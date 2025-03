Eljött a lakásépítési fordulat? - Elárulták a szakértők, mennyi lakás épülhet az előttünk álló években

A KSH legutóbbi lakásépítési számai szerint 2024-ben mindössze 13 295 új lakás épült Magyarországon, ami a már eleve nem túl erős 2023-as számhoz képest is közel egyharmados zuhanást jelentett. A mögöttes okokkal már részben foglalkoztunk, most viszont arra voltunk kíváncsiak, mikor jöhet el a fordulat, és mennyi lakóingatlan épülhet fel az előttünk álló években. Tavaszi Hangulatfelmérésünk harmadik részében erről kérdeztük a szakértőket.

Az évente megépülő új lakások száma fontos mutatója a lakásállomány megújulásának. Korábban részletesen foglalkoztunk azzal, hogy az előző évek számai alapján az ország egyes részein milyen megújulási idővel lehetne számolni.

A 2024-ben megépült bő 13 ezer lakás rendkívül alacsony érték, ami alulmúlta még a korábbi szakértői várakozásokat is. A használatbavételi engedélyek száma ezzel közel egy évtizedes mélypontra zuhant, a tavalyinál gyengébb év a mérések kezdete óta mindössze hatszor, a 2011-2016 közötti időszakban fordult elő. A 2020-as 28 ezres szinthez képest pedig több mint 50 százalékos a visszaesés, így jelentős fordulatra lenne szükség ahhoz, hogy elérhessük a kormány által tavaly megfogalmazott 25 ezres célt.

A tavalyi év lehetett a mélypont

A gyenge tavalyi év után viszont idén eljöhet a fordulat, legalábbis valamivel erősödhetnek a számok. Mindezt az új lakások iránti magasabb kereslet is alátámasztja, ami Budapesten már most is erősen érezhető.

Az általunk megkérdezett lakáspiaci szakértők átlagosan idén 16 ezer, jövőre 18 ezer lakóingatlan átadását várják magyarországon.

Bár ez még mindig alatta marad a hosszútávú átlagnak, de a tavalyi számhoz képest növekedést jelent. A tíz válaszadó véleménye 2025-re 13 és 20 ezer között szóródott, 2026-ra pedig 17 és 25 ezer közötti szórást mutat.

Nem lesz olyan egyszerű felpörgetni a számokat

A tavalyi szintről kisebb emelkedést elérni várhatóan nem lesz nehéz, de hosszabb távon iparági szinten is számos kihívással kell megküzdeni annak érdekében, hogy tartósan magasan maradhassanak a lakásépítési számok. Ahogy az ÉVOSZ legutóbbi elemzése rámutat, az ágazat főbb kihívásai között a munkaerőhiány, a csökkenő megrendelésállomány és a növekvő lánctartozások is szerepelnek, miközben az építőipar egészének teljesítménye is csökkent tavaly.

A magasabb kereslet viszont bizakodásra adhat okot, akárcsak a nemrég bejelentett Lakhatási Tőkeprogram, ami a következő években lökést adhat a lakásépítéseknek, így egy kis késéssel a használatbavételi engedélyek, azaz az elkészült lakások számában is látható növekedés jöhet.

A felmérésben az alábbi szakértők vettek részt: Balla Ákos - Balla Ingatlan, Balogh László - ingatlan.com, Kiss Gábor - Metrodom, Krakker Ádám - Otthon Centrum, Lipták Zsuzsa - zenga.hu, Máté Ferenc - Duna House, Szűcs Attila - Ingatlanpáholy, Tancsics Tünde - Eltinga, Valkó Dávid - OTP Jelzálogbank / OTP Ingatlanpont, Vincze Edit OC Solutions és a Portfolio Ingatlan csapata.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

