Irányáron viszik a pesti paneleket a vásárlók - Hol vennének most lakást a piac szakértői?

A lakásárak nem fognak csökkenni, és a hitelkamatokban sem várható érdemi csökkenés, így az állampapírpénzek mellett a hitelből finanszírozott befektetői étvágy is hajtani fogja a szektort - mondta el a Portfolio Investment Day-en Soóki-Tóth Gábor, az Otthon Centrum elemzési vezetője. A szakember mellett más piaci szereplők is megosztották várakozásaikat, és elárulták, hol vennének most lakást, mi pedig ezek tükrében arra voltunk kíváncsiak, a nagy érdeklődés miként hatott a vevői alku mértékére.