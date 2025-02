Lélektani szinten a budapesti négyzetméterárak: hivatalosan is átléptük az 1 millió forintot

Az OTP Bank ingatlanpiaci szakértői évindító sajtótájékoztatón ismertették a 2025-ös év lakóingatlan-piaci várakozásait. A sajtóeseményen szó volt a lakásárak alakulásáról, az év első két hónapjának tapasztalatairól, illetve a lakáshitelezés várható alakulásáról is.

Tavaly 130 ezer tranzakció történhetett a piacon, 25 százalékkal több, mint egy évvel korábban.

Idén további 15-20 százalékos erősödés jöhet, elérheti a 150 ezret az idei tranzakciószám.

Emelkedhet a befektetési céllal vásárlók aránya, most országosan minden negyedik vevő ilyen célra keres, Budapesten pedig több mint harmada - mondta el Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője.

Az árak terén 2024 harmadik negyedévi a legfrissebb statisztika, akkor éves szinten 14 százalékos nominális árnövekedés volt.

Idén országosan 15 százalékot közelítheti az éves áremelkedési ütem, de a főbb befektetési célpontoknál - például Budapesten - ennél magasabb is lehet, akár a 20 százalékot is elérheti.

Az MNB szerint 2024 közepén 11 százalékos volt a lakáspiac túlértékeltsége, ez csökkent a korábbiakhoz képest.

Az átlagos alku 6,5 százalék, de a családi házaknál - főként vidéken - ennél magasabb alku is elérhető.

A lakásépítési piac lassabban reagál a változásokra, tavaly jelentős csökkenés mutatkozott, az építési engedélyek száma ennél kisebb ütemben csökkent. 2025-ben már emelkedés jöhet.

A budapesti árszint átlépte az egymilliós szintet

A legfrissebb, 2024 negyedik negyedéves előzetes NAV adatok alapján

a budapesti átlagár elérte az 1 millió forintot négyzetméterenként, jelenleg 1,012 millió forint az átlagos négyzetméterár.

Hosszú idő után a megyék közül Hajdú-Bihar 723 ezer forintos átlag négyzetméterárral megelőzte Somogy megyét, ahol csak 718 ezer forint volt az átlagos négyzetméterár. A legolcsóbb pedig Nógrád megye lett.

ahol csak 718 ezer forint volt az átlagos négyzetméterár. A legolcsóbb pedig Nógrád megye lett. A legdrágább megyeszékhely 792 ezer forintos négyzetméterárral Debrecen , az élbolyban még Győr szerepel 705 ezerrel és Szeged 704 ezer forintos átlaggal, a legolcsóbb Salgótarján.

, az élbolyban még Győr szerepel 705 ezerrel és Szeged 704 ezer forintos átlaggal, a legolcsóbb Salgótarján. Az V. kerület továbbra is a legdrágább, 1,396 millió forintos négyzetméterárral, az I.-ben 1,374 millió forint ugyanez. A legolcsóbb pedig Csepel, 692 ezer forintos négyzetméterárral - ismertette a számokat Valkó Dávid.

Több éves rekordok az újlakáspiacon

A szakértő kiemelte, hogy

budapesti új építésű társasházakból 8800 eladás volt tavaly, ami háromszoros érték 2023-hoz képest.

Ezzel szemben 8200 új lakás jelent meg a piacon. Az azonnal költözhető lakások száma 820-ra csökkent, egy évvel korábban 1200 volt, ami szintén az élénkülő keresletet mutatja, jóllehet a 2008 utáni években ez volt 3000 is.

2025 egy jó év lesz, a kedvezőbb hitellehetőségeknek is köszönhetően, illetve az állami bejelentések is lendíthetnek egyet a piacon, de a 2014 utáni évek óriási felívelésére azért most nem kell számítani - tette hozzá.

Az érdeklődések száma is növekszik

Az ingatlanérdeklődések száma a Zenga.hu oldalán egy év alatt másfélszeresére növekedett.

Elsősorban használt lakások iránt nőtt a kereslet, ahol közel duplázódott az érdeklődésszám,

a családi házak iránti érdeklődések növekedése mérsékeltebb volt. Ez is a befektetési célpont erősödésére utal, akik főleg lakáskategóriában érdeklődnek.

Területileg Budapest ugrik ki, ott duplázódott az érdeklődésszám. A kerületek közül a XIII., XIV. és XI. a legnépszerűbb, de a növekedés néhány külsőbb kerületben volt a legnagyobb.

Ezzel együtt az elérhető lakások hirdetésszáma csökkent, azaz gyorsabban pörög a piac. Főleg a 60 négyzetméternél kisebb lakások hirdetési ideje csökkent. A 6 hónapnál régebben fent lévő hirdetések száma is csökken, azaz ezeket is elkezdték venni a vevők. A kínálati árak ennek fényében 16 százalékkal növekedtek, Budapesten 15 százalékkal - emelte ki Lipták Zsuzsa, a Zenga.hu ügyvezetője, rávilágítva, hogy a paneleknél ennél is nagyobb volt a kínálati ár emelkedése.

A növekedés a jutalékbevételeknél is látszott, 2024 lett az Ingatlanpontál is az eddig legerősebb év. Ez a hiteleknél is megmutatkozott, de 2025 ennél is erősebb év lehet. Ha a kínálat csökken és a kereslet nő, az az árakban is látszik, nem ritkák a licitek sem. Összességében egy erős évre számítunk - hangsúlyozta Dr. Hartlieb Balázs, az OTP Ingatlanpont Kft. ügyvezetője.

Mi történik a lakáshiteleknél?

1350 milliárd forintnyi ingatlanhitel-kihelyezés történt tavaly, ami messze meghaladt a 2023-as évet, de idén 1700 milliárd forintnyi lakáshitelpiacra számíthatunk.

A CSOK Plusz belépésével a hitelösszegek is emelkedtek,

2024 decemberben 19,5 millió forint volt az átlagos hitelösszeg, 2023-ban ez még csak 11,2 millió, de tavaly októberben is csak 17,4 millió forint.

Az OTP-nél a CSOK Plusz átlagosan 27,4 millió forintot tesz ki, a piaci hiteleknél 23 millió forint az átlag. A CSOK Pluszhoz gyakran első lakás vásárlása társul - ismertette Kasziba Erika, az OTP Bank lakáshitelek üzletfejlesztésért felelős szakmai vezetője.

A támogatott hitelek aránya a korábbi 40 százalékról 25 százalékra csökkent

Az önerőt sokan a babaváróból teremtik elő, de sokan használják a lakástakarékpénztárt is, főleg a 30-50 közti korosztály, de a fiatalabbaknál is egyre több az előtakarékoskodó, ami nagyobb ügyféltudatosságra utal. A kamatperiódusok terén korábban a változó kamatozású hitelek aránya nagyobb volt, mára a végig fix kölcsönök aránya elérte a 28 százalékot, ami szintén egyfajta tudatosságot feltételez - tette hozzá a szakértő.

