Holnap indul a lakáskampány: az alkuszok szerint az emberek negyede megmozdulhat

Az immár második alkalommal sorra kerülő kampányban kiemelt szerepet kapnak a független alkuszok, akik a széles biztosítói kínálat összehasonlításával lehetővé teszik az ügyfelek számára a lakásbiztosítások optimalizálását – hívja fel a figyelmet közös közleményben a magyar biztosítási piac három meghatározó biztosításközvetítő szövetsége.

A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ), a Magyar Biztosítási Alkuszok Szövetsége (MABIASZ) és a Magyar Biztosítási Tanácsadók Szövetsége (MBTSZ) úgy látja, hogy a most kezdődő egyhónapos időszak optimális lehetőség arra, hogy az ügyfelek aktualizálják a biztosítási értékeket, és számukra fontos további fedezeteket is beépíttethessenek a lakásbiztosításaikba úgy, hogy mindezt a kampány során akár a korábbinál kedvezőbb éves díj mellett is el tudják érni.

A biztosításközvetítő szövetségek rámutatnak, hogy az idei kampány a tavalyinál is átláthatóbbá és hatékonyabbá vált, köszönhetően a szoros együttműködésnek és kerekasztal-beszélgetés sorozatnak a szakmai szövetségek, valamint a jogalkotó és a felügyelet között.

Az egyik legfontosabb ilyen, a biztosításközvetítő szövetségek kezdeményezésére bekövetkező változás, hogy

a márciusi kampányban felmondott lakásbiztosítások a tavalyi gyakorlattól eltérően egységesen április 30-án szűnnek meg, az újonnan kötött szerződések pedig május 1-jével lépnek hatályba.

Ezzel immár biztosítható, hogy a változtatást kérő ügyfelek átmenetileg se maradjanak biztosítási fedezet nélkül, miközben a többi résztvevő számára is lényegesen egyszerűbbé válik az adminisztráció.

A FBAMSZ, a MABIASZ és az MBTSZ arra számít, hogy az idei kampányban – az előző év kedvező tapasztalatai és az egyre szélesebb kört elérő információk hatására – akár a tavalyi 300 ezernél is többen cserélhetik le lakásbiztosítási szerződéseiket, ezen túlmenően további 350-400 ezer esetben a fennálló szerződés módosítására, korszerűsítésére is sor kerülhet. Amely által összességében a teljes lakásbiztosítási szerződésállomány közel negyede megmozdulhat. Ezzel egyidejűleg tovább folytatódhat a Magyar Nemzeti Bank standard követelményeinek (egységesen megszabott kártípusok, önrész nélküliség, gyorsított kárkifizetés, szűkített kizárások stb.) megfelelő minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítások (MFO) térnyerése.

A lakásbiztosítások felülvizsgálata során számos fontos szempontra kell figyelni. Ilyen szempont például a lecserélni kívánt lakásbiztosítás díja: ezt az április 30-ig terjedő időszakra rendezni kell ahhoz, hogy a felmondás érvényes legyen (az április 30-át követő időszakra előre kifizetett díjrész miatt nem kell aggódni, azt a biztosító külön kérés nélkül is visszatéríti).

Ha a lecserélt lakásbiztosítás lakáshitelhez kötődik, az új szerződésre is fel kell vezetni a meglévő hitel adatait, és ezt be kell mutatni a finanszírozó banknak is.

Ilyenkor a legfontosabb a biztosítás folytonosságának garantálása: ha az ingatlan 30 napon túl biztosítás nélkül marad, a bank jogosult lesz a hitelszerződés felbontására.

A fennálló szerződés esetleges felmondása esetén célszerű azonnal megkötni az új szerződést. Bár a kockázatviselés ebben az esetben is május 1-jével indul, az már azonnal kiterjedhet olyan kockázatokra is, amelyek esetében az új biztosító várakozási időt köt ki.

A legfontosabb feladata az ügyfélnek azonban az, hogy a kalkuláció előtt pontosan mérje fel, mire szeretne biztosítási fedezetet. Egy korszerűsítés vagy bővítés nyomán jelentősen megnőhet az ingatlan újjáépítési értéke, és az ingóságok folyamatos bővülését is nyomon kell követni az alulbiztosítottság elkerülése érdekében. Mindazoknak, akik nem biztosítási szakemberek, ezen a ponton célszerű szakértő segítségét igénybe venni, azaz regisztrált biztosításközvetítőhöz (független biztosítási alkuszhoz, többes ügynökhöz vagy ügynökhöz) fordulni.

A biztosításközvetítők arra hívják fel hangsúlyozottan minden lakástulajdonos figyelmét, hogy amennyiben az eddiginél kedvezőbb díjajánlattal szembesülnek, minden esetben vizsgálják meg, a díjcsökkentés nem jár-e együtt a szükséges fedezetek csökkentésével. Az ingatlan ugyanis meghatározó vagyoneleme minden háztartásnak, ezért a megfelelő biztosítási védelem megléte nem múlhat néhány ezer forintnyi kedvezmény elérésén.

