kiemelve azt is, hogy minden új díj, adó növeli a feketézés veszélyét, hátrányt okozva a tisztességes piaci szereplőknek, ezért a Magyar ApartmanKiadók Egyesülete továbbra is a leghatározottabban kéri az önkormányzatokat, a Magyar Turisztikai Ügynökséget, a kormányzatot, és a NAV-ot, hogy történjen érdemi előrelépés a feketén működő szálláshelyek ellehetetlenítésében.

A Magyar Turisztikai Ügynökség felhívta a figyelmet, hogy a szálláshely-szolgáltatók kötelező szálláshely-minősítését szabályozó kormány- és miniszteri rendeletek társadalmi vitája a napokban zárult. Magyarország Kormánya ennek eredményét figyelembevéve dönt a jogszabályok esetleges módosításáról, erről pedig tájékoztatja majd a széles nyilvánosságot.

